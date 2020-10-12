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Заднеприводный Volkswagen Golf с начинкой от BMW

Заднеприводный Volkswagen Golf с начинкой от BMW (5 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2020 09:31
Сообщество : Автомир
Метки: golf   volkswagen   volkswagen golf   авто   автомобили   дрифт   свап   тюнинг   
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Этот Volkswagen Golf для дрифта был построен компанией Maailmanlopun Vehkeet из Финляндии. Команда переделала автомобиль на задний привод, используя запчасти от BMW. В моторном отсеке установлен двигатель V8.

Источник:

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Метки: golf   volkswagen   volkswagen golf   авто   автомобили   дрифт   свап   тюнинг   
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lafonten 51 минуту назад
Весьма занятно...
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Седой Минуту назад
Такая переделка стоит дороже чем новый гольф и с этого движка можно гораздо больше снять.
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