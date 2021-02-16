Гордость советского автопрома: Даг ДеМуро снял обзор на «Волгу», и она его рассмешила

Приятно удивило наличие электропривода радиоантенны — блогер заметил, что в американских машинах такая функция появилась только в конце 80-х — начале 90-х, а на ГАЗ-24-10 была с самого начала. Затемнение салонного зеркала работает непривычно — меняется только угол отражающего элемента, ни на одной другой модели Даг такого не встречал. Пространства для задних пассажиров в «Волге» неожиданно много, но при этом никаких функций дополнительного комфорта, кроме центрального подлокотника, не предусмотрено.



В настоящий восторг журналиста привела заводская аптечка первой помощи — в ней целых четыре бутылочки с жидкостью и американцу непонятно, какая из них для чего. Гомерический хохот вызвала упаковка активированного угля: «Зачем нужны таблетки в аптечке первой помощи?!»