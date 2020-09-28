Ford V8 Tudor Deluxe: автомобиль, кузов которого сделан из нержавеющей стали

Почему бы не делать автомобили из нержавейки, ведь это раз и навсегда решит проблему разрушения кузова от коррозии? Рано или поздно такой вопрос задают себе даже люди, далёкие от автомобильной тематики.
Я его задал своему дедушке, глядя как тот зачищает мелкую бурую коцку на своей «Волге», когда мне было лет наверное шесть. О существовании металла, который не ржавеет к тому моменту я уже знал.
Ответ был вполне логичным – если машины перестанут гнить, то люди перестанут покупать себе новые, и автозаводы разорятся. Да, маховик производства должен вращаться без остановки, в этом суть экономики, но есть и другие причины. О них поговорим на примере этого Ford V8 Tudor Deluxe.
Может показаться, что какой-то хипстер затянул дедушкин раритет новомодной плёнкой, но это не так, машина сделана из самой настоящей нержавейки.
Ответ был вполне логичным – если машины перестанут гнить, то люди перестанут покупать себе новые, и автозаводы разорятся. Да, маховик производства должен вращаться без остановки, в этом суть экономики, но есть и другие причины. О них поговорим на примере этого Ford V8 Tudor Deluxe.
Может показаться, что какой-то хипстер затянул дедушкин раритет новомодной плёнкой, но это не так, машина сделана из самой настоящей нержавейки.
Ну, во-первых, это красиво. Водителям, на пути которых в солнечный денек встретится это чудо я не завидую, но согласитесь – он прекрасен. Кузов, полностью сделанный из нержавейки, нужно лишь иногда полировать, не беспокоясь больше ни о чем, ни о дорожной соли попадающей на сколы краски, ни о скрытых полостях.
Неудивительно, что из всего шести машин, созданных в 1936 году, уцелевшие до наших дней четыре экземпляра прекрасно себя чувствуют, хотя еще в тридцатых они намотали на свои карданы сотни тысяч миль.
Зачем же их сделали, и почему так мало, спросите вы? Тут уместна фраза – маркетинговый ход. Производитель стали из Пенсильвании заключил с Фордом взаимовыгодное (как им всем казалось) соглашение. Форд производит несколько машин своей новой модели из сияющего металла пенсильванского производителя, и они колесят по всей Америке, рекламируя и себя и нержавейку.
На деле всё так и вышло, но был один нюанс. Компании Форд эти шесть седанов обошлись в кругленькую по тем временам сумму, потому что нержавейка испортила некоторые штампы во время производства кузовщины. Ситуация дошла даже до перебоев с производством кузовов, из-за чего заказчики подолгу ждали свои машины, и часто их не дожидались. Оборудование починили, но время было упущено. Нетехнологичный оказался материал для массового кузовного производства из-за специфики его обработки, другие присадочные допуски, и прочее металловедение.
Несмотря на поиски компанией Форд более устойчивого к ржавчине металла для своих кузовов, от использования нержавейки они отказались категорически напрочь.
Несмотря на поиски компанией Форд более устойчивого к ржавчине металла для своих кузовов, от использования нержавейки они отказались категорически напрочь.
Сами же машины, исправно отработав 10-летний срок контракта, разошлись по вторичному рынку. Одна из них, насколько мне известно, была утеряна при дтп еще в 1939-м, куда-то затерялась и еще одна, оставшиеся четыре экземпляра сияют и по сей день в музеях и частных собраниях.
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