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Ford V8 Tudor Deluxe: автомобиль, кузов которого сделан из нержавеющей стали

Ford V8 Tudor Deluxe: автомобиль, кузов которого сделан из нержавеющей стали (7 фото)

Автор:
28 сентября 2020 09:51
Сообщество : Автомир
Метки: ford   авто   автомир   автомобили   нержавейка   нержавеющая сталь   олдтаймер   ретро авто   
452
7
Почему бы не делать автомобили из нержавейки, ведь это раз и навсегда решит проблему разрушения кузова от коррозии? Рано или поздно такой вопрос задают себе даже люди, далёкие от автомобильной тематики.

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Метки: ford   авто   автомир   автомобили   нержавейка   нержавеющая сталь   олдтаймер   ретро авто   
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5  комментариев
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2k
Варяг 2 часа назад
Ну вот, автор сам и ответил на свой вопрос детства, но не устами деда а чуть позже,экономическая нецелесообразность!
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5k
klop 47 минут назад
С нержавейкой понятно, а вот почему полностью кузов из пластиковых деталей не делают, а остановились на бамперах.
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8k
Алексей 2 часа назад
Фраза: из самой настоящей нержавейки) Вопрос: из какой именно?
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Андрей Дядя 3 часа назад
на дорогу такие машины сегодня не выпустят . блики от такой тачки опасны .
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