ГАЗель на стероидах, которая таскает огромные контейнеры

Не переведутся народные умельцы на Руси! В Новороссийске была замечена очень необычная ГАЗель, которая оборудована новым двигателем и газобаллонным оборудованием. Теперь машина с легкостью таскает огромные морские контейнеры.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Метки: авто автомир автомобили автотюнинг видео газель свап тюнинг
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Этот дядя на Верхнебаканском спуске к Новороссийску убьет кого-нить этим контейнером
СЦУКО.........
Куда смотрит ГИБДД ????????????????????????????????????????????????????????????????????
Главное чтобы умельцы, своими ,,вундервафлями,, на дороге никого не поубивали!
Эта ,,лепнина,, безопасна, на ваш взгляд?