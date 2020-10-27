Не забудьте включить нейтраль: последствия буксировки автомобиля с заблокированными колесами

У седана чуть ли не наполовину сточились легкосплавные диски. Не менее драматические последствия вскрылись на подъемнике. Уничтожены тормозные диски и рычаги подвески. Досталось даже подрамнику! А ведь у машины может быть масса скрытых повреждений, затрагивающих в том числе трансмиссию.