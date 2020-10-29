Приятно смотреть! Datsun 280Z помыли впервые за 44 года

Вашему вниманию очень ценная гаражная находка - это Datsun 280Z, пробежавший всего 350 миль или563 километра! Автомобиль простоял в сарае в городе Херши, штат Пенсильвания нетронутым 44 года!
Американская компания Ammo, специализирующаяся на оборудовании для автомоек, опубликовала видео с приведением в порядок найденного в сарае купе Datsun 280Z образца 1976 года
Нынешний владелец этого Datsun на момент обнаружения купе уже имел в собственности винтажный Nissan 300ZX. Именно поэтому его друг однажды сообщил ему, что знает человека, в чьём сарае уже несколько десятков лет хранится практически новый 280Z, рассказал он на сайте, посвящённом раритету.
Нынешний владелец этого Datsun на момент обнаружения купе уже имел в собственности винтажный Nissan 300ZX. Именно поэтому его друг однажды сообщил ему, что знает человека, в чьём сарае уже несколько десятков лет хранится практически новый 280Z, рассказал он на сайте, посвящённом раритету.
Машина пребывала в прекрасной сохранности, так как практически не использовалась, но была лишена бамперов и покрыта толстым слоем пыли, а в салоне отсутствовали некоторые компоненты. Первый владелец спорткара рассказал, что планировал доработать купе и даже приобрёл часть тюнинговых деталей, но неожиданно потерял работу и не смог продолжить проект. А ко времени, когда его финансовое положение стабилизировалось, он увлёкся внедорожниками.
Выкупленный Datsun 280Z погрузили на эвакуатор и отправили на автомойку. После того, как купе отчистили, оказалось, что лакокрасочное покрытие кузова не требует полноценного восстановления — понадобилась лишь полировка. А интерьеру хватило пристальной уборки.
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