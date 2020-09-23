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Сообщество Автомир 6517 постов • 643 подписчика подписаться
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Искусства ради: 2,3 миллиона долларов за старый универсал Ford LTD

Искусства ради: 2,3 миллиона долларов за старый универсал Ford LTD (17 фото)

Автор:
23 сентября 2020 13:50
Сообщество : Автомир
Метки: ford   авто   автомир   автомобили   искусство   найдено на ebay   универсал   
209
17
Мы могли придумать, что купить крутого за 2,3 миллиона долларов, но универсал Ford LTD 1984 года определенно не попал бы в список. В сентябре 1996 года танзанийский художник Джордж Лиланга превратил его в арт-машину, в обмен на бесплатное проживание в немецком отеле на несколько дней. Это единственное в своем роде произведение на четырех колесах, на котором стоит его подпись.

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Метки: ford   авто   автомир   автомобили   искусство   найдено на ebay   универсал   
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Алексей 8 часов назад
Надо брать,к Мише в сервис на диагностику а потом на дачу!
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5k
Вася 5 часов назад
Ссылка coub.com
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Олег

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