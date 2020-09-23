Искусства ради: 2,3 миллиона долларов за старый универсал Ford LTD

Мы могли придумать, что купить крутого за 2,3 миллиона долларов, но универсал Ford LTD 1984 года определенно не попал бы в список. В сентябре 1996 года танзанийский художник Джордж Лиланга превратил его в арт-машину, в обмен на бесплатное проживание в немецком отеле на несколько дней. Это единственное в своем роде произведение на четырех колесах, на котором стоит его подпись.
В объявлении о продаже автомобиля, которое опубликовано на немецкой площадке Mobile.de, говорится, что Джордж Лиланга расписал автомобиль в немецком городе Фюрте, куда приехал на выставку.
Под капотом Ford стоит 120-сильный мотор V6 на 3,8 литра, который работает с АКПП. Пробег автомобиля составляет 143 тысячи километров. В объявлении указано, что машина не попадала в аварии, однако для эксплуатации непригодна.
Запрашиваемая цена — 1 999 999 евро — это 180,6 миллиона рублей!
В объявлении говорится, что можно предложить еще большую сумму, поскольку «это искусство — а искусство всегда бесценно».
Джорджа Лиланга (1934-2005) называют наиболее ярким представителем современного модернистского африканского искусства. Его работы хранятся в частных коллекциях и музеях Дюссельдорфа, Парижа, Лондона, Токио и Гамбурга.
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