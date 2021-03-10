Хитрость для комфортного выезда с парковки

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Выехать с парковки бывает довольно проблематично, из-за потока автомобилей на главной дороге. Автомобилист из Путилково нашел маленькую хитрость, которая значительно сократит время ожидания.
Авторский пост
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