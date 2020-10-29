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Приятно смотреть! Datsun 280Z помыли впервые за 44 года

Приятно смотреть! Datsun 280Z помыли впервые за 44 года (3 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2020 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   datsun   datsun 280z   авто   детейлинг   мойка автомобиля   полировка   ретро авто   
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Вашему вниманию очень ценная гаражная находка - это Datsun 280Z, пробежавший всего 350 миль или563 километра! Автомобиль простоял в сарае в городе Херши, штат Пенсильвания нетронутым 44 года!

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Метки: barn find   datsun   datsun 280z   авто   детейлинг   мойка автомобиля   полировка   ретро авто   
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27k
BuG 3 дня назад
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Дмитрий 2 дня назад
А я, дурак, всегда считал, что грязь сначала керхером сбивают, а не тряпками лкп царапают!
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2k
ваня панкин 3 дня назад
радует глаз такие машинки из небытия...
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 3 дня назад
стоп на фото где машина грязная нет бампера а после мойки появился в статье о реставрации не слова,как так
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1k
Asisiay ЗА КИБЕРНЕТИКУ 3 дня назад
Скорее всего тоже в гараже у хозяина валялся. Как и обрамление для фар.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Asisiay 3 дня назад
возможно, не спорю
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