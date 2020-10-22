Новый кроссовер: все плюсы и минусы (помимо цены) Haval F7

Haval F7 рушит стереотипное представление о китайской машине — внутри пахнет не дешевым пластиком, а новым европейским автомобилем. Интерьер продуманный, в салоне находиться приятно. Водителя Хавейл словно обнимает — такое ощущение создается благодаря развитому мягкому подлокотнику слева, высокому подлокотнику справа и высокой центральной консоли. При этом места действительно много: даже водитель внушительного роста совершенно не рискует достать до потолка головой.



На центральном тоннеле есть подстаканники, куда можно поставить кофе — правда, есть риск его разлить, невзначай сдвинув вперед подлокотник рукой: фиксация у него откровенно слабая. В остальном все отлично: рядом с селектором АКП небольшая ниша для брелока; под центральной консолью скрытая полочка с резиновым покрытием — сюда удобно класть телефон; в подлокотнике есть ниша под документы и место для мелких вещей.