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Кабриолет Pontiac Firebird 1967 года выпуска 25 лет простоял в гараже

Кабриолет Pontiac Firebird 1967 года выпуска 25 лет простоял в гараже (7 фото)

Автор:
23 сентября 2020 10:14
Сообщество : Автомир
Метки: Firebird   barn find   pontiac   pontiac firebird   авто   автомобили   найдено на ebay   ретро авто   
648
7
1967 был интересным годом для автомобилистов, ведь автогиганты Chevrolet и Pontiac решили тоже производит пони-кары, смотря на то, каким спросом пользуется этот класс автомобилей!
Camaro и Firebird хорошо стартовали, причем последний продал более 82 000 автомобилей только за первый год.
Перед нами кабриолет, которых было произведено чуть менее 3000 штук, и про который забыли и заперли в гараже на долгие 25 лет. Автомобиль сейчас находится в городке Клейтон, штат Индиана и доступен на автобарахолке за 7500 долларов.

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Метки: Firebird   barn find   pontiac   pontiac firebird   авто   автомобили   найдено на ebay   ретро авто   
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9  комментариев
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138
чокнутый 10 часов назад
а причем здесь кока-кола?
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☣️Месть печенегов☣️ 8 часов назад
Не, все таки американцы 60-70х просто сказка
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13k
Ego sum qui sum 11 часов назад
я думал феникс на капоте у этой модели обязателен
я думал феникс на капоте у этой модели обязателен
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6k
bum-bum Ego sum qui sum 8 часов назад
только у транс ам
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75k
Николай Николаенко 11 часов назад
Кабриолет Pontiac Firebird 1967 года выпуска 25 лет простоял в гараже
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75k
Николай Николаенко 11 часов назад
Кабриолет Pontiac Firebird 1967 года выпуска 25 лет простоял в гараже
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75k
Николай Николаенко 11 часов назад
Кабриолет Pontiac Firebird 1967 года выпуска 25 лет простоял в гараже
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