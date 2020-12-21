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Невероятный классический MINI с двумя двигателями от спортбайка Yamaha R1

Невероятный классический MINI с двумя двигателями от спортбайка Yamaha R1 (16 фото)

Автор:
21 декабря 2020 13:40
Сообщество : Автомир
Метки: mini   yamaha   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   свап   тюнинг   
325
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Конструктор Алек Иссигонис задумывал свое творение как минималистичный автомобиль эконом-класса для масс - британский аналог Fiat 500 или Citroen 2CV. Однако, MINI из этой статьи имеет очень много лошадиных сил, так как в нем установлено два двигателя от Yamaha R1.
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Метки: mini   yamaha   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   свап   тюнинг   
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2  комментария
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1k
Антон Сорокин 2 часа назад
а ведь когда-то он был переднеприводным и переднемоторным
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5k
uutb 4 минуты назад
Да там от MINI один техпаспорт остался)
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