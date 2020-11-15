В Новосибирске пилот экстренно посадил 400-тонный самолет.
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Борт только-только набрал 300 метров, не успели даже закрылки убрать, как командир...
"В Новосибирске пилот экстренно посадил 400-тонный самолет." - одноместный АН-124 посадил один пилот, эксперд авиационный тебе на заметку: к самолётам в которых кроме командира есть другие члены экипажа, применяется фраза "Экипаж совершил экстренную посадку".
https://old.fishki.net/auto/3473022-avarijnaja-posadka-an-124-ruslan-v-novosibirske.htmlhttps://old.fishki.net/auto/3473022-avarijnaja-posadka-an-124-ruslan-v-novosibirske.html
Достойной награды.