Заднеприводный Volkswagen Golf с начинкой от BMW

Необычный автомобиль был построен командой Maailmanlopun Vehkeet из Финляндии. Кузов взят от Гольфа, а начинка — от BMW из 90-х. Тут применяется передний подрамник от 3-Series E36 и задний — от 5-Series E39.



Под капотом расположился 4,0-литровый V8 M60B40. Такой мотор устанавливался на «пятерки» и «семерки». При этом сам ДВС сохранен в стоковом состоянии. Он развивает 286 л.с. и 400 Нм. Этого более чем достаточно, чтобы отправить Гольф весом около 1300 кг в занос от легкого прикосновения к педали газа.