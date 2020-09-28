Ford V8 Tudor Deluxe: автомобиль, кузов которого сделан из нержавеющей стали

Я его задал своему дедушке, глядя как тот зачищает мелкую бурую коцку на своей «Волге», когда мне было лет наверное шесть. О существовании металла, который не ржавеет к тому моменту я уже знал.



Ответ был вполне логичным – если машины перестанут гнить, то люди перестанут покупать себе новые, и автозаводы разорятся. Да, маховик производства должен вращаться без остановки, в этом суть экономики, но есть и другие причины. О них поговорим на примере этого Ford V8 Tudor Deluxe.



Может показаться, что какой-то хипстер затянул дедушкин раритет новомодной плёнкой, но это не так, машина сделана из самой настоящей нержавейки.