Прототип Studebaker Speedster модель 1955 года больше 30 лет простоял в обычном сарае

Перед нами из 20 прототипов Studebaker Speedster, который произвели в 1955 году для показа на автомобильных выставках и изучения общественного мнения на предмет серийного производства.
В первую очередь руководство компании интересовало, получилось ли у них создать конкурента набирающим популярность и любовь автомобилистов Ford Thunderbird и Chevrolet Corvette.
История находки банальна до неприличия.
Как обычно бывает, машина простояла больше 40 лет в ожидании ремонта, но в итоге будет продана после смерти владельца, который постоянно откладывал работу над мечтой, но так и не смог завершить дело всей своей жизни.
Как обычно бывает, машина простояла больше 40 лет в ожидании ремонта, но в итоге будет продана после смерти владельца, который постоянно откладывал работу над мечтой, но так и не смог завершить дело всей своей жизни.
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Немногие знают, что американская компания Студебекер была основана еще в 19 веке, в 1852 году и помимо грузовой техники, периодически баловалась легковыми автомобилями. После неудачного слияния с Паккардом дела пошли еще хуже, хотя первоначально планировалось, что получится в корне изменить неудачную экономическую ситуацию.
Автомобиль был построен на базе President hardtop купе.
Под капотом стоял 8-цилиндровый двигатель объемом 4.2 литра, который выдавал 185 сил и 350 Н/м крутящего момента.
Под капотом стоял 8-цилиндровый двигатель объемом 4.2 литра, который выдавал 185 сил и 350 Н/м крутящего момента.
В те времена машина стоила 3.400 долларов, что было в среднем на 800 долларов больше, чем классический хардтоп того времени. Всего за 1955 год было произведено 2200 автоомбилей.
Хотя коррозия все же серьезная проблема, раз появились сквозные отверстия. Любой жестянщик вам скажет, что нет ничего сложнее, чем борьба с очагами коррозии, так как даже после полной обработки ржавчина может легко появится на этом месте вновь.
В оригинале автомобиль был кораллового цвета, но в процессе эксплуатации сменил колор на коричневый.
С ума сойти, я конечно понимаю, что предстоит колоссальная работа по восстановлению этого красавца, которая выльется в значительно превышающую сумму покупки и займет бесконечное количество человеко-часов, но у нас за эти деньги вы купите что-то вроде Соляриса-рио или Рапида.
Машина с любого ракурса выглядит необычно, не только благодаря острому лобовому стеклу, но и заднему, которое стоит к кузову под острым углом.
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