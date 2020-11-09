Редкий Ford Escort RS Cosworth простоял в обычном саду 26 лет

Один из культовых автомобилей от компании Ford! Escort RS Cosworth стал легендой своего времени, ведь было произведено чуть больше 7.000 автомобилей, в отличие от обычного переднеприводного хэтчбека.
Машину производили с 1992 года по 1996 год, затем появился рейстайлинг, который окончательно сняли с конвейера в 2000 году.
Кстати не многие знают, но мощный Escort серьезным образом отличался от обычного хэтчбэка. Можно даже сказать, что по большей части это была начинка от седана Сиерра, поверх которой красовался немного растянутый кузов от Эскорта.
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Даже 2-литровый двигатель мощностью 220 сил был установлен продольно. Для начала 90-х годов автомобиль имел отличную динамику и первую сотню преодолевал за 5.8 секунд, что является отличным показателем и сейчас, спустя почти 30 лет.
Вы наверно задаетесь вопросом, как же так получилось, что столь уникальное детище оказалось заброшено почти на 25 лет в обычном садике?
Все просто, старый владелец был лишен прав за агрессивную езду, но планировал вернуться за руль. Дальше больше, он сел за руль, да еще к тому же в состоянии алкогольного опьянения, что только ухудшило ситуацию. Спустя 5 лет лишения поменялись интересы, и белый зверь во дворе напоминал о веселых днях бурной молодости.
Так пролетели еще 20 лет и один старый знакомый наконец-то убедил продать машину ему.
Все просто, старый владелец был лишен прав за агрессивную езду, но планировал вернуться за руль. Дальше больше, он сел за руль, да еще к тому же в состоянии алкогольного опьянения, что только ухудшило ситуацию. Спустя 5 лет лишения поменялись интересы, и белый зверь во дворе напоминал о веселых днях бурной молодости.
Так пролетели еще 20 лет и один старый знакомый наконец-то убедил продать машину ему.
Долгие переговоры и убеждения сделали свое дело, машина спустя 20 лет наконец-то сменила владельца и впереди полная реставрация и возвращение в идеальное, практически заводское состояние
На тот момент это был настоящий эталон гоночного автомобиля для города, который сочетал фантастическую управляемость с комфортом.
В начале 90-х годов даже преступники прочувствовали всю прелесть и мощь полноприводных Эскортов, которые с легкостью уходили от полицейских погонь.
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