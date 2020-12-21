Невероятный классический MINI с двумя двигателями от спортбайка Yamaha R1

Конструктор Алек Иссигонис задумывал свое творение как минималистичный автомобиль эконом-класса для масс - британский аналог Fiat 500 или Citroen 2CV. Однако, MINI из этой статьи имеет очень много лошадиных сил, так как в нем установлено два двигателя от Yamaha R1.
На онлайн-площадке Quick and Big выставлен на продажу, возможно, самый экстравагантный MINI из существующих на планете. Всю заднюю часть классического MINI Mayfair занимают два двигателя от Yamaha R1, обеспечивающие ему энерговооружённость примерно в 500 л.с. на тонну.
Оригинальный автомобиль покинул конвейер в 1990 году, а радикальной перестройке подвергся 10 лет спустя. По оценкам строителей, бюджет проекта в пересчёте на нынешние деньги составил бы 60 тысяч фунтов (около 81 тысячи долларов).
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В компании Z Cars компактный хэтчбек превратили в заднемоторный, заменив штатный двигатель на два установленных вместо второго ряда сидений литровых четырёхцилиндровых двигателя от мотоцикла Yamaha R1. Совокупно они развивают, по оценкам строителей, около 350 л.с., при этом весь автомобиль весит меньше 700 килограммов. Соответственно, время разгона до 100 км/ч у этого MINI — менее 3 секунд.
Каждый мотор работает с собственной последовательной коробкой передач, которые синхронизируются через специально разработанный компанией узел с дифференциалом — он позволяет задействовать двигатели вместе или по отдельности. Заднего хода у коробок нет: реверс этому MINI обеспечивает компактный электромотор. Хэтчу собрали регулируемую подвеску на кастомных подрамниках и установили на 13-дюймовые колёсные диски с полусликами, спрятав их в расширители арок и дополнив тормозами Wilwood Dynapro с 4-поршневыми суппортами. Большинство кузовных деталей заменены пластиковыми аналогами.
Интерьер — подчёркнуто спортивный, с «ковшами» Cobra, съёмным рулём Sparco и гоночной приборной панелью MoTec ADL2. Пассажирскую часть и моторный отсек разделяет вваренная металлическая перегородка, а кузов дополнительно усилен каркасом безопасности.
Особо примечательно, что этот компактный монстр имеет право ездить по дорогам общего пользования: продавцы отмечают, что MINI официально стоит на учёте. Просят за необычный хэтчбек 21 500 фунтов (29 тысяч долларов или 2,13 миллиона рублей).
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