Lancia Delta HF Integrale Evoluzione "Giallo Ferrari" — Лимитированный "желток"

С середины 1960-х до начала 1990-х итальянская компания Lancia была одной из главных "звезд" мира ралли, выиграв чемпионат мира среди производителей более 10 раз с 1972 по 1992 год, в том числе шесть титулов подряд, начиная с 1987 года. Пилоты Lancia 14 раз выигрывали чемпионат Европы по ралли и 4 раза чемпионат мира!
Вошедшая в историю Lancia Delta HF Integrale, изначально называлась просто Delta HF при появлении в 1986 году. Версия 1987 года с турбонаддувом обрела легендарное дополнение к названию: Integrale - Италия чувствуется в каждой букве! Автомобиль оказался очень успешным в гонках, а в гражданской жизни оставался практичным семейным хетчбэком, позволяющим уставшему папе компенсировать нехватку адреналина! В 1989 году, благодаря 16-клапанной головки блока цилиндров, 2,0-литровый двигатель выдавал 200 лошадиных сил, позволяя разгонять автомобиль примерно до 220 км/ч!
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В 1991 году появилась версия Evoluzione, отличавшаяся более широкой колеей спереди/сзади и соответствующим расширением кузова. Переработанный двигатель выдавал 210 л.с., подвеска и тормоза также были существенно модернизированы - Delta Integrale подобралась к пику своей формы. Evoluzione 2 была практически той-же машиной, но с катализатором в выхлопной системе. Сегодня именно оригинальная Evoluzione общепризнана как самая близкая к гоночным болидам Группы А, гражданская Delta HF Integrale! Соответственно, автомобиль очень ценен среди коллекционеров.
Менеджмент Lancia активно эксплуатировал гоночные успехи Delta Integrale, предлагая потребителям несметное количество ограниченных серий. Специалисты по Delta Integrale, в том числе и из России, говорят, что восстановление и реставрация автомобиля может превратиться в настоящий кошмар, в том числе из-за обилия спецификаций - многие запчасти можно подобрать только по образцу! На фото как раз одна из лимитированных серий "Giallo Ferrari" - "Желтый Ferrari". Данные по количеству выпущенных машин разнятся: аукционный дом Bonhams сообщает цифру 295 экземпляров, а RM Sotheby's - 400 штук. Правду, скорее всего, не знают даже в Lancia. Итальянцы, такие итальянцы...
Багажник сам по себе не велик, да еще и запаска "болтается"
Удивительно в этом конкретном экземпляре то, что он пребывает в полностью оригинальном состоянии. Большинство машин дорабатывались владельцами, поскольку они приобретались с единственной целью - "летать" по дорогам! Ну а для меня Delta Integrale - отличное напоминание о временах, когда автомобили были красивыми и пропорциональными. От банальной фразы, что "раньше автомобили делали инженеры, а сегодня маркетологи" воздержусь, поскольку автомобили и сегодня разрабатываются инженерами, но раньше у них получалось как-то лучше ;)
А еще, раньше автомобильный поток был гораздо ярче, в отличие от сегодняшнего черно-белого. Много сегодня на дорогах желтых машин, которые не работают в такси??? Delta Integrale "Giallo Ferrari" как яркая клякса на черно-белой газетной полосе и лекарство от депрессии.
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