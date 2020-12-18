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ГАЗель на стероидах, которая таскает огромные контейнеры

ГАЗель на стероидах, которая таскает огромные контейнеры (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 15:10
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   автотюнинг   видео   газель   свап   тюнинг   
618
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Не переведутся народные умельцы на Руси! В Новороссийске была замечена очень необычная ГАЗель, которая оборудована новым двигателем и газобаллонным оборудованием. Теперь машина с легкостью таскает огромные морские контейнеры.

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Метки: авто   автомир   автомобили   автотюнинг   видео   газель   свап   тюнинг   
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10  комментариев
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72k
Броненосец Потелкам Час назад
Самое главное - ТОРМОЗА и ходовка остались от старой ГАЗЕЛи
Этот дядя на Верхнебаканском спуске к Новороссийску убьет кого-нить этим контейнером
СЦУКО.........
Куда смотрит ГИБДД ????????????????????????????????????????????????????????????????????
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9k
alexis 6 минут назад
С чего бы это Газель, это ГАЗ 3310 «Валдай».
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40k
Митрий 22 минуты назад
Недолго японец газом давиться будет. Готовь, дядя, еще косарей 100 на ремонт.
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5k
Miraton Полчаса назад
Газелей с таетовскими моторами уже бог знает сколько, лет 8 их уже ставят, и даже у некоторых с документами все ровно... Но тут мы видим магистральный тягач....
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613
Анисимов Вадим 48 минут назад
Раз в неделю колодки меняет?
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7k
Клёст Час назад
,,...Не переведутся народные умельцы на Руси...,,
Главное чтобы умельцы, своими ,,вундервафлями,, на дороге никого не поубивали!
Эта ,,лепнина,, безопасна, на ваш взгляд?
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494
Обратная сторона Луны 2 часа назад
У меня знакомый газелист ставил движок от тойота кроун и автомат. Зажигал на трассе
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