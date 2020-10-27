Не забудьте включить нейтраль: последствия буксировки автомобиля с заблокированными колесами

Автомобили с автоматической коробкой передач, как правило, не рекомендуют буксировать на дальние расстояния, если ведущие колеса остаются в контакте с асфальтом. А тащить машину, не включив нейтраль, врядли кому-то вообще придет в голову. Однако, владелец этого Ford Fusion является исключением.
В Америке сделали фотографии гибридного Ford Fusion (аналог Ford Mondeo), который в течение длительного времени тащили за автодомом на жесткой сцепке с заблокированными колесами.
К сожалению, у этой истории нет подробностей. Трудно даже представить, что кто-то буксировал машину в режиме паркинга столь продолжительное время, чтобы вызвать такие повреждения. На Reddit, где и были опубликованы снимки, не приводится никакой предыстории.
К сожалению, у этой истории нет подробностей. Трудно даже представить, что кто-то буксировал машину в режиме паркинга столь продолжительное время, чтобы вызвать такие повреждения. На Reddit, где и были опубликованы снимки, не приводится никакой предыстории.
У седана чуть ли не наполовину сточились легкосплавные диски. Не менее драматические последствия вскрылись на подъемнике. Уничтожены тормозные диски и рычаги подвески. Досталось даже подрамнику! А ведь у машины может быть масса скрытых повреждений, затрагивающих в том числе трансмиссию.
Сложно представить мотивацию и мысли человека, который на протяжении длительного времени тащит волоком автомобиль, высекающий снопы искр (а искры, судя по повреждениям, там наверняка были).
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Скорее всего тащили на нейтрали, но надолго превысили рекомендуемые 40 км/ч и трансмиссию заклинило наглухо. После этого тащили еще километр-два (вряд-ли больше). Диски быстро стачиваются.
Тут другое- напрочь отсутствует знание матчасти. Удивляюсь, что не выломало стопор в коробке. Тащили долго и упорно.
Даже на «нейтралке» не стоит долго буксировать автомобиль с АКПП. Маслонасос в коробке имеет привод от двигателя. Значит смазка не поступает во все узлы. Даже на КрАЗе коробки убивали, если забывали раздатку в «нейтраль» перевести.