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Хитрость для комфортного выезда с парковки

Хитрость для комфортного выезда с парковки (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2021 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Хитрость   авто   автомир   автомобили   видео   лайфхак   пешеходный переход   
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Выехать с парковки бывает довольно проблематично, из-за потока автомобилей на главной дороге. Автомобилист из Путилково нашел маленькую хитрость, которая значительно сократит время ожидания.

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Метки: Хитрость   авто   автомир   автомобили   видео   лайфхак   пешеходный переход   
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7  комментариев
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1k
Максим Алтадуков 2 часа назад
обычно такие светофоры ставят перед пешеходными переходами. Получается водитель выезжал с парковки через пешеходный переход?
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1k
Кер Реев 5 минут назад
Да вы, ребята, похоже не были в Путилково...
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13k
ЦСКА Час назад
Там полторы машины едут! Это как пальчик обрезать и МЧС вызвать!
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
> "Как правильно ... выехать с парковки". (С)

Правильно, серьёзно? Пассивный гомосексуалист, показанный в видеоролике заехал на тротуар и выехал по пешеходному переходу! Тут нарушение на нарушении...


P.S.: И рег, судя по всему, припарковался ближе 5 метров к ПП.
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34k
kalinser 2 часа назад
Цена этой "хитрость" по КоАПу 2000р.
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3k
schmubu kalinser 2 часа назад
какой параграф?
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34k
kalinser schmubu 2 часа назад
12.15 п2.
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