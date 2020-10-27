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Не забудьте включить нейтраль: последствия буксировки автомобиля с заблокированными колесами

Не забудьте включить нейтраль: последствия буксировки автомобиля с заблокированными колесами (4 фото)

Автор:
27 октября 2020 15:15
Сообщество : Автомир
Метки: ford   ford fusion   авто   автомир   автомобили   автоприкол   буксировка   курьез   
1249
4
Автомобили с автоматической коробкой передач, как правило, не рекомендуют буксировать на дальние расстояния, если ведущие колеса остаются в контакте с асфальтом. А тащить машину, не включив нейтраль, врядли кому-то вообще придет в голову. Однако, владелец этого Ford Fusion является исключением.

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Метки: ford   ford fusion   авто   автомир   автомобили   автоприкол   буксировка   курьез   
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8  комментариев
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2k
Tano 2 часа назад
Вот только режим "Паркинг" так колеса заблокировать не может. Там небольшая защелка стоит.
Скорее всего тащили на нейтрали, но надолго превысили рекомендуемые 40 км/ч и трансмиссию заклинило наглухо. После этого тащили еще километр-два (вряд-ли больше). Диски быстро стачиваются.
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4k
Дмитрий Горчилин 39 минут назад
У эвакуаторщиков есть специальные подкладки под колеса на роликах, тащить можно машину с заблокированными колесами совершенно безопасно. Оплатить услуги эвакуатора и даже купить эти подкладки было бы дешевле, чем после менять диски и ремонтировать машину. Но тут, видать, с головой совсем беда.
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25k
Fat Lynx 2 часа назад
Да он просто разогнался до первой космической, а потом от тормозился!
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821
Гарри Слепнер 2 часа назад
У них грузовики мощные. Даже не почувствует. Если уж за прицеп зацепили и тянули, дури много в тягаче.
Тут другое- напрочь отсутствует знание матчасти. Удивляюсь, что не выломало стопор в коробке. Тащили долго и упорно.
Даже на «нейтралке» не стоит долго буксировать автомобиль с АКПП. Маслонасос в коробке имеет привод от двигателя. Значит смазка не поступает во все узлы. Даже на КрАЗе коробки убивали, если забывали раздатку в «нейтраль» перевести.
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1k
Xarrisaf Гарри Слепнер 2 часа назад
Почувствовать то не почувствует... Только там искрить неплохо должно было...
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821
Гарри Слепнер Xarrisaf 2 часа назад
Так, головы-то нет! Может и за прицепом не видно было.
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10k
P.F. 2 часа назад
Ссылка coub.com
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