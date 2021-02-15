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Lancia Delta HF Integrale Evoluzione "Giallo Ferrari" — Лимитированный "желток"

Lancia Delta HF Integrale Evoluzione "Giallo Ferrari" — Лимитированный "желток" (12 фото)

Автор:
15 февраля 2021 08:34
Сообщество : Автомир
Метки: Lancia Delta   delta   lancia   авто   автомир   автомобили   янгтаймер   
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С середины 1960-х до начала 1990-х итальянская компания Lancia была одной из главных "звезд" мира ралли, выиграв чемпионат мира среди производителей более 10 раз с 1972 по 1992 год, в том числе шесть титулов подряд, начиная с 1987 года. Пилоты Lancia 14 раз выигрывали чемпионат Европы по ралли и 4 раза чемпионат мира!
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Метки: Lancia Delta   delta   lancia   авто   автомир   автомобили   янгтаймер   
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