Приятно смотреть! Datsun 280Z помыли впервые за 44 года

Американская компания Ammo, специализирующаяся на оборудовании для автомоек, опубликовала видео с приведением в порядок найденного в сарае купе Datsun 280Z образца 1976 года



Нынешний владелец этого Datsun на момент обнаружения купе уже имел в собственности винтажный Nissan 300ZX. Именно поэтому его друг однажды сообщил ему, что знает человека, в чьём сарае уже несколько десятков лет хранится практически новый 280Z, рассказал он на сайте, посвящённом раритету.