Гордость советского автопрома: Даг ДеМуро снял обзор на «Волгу», и она его рассмешила

Если вы любитель автомобилей и иногда заходите на YouTube, есть большая вероятность, что вы встречали обзорщика Дага ДеМуро из Калифорнии. Парень расскаказывает об интересных и малоизвестных особенностях автомобилей. На этот раз к нему в руки попала советская «Волга» ГАЗ-24-10, выпущенная в 1988 году.
Популярнейший американский автоблогер и журналист Даг ДеМуро воочию познакомился с советской «Волгой» ГАЗ-24-10, причем не в России, а в Калифорнии, где проживает сам. Машину светло-серого цвета, выпущенную в 1988 году, ему предоставил один из зрителей, который объяснил, что это единственный экземпляр ГАЗ-24-10 в Штатах и он принадлежит его отцу, выходцу из советской Армении (тот купил «Волгу» из-за ностальгии по родине).
Де Муро начал обзор с выражения неподдельного удивления — рассматривая автомобиль снаружи, он не может поверить, что год производства — 1988-й. «Эта машина всего на два года старше, чем Lexus LS400!» — восклицает блогер, при этом разумно поясняет, что на самом деле ГАЗ-24 выпускали с 1970 года — и снаружи он выглядит именно как автомобиль из ранних 70-х, просто модель задержалась на конвейере. Советское правительство постоянно откладывало распоряжение по ее модернизации, а в конечном итоге улучшенная 24-10, появившаяся в 1985 году, в экстерьере лишь незначительно отличалась от исходной 24-й.
Салон привел де Муро в не меньшее изумление. Машина, которая позиционировалась по советским меркам как люкс, не имела ни дверных кармашков, ни кондиционера, ни нормальных подстаканников, ни даже тахометра. Расположенные в левой части комбинации приборы рассмешили блогера — он заметил, что указатели уровня топлива, масла и температуры двигателя, а также вольтметр имеют неинформативную индикацию, которую можно описать как great, okey и bad (т.е. «отлично», «нормально» и «плохо»). В четырех «ползунках» микроклимата де Муро вовсе разобрался с трудом.
Убранство салона 24-10 журналист назвал выполненным по моде 70-х, единственная деталь, выглядящая актуально для 80-х — это трехспицевое рулевое колесо.
Даг похвалил графическое решение логотипа ГАЗ — конфигурацией и гребнем наверху он напомнил значок Cadillac, при этом газовский олень, по мнению журналиста, вызывает ассоциации с силой и уверенным шагом вперед.
Даг похвалил графическое решение логотипа ГАЗ — конфигурацией и гребнем наверху он напомнил значок Cadillac, при этом газовский олень, по мнению журналиста, вызывает ассоциации с силой и уверенным шагом вперед.
Приятно удивило наличие электропривода радиоантенны — блогер заметил, что в американских машинах такая функция появилась только в конце 80-х — начале 90-х, а на ГАЗ-24-10 была с самого начала. Затемнение салонного зеркала работает непривычно — меняется только угол отражающего элемента, ни на одной другой модели Даг такого не встречал. Пространства для задних пассажиров в «Волге» неожиданно много, но при этом никаких функций дополнительного комфорта, кроме центрального подлокотника, не предусмотрено.
В настоящий восторг журналиста привела заводская аптечка первой помощи — в ней целых четыре бутылочки с жидкостью и американцу непонятно, какая из них для чего. Гомерический хохот вызвала упаковка активированного угля: «Зачем нужны таблетки в аптечке первой помощи?!»
В настоящий восторг журналиста привела заводская аптечка первой помощи — в ней целых четыре бутылочки с жидкостью и американцу непонятно, какая из них для чего. Гомерический хохот вызвала упаковка активированного угля: «Зачем нужны таблетки в аптечке первой помощи?!»
В движении «Волга» с 100-сильным мотором ЗМЗ не соответствует меркам даже 70-х годов, ее можно сравнить с машинами 60-х, считает де Муро. Она слишком медленная, валкая, а для поворота руля приходится прилагать изрядные усилия, поскольку в механизме нет гидроусилителя.
В заключение блогер заметил, что ему было очень интересно попробовать настоящий советский автомобиль, к тому же «Волга», по его мнению, весьма комфортна на ходу.
В заключение блогер заметил, что ему было очень интересно попробовать настоящий советский автомобиль, к тому же «Волга», по его мнению, весьма комфортна на ходу.
Источник:
Ссылки по теме:
- Около десятка советских «Волг» обнаружили в Саудовской Аравии
- Мужчина из Новосибирска купил «Волгу» 1965 года и эксплуатирует ее каждый день
- «Сааб» распилили пополам и превратили в грузовик
- Воплотил в жизнь мечту детства: заядлый коллекционер Acura повторил рекламу 90-х
- Volga Nostalgi — кастом-проект в стиле ГАЗ-21 от азербайджанских мастеров
Метки: авто автомир автомобили видео волга газ волга газ-21 тест-драйв
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...
Вранье вроде небольшое но, принципиальное. В СССР машины люкс - это автомобили высшего класса - ЗИЛы, "Чайки". Там, соответственно, все было - кожаные салоны, автоподъемники стекол и все, что нужно.
"Волга" же в высшем классе автомобилей не состояла. Вообще, была массовым таксомотором в СССР.
Так что в предвзятости автор обзора уже отметился. Как это по-американски)
Советский Союз тридцать лет клепал одну и ту же легковушку милионными тиражами. За то ее и починить можно было в любом гараже, запчастями со свалки и подручным инструментом.
На родине Де Муро машинам делали рестайлинг каждый год. Тачки в результате выходили красивые и комфортные, но не долговечные. По окончание гарантии машину было дешевле отправить в металлолом, чем чинить ее на СТО производителя, по ценам монополиста.
2.Ну а мы...... У нас страна заколдованная, если какой автопром попадет на нашу ниву,то тут и остается с минимальными изменениями.
Два фактора, не требовательное население и блокада технологий.
Никто с Запада нам ничего не даст,вон как встали там на дыбы из-за Опеля. Отверточная сборка по месту и баста. Хрен нам высокие технологии.
Никакой Рено Ниссан и Фольксваген ничего не даст.
3. Едрить. На днях Рено Дастер допилили, стал таким каким должен был быть(сколько лет назад?)
Ваз выкупил документацию на Шеви-Ниву, теперь лет 5 будет гнать с тем же нутром но фейслифтингом. Тоже с Ларгусом, фейслифтинг и дальше штампуют. Полный привод? Новый движок и коробка? Нахуа вам это Россияне? Покупайте и дальше.
Про УАЗ и Ниву уже и смешно говорить.....
10 мешков картошки для неё не груз!
Звиняюсь, а как надо было? И в современных машинах эти приборы такие же.
чо?
он, похоже, не самый светлый, этот Даг...
Но свои функции выполнял? Да.
И сейчас выпускают упрощенные версии автомобилей.
Пример Фольцваген Gol в Бразилии, Пежо в Иране. Примеров масса.