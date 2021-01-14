Необычный микроавтобус Volkswagen с двигателем от Porsche 911

Прототипом для необычного Транспортера стал Porsche B32. В начале 1980-х несколько таких вэнов с «шестеркой» 3.2 от Porsche 911 SC сопровождали тестовые машины в Северной Африке — обычные Фольксвагены оказались слишком медлительными, и в Цуффенхаузене нашли нетривиальное решение проблемы. Доработанные «маршрутки» могли разгоняться до 200 километров в час, а «сотню» разменивали уже через 8,3 секунды. Первая и последняя партия машин насчитывала всего девять экземпляров, причем часть из них предназначалась частным клиентам.