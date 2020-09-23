Кабриолет Pontiac Firebird 1967 года выпуска 25 лет простоял в гараже

1967 был интересным годом для автомобилистов, ведь автогиганты Chevrolet и Pontiac решили тоже производит пони-кары, смотря на то, каким спросом пользуется этот класс автомобилей!
Camaro и Firebird хорошо стартовали, причем последний продал более 82 000 автомобилей только за первый год.
Перед нами кабриолет, которых было произведено чуть менее 3000 штук, и про который забыли и заперли в гараже на долгие 25 лет. Автомобиль сейчас находится в городке Клейтон, штат Индиана и доступен на автобарахолке за 7500 долларов.
Camaro и Firebird хорошо стартовали, причем последний продал более 82 000 автомобилей только за первый год.
Перед нами кабриолет, которых было произведено чуть менее 3000 штук, и про который забыли и заперли в гараже на долгие 25 лет. Автомобиль сейчас находится в городке Клейтон, штат Индиана и доступен на автобарахолке за 7500 долларов.
Дизайн первого поколения был немного похож на бутылку Кока-Колы той поры, так как передний бампер были единым целом с передней частью кузова и никак не выделялся, а задняя часть была взята от более агрессивного Понтиака GTO.
Сравните сами, но подойдите к этому процессу творчески
Базовая модель Firebird поставлялась с рядной шестеркой, но здесь стоит 326 двигатель, 8-цилиндровый, объемом 5.3 литра, мощностью 285 лошадок!
Автоматическая коробка передач переварила адский момент на задние колеса и выстреливала машину в бесконечность!
Автоматическая коробка передач переварила адский момент на задние колеса и выстреливала машину в бесконечность!
Интерьер вообще как новый, вот что значит теплое место хранения, без сырости и влажности. Легкая химчистка приведет салон в былой шик.
С автомобилем продается полный комплект документов!
С автомобилем продается полный комплект документов!
Единственный владелец, который отъездил на машине почти 25 лет, потом трагически скончался, а про машину так и забыли в гараже.
Снегоход тоже видимо был страстью владельца, который после его смерти стал никому не нужен.
Снегоход тоже видимо был страстью владельца, который после его смерти стал никому не нужен.
Источник:
Ссылки по теме:
- Классический маслкар Dodge Dart после долгого простоя находится в очень хорошем состоянии
- Как выглядит Chevrolet Corvette, простоявший в сарае 50 лет?
- Essex Terraplane модель 1933 года — семейная реликвия ищет новый дом
- Ржавый Porsche 1967 года удалось продать за внушительную сумму
- Дикий кастом 70-х: автомобиль из фильма «Смертельная гонка 2000»
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...