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Прототип Studebaker Speedster модель 1955 года больше 30 лет простоял в обычном сарае

Прототип Studebaker Speedster модель 1955 года больше 30 лет простоял в обычном сарае (14 фото)

Автор:
08 октября 2020 08:53
Сообщество : Автомир
Метки: Studebaker   barn find   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Перед нами из 20 прототипов Studebaker Speedster, который произвели в 1955 году для показа на автомобильных выставках и изучения общественного мнения на предмет серийного производства.
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Метки: Studebaker   barn find   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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