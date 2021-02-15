Lancia Delta HF Integrale Evoluzione "Giallo Ferrari" — Лимитированный "желток"

Удивительно в этом конкретном экземпляре то, что он пребывает в полностью оригинальном состоянии. Большинство машин дорабатывались владельцами, поскольку они приобретались с единственной целью - "летать" по дорогам! Ну а для меня Delta Integrale - отличное напоминание о временах, когда автомобили были красивыми и пропорциональными. От банальной фразы, что "раньше автомобили делали инженеры, а сегодня маркетологи" воздержусь, поскольку автомобили и сегодня разрабатываются инженерами, но раньше у них получалось как-то лучше ;)