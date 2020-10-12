Заднеприводный Volkswagen Golf с начинкой от BMW

Этот Volkswagen Golf для дрифта был построен компанией Maailmanlopun Vehkeet из Финляндии. Команда переделала автомобиль на задний привод, используя запчасти от BMW. В моторном отсеке установлен двигатель V8.
Что вообще делает Golf на трассе для дрифта, если у него переднеприводная компоновка? В лучшем случае он может быть полноприводным (к примеру, Golf R). Однако у этого необычного экземпляра привод все же на задние колеса. Более того, под своей личиной он больше BMW, чем Volkswagen.
Необычный автомобиль был построен командой Maailmanlopun Vehkeet из Финляндии. Кузов взят от Гольфа, а начинка — от BMW из 90-х. Тут применяется передний подрамник от 3-Series E36 и задний — от 5-Series E39.
Под капотом расположился 4,0-литровый V8 M60B40. Такой мотор устанавливался на «пятерки» и «семерки». При этом сам ДВС сохранен в стоковом состоянии. Он развивает 286 л.с. и 400 Нм. Этого более чем достаточно, чтобы отправить Гольф весом около 1300 кг в занос от легкого прикосновения к педали газа.
Под капотом расположился 4,0-литровый V8 M60B40. Такой мотор устанавливался на «пятерки» и «семерки». При этом сам ДВС сохранен в стоковом состоянии. Он развивает 286 л.с. и 400 Нм. Этого более чем достаточно, чтобы отправить Гольф весом около 1300 кг в занос от легкого прикосновения к педали газа.
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