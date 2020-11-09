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Редкий Ford Escort RS Cosworth простоял в обычном саду 26 лет

Редкий Ford Escort RS Cosworth простоял в обычном саду 26 лет (9 фото)

Автор:
09 ноября 2020 09:48
Сообщество : Автомир
Метки: Cosworth   barn find   ford   ford escort   авто   автомир   автомобили   
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Один из культовых автомобилей от компании Ford! Escort RS Cosworth стал легендой своего времени, ведь было произведено чуть больше 7.000 автомобилей, в отличие от обычного переднеприводного хэтчбека.
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Метки: Cosworth   barn find   ford   ford escort   авто   автомир   автомобили   
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