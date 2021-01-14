Необычный микроавтобус Volkswagen с двигателем от Porsche 911

Бельгийская компания House of Cars предлагает приобрести уникальный минивэн VW Transporter T3 с двигателем от Porsche 911. Вдохновением для проекта послужила модель Porsche B32 с двигателем Porsche 911 SC.
Прототипом для необычного Транспортера стал Porsche B32. В начале 1980-х несколько таких вэнов с «шестеркой» 3.2 от Porsche 911 SC сопровождали тестовые машины в Северной Африке — обычные Фольксвагены оказались слишком медлительными, и в Цуффенхаузене нашли нетривиальное решение проблемы. Доработанные «маршрутки» могли разгоняться до 200 километров в час, а «сотню» разменивали уже через 8,3 секунды. Первая и последняя партия машин насчитывала всего девять экземпляров, причем часть из них предназначалась частным клиентам.
Как видно из названия, выставленный на продажу Volkswagen T3 «Porsche B30» оснащен трехлитровым оппозитным двигателем. Его мощность — 204 лошадиные силы и 265 Нм крутящего момента. Работы по конвертации Транспортера в Порше провели в 1984 году, предварительно перебрав мотор и трансмиссию в мастерской 911 Motorsport. Микроавтобус получил пятиступенчатую «механику» Porsche, амортизаторы Bilstein, новые тормоза, бензобак, выпускную систему SCART из нержавеющей стали и поршевские приборы. В салоне — всего три спортивных кресла. Колеса — 16-дюймовые винтажные Fuchs.
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Пробег Volkswagen T3 «Porsche B30» составляет всего 27 500 километров. Цена — 84 900 евро (7,7 миллиона рублей), что в полтора раза меньше, чем в 2018-м просили за Volkswagen SpaceCamper TH5, оснащенный 480-сильным двигателем от Porsche 911 Turbo (997). В 2013-м этот кемпер установил рекорд скорости на итальянском автодроме Нардо — 270,9 километра в час.
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