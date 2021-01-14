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Необычный микроавтобус Volkswagen с двигателем от Porsche 911

Необычный микроавтобус Volkswagen с двигателем от Porsche 911 (35 фото)

Автор:
14 января 2021 13:39
Сообщество : Автомир
Метки: porsche   volkswagen   авто   автомир   автомобили   минивэн   найдено на ebay   свап   фургон   
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Бельгийская компания House of Cars предлагает приобрести уникальный минивэн VW Transporter T3 с двигателем от Porsche 911. Вдохновением для проекта послужила модель Porsche B32 с двигателем Porsche 911 SC.
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Метки: porsche   volkswagen   авто   автомир   автомобили   минивэн   найдено на ebay   свап   фургон   
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