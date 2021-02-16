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Гордость советского автопрома: Даг ДеМуро снял обзор на «Волгу», и она его рассмешила

Гордость советского автопрома: Даг ДеМуро снял обзор на «Волгу», и она его рассмешила (6 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2021 15:26
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   видео   волга   газ волга   газ-21   тест-драйв   
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Если вы любитель автомобилей и иногда заходите на YouTube, есть большая вероятность, что вы встречали обзорщика Дага ДеМуро из Калифорнии. Парень расскаказывает об интересных и малоизвестных особенностях автомобилей. На этот раз к нему в руки попала советская «Волга» ГАЗ-24-10, выпущенная в 1988 году.

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Метки: авто   автомир   автомобили   видео   волга   газ волга   газ-21   тест-драйв   
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3k
Горожанин Час назад
"Машина, которая позиционировалась по светским мерка как люкс...."

Вранье вроде небольшое но, принципиальное. В СССР машины люкс - это автомобили высшего класса - ЗИЛы, "Чайки". Там, соответственно, все было - кожаные салоны, автоподъемники стекол и все, что нужно.

"Волга" же в высшем классе автомобилей не состояла. Вообще, была массовым таксомотором в СССР.

Так что в предвзятости автор обзора уже отметился. Как это по-американски)
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2k
vts 6 секунд назад
Моя первая машина, один в один. Только хорошие воспоминания о ней.
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9k
Kostick 15 минут назад
самое поганое в волге - это набивка на хвостовике коленвала, и шкворня, которые надо было шприцевать после каждой лужи. и ессно это авто было практически недоступно для частников. и цена, и отсутствие свободной продажи. до начала 80-х вполне себе корыто норм.
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9k
Kostick 8 минут назад
еще про мерзоидную резинку на игле карбюратора к-126 забыл) вот то было действительно погано. в 151 заменили на просто конусный клапан.
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3k
livaneth Полчаса назад
Просто эта "волга" физически изготовлена в 1988 году. А разработана в 1966-ом. Комфортность соответствует требованиям 1966 года.
Советский Союз тридцать лет клепал одну и ту же легковушку милионными тиражами. За то ее и починить можно было в любом гараже, запчастями со свалки и подручным инструментом.
На родине Де Муро машинам делали рестайлинг каждый год. Тачки в результате выходили красивые и комфортные, но не долговечные. По окончание гарантии машину было дешевле отправить в металлолом, чем чинить ее на СТО производителя, по ценам монополиста.
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11k
Юрий Николаевич Полчаса назад
Что "Волга". Когда наш ГАИшник впервые увидел это чудо сказал, "ну надо было как то по аккуратней сделать". И охренел когда узнал что машина серийная. Американец если ее увидит на всегда свою передачу закроет.
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2k
Mellivora Полчаса назад
1. Тут надо сказать что янки в свое время тоже маху дали, японцы их в чистую уделали в автопроме. Вон,Трамп все справедливость восстанавливал в торговом балансе с тем же Китаем.
2.Ну а мы...... У нас страна заколдованная, если какой автопром попадет на нашу ниву,то тут и остается с минимальными изменениями.
Два фактора, не требовательное население и блокада технологий.
Никто с Запада нам ничего не даст,вон как встали там на дыбы из-за Опеля. Отверточная сборка по месту и баста. Хрен нам высокие технологии.
Никакой Рено Ниссан и Фольксваген ничего не даст.
3. Едрить. На днях Рено Дастер допилили, стал таким каким должен был быть(сколько лет назад?)
Ваз выкупил документацию на Шеви-Ниву, теперь лет 5 будет гнать с тем же нутром но фейслифтингом. Тоже с Ларгусом, фейслифтинг и дальше штампуют. Полный привод? Новый движок и коробка? Нахуа вам это Россияне? Покупайте и дальше.
Про УАЗ и Ниву уже и смешно говорить.....
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40k
Соломей Полчаса назад
Люксовый? то есть у нас были люксовые такси?
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21k
Bar0 49 минут назад
Одним словом "покупайте наших слонов"
Ссылка www.youtube.com
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1k
ALEX 51 минуту назад
Ссылка youtu.be
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9k
котегRUS 52 минуты назад
я на чистой 24-ке с 1990 по 1998 год катался и горя не знал!
10 мешков картошки для неё не груз!
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3k
au3 Час назад
"он заметил, что указатели уровня топлива, масла и температуры двигателя, а также вольтметр имеют неинформативную индикацию, которую можно описать как great, okey и bad (т.е. «отлично», «нормально» и «плохо»)."

Звиняюсь, а как надо было? И в современных машинах эти приборы такие же.
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3k
стопудовый au3 39 минут назад
абсолютно с вами соглашусь!))) только индикация сейчас это красная лампочка на понели, которая говорит, что "ВСЁ КАКЮК, ДАЛЬШЕ НЕ ПОЕДУ, ВЫЗЫВАЙ ЭВАКУАЦИЮ"!!!
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3k
schmubu Час назад
\ В четырех «ползунках» микроклимата де Муро вовсе разобрался с трудом.

чо?
он, похоже, не самый светлый, этот Даг...
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35k
dima423 Час назад
Все правильно чувак рассказал)) смешно и грустно одновременно... Именно поэтому СССР и развалился в конце 80х...потому что, сука, вся техника у нас отставала на 10-20 лет, как и одежда, как и сфера развлечений... да практически во всем, что касалось жизни простых людей мы отставали... причем это было настолько очевидно всем, что не подлежало никаким сомнениям...
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1k
ah3007 2 часа назад
И на Волгу ещё очередь была!!!!
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35k
dima423 ah3007 2 часа назад
да на все бл*ть очередь была...даже на ЗАЗ Таврию)))
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1k
Максим 2 часа назад
И что? Действительно Волга была куда "беднее" в комплектации. Но тому были причины, не было такого количества автосервисов, которые могли бы обслуживать автомобиль. Плюс квалификация работников. Они были только на заводе и на парочке крупных сервисов с очередью на несколько месяцев вперед.
Но свои функции выполнял? Да.
И сейчас выпускают упрощенные версии автомобилей.
Пример Фольцваген Gol в Бразилии, Пежо в Иране. Примеров масса.
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7k
Cornho Максим 2 часа назад
*фольКСваген
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1k
Максим Cornho 2 часа назад
Это все претензии?
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Cornho Максим Час назад
Претензий никаких и не было. Volkswagen.
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2k
Агасфер 2 часа назад
Он еще Запорожец не видел ;-)
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31k
Опаньки Агасфер Час назад
Ссылка youtu.be
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1k
ALEX kalinser 53 минуты назад
Я знаю!
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21k
Bar0 ALEX 45 минут назад
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2k
Агасфер Опаньки Полчаса назад
Это Оскар ;-)
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Агасфер ALEX Полчаса назад
С ней в пробке классно - вышел, перенес на соседнюю полосу и вперёд ;-)
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