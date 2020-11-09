Редкий Ford Escort RS Cosworth простоял в обычном саду 26 лет

Вы наверно задаетесь вопросом, как же так получилось, что столь уникальное детище оказалось заброшено почти на 25 лет в обычном садике?



Все просто, старый владелец был лишен прав за агрессивную езду, но планировал вернуться за руль. Дальше больше, он сел за руль, да еще к тому же в состоянии алкогольного опьянения, что только ухудшило ситуацию. Спустя 5 лет лишения поменялись интересы, и белый зверь во дворе напоминал о веселых днях бурной молодости.



Так пролетели еще 20 лет и один старый знакомый наконец-то убедил продать машину ему.