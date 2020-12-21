Невероятный классический MINI с двумя двигателями от спортбайка Yamaha R1

Каждый мотор работает с собственной последовательной коробкой передач, которые синхронизируются через специально разработанный компанией узел с дифференциалом — он позволяет задействовать двигатели вместе или по отдельности. Заднего хода у коробок нет: реверс этому MINI обеспечивает компактный электромотор. Хэтчу собрали регулируемую подвеску на кастомных подрамниках и установили на 13-дюймовые колёсные диски с полусликами, спрятав их в расширители арок и дополнив тормозами Wilwood Dynapro с 4-поршневыми суппортами. Большинство кузовных деталей заменены пластиковыми аналогами.