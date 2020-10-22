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Новый кроссовер: все плюсы и минусы (помимо цены) Haval F7

Новый кроссовер: все плюсы и минусы (помимо цены) Haval F7 (8 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2020 10:22
Сообщество : Автомир
Метки: Haval   Haval F7   авто   автомир   автомобили   китайские автомобили   китайский автопром   тест-драйв   
1784
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Новинку рынка, собранную в России на тульском заводе Haval, ждали с любопытством. И кое-что в машине оказалось совершенно неожиданным.
Haval — cуббренд марки Great Wall, под которым выпускают кроссоверы и внедорожники. Для России предназначены две новые модели: кроссовер F7 и купе-кроссовер F7х.
Машины с литерой F в названии позиционируют как молодежные. От сородичей с буквой H в индексе (эти для дома, для семьи) они должны отличаться броской внешностью и жизнерадостным интерьером, «динамичными» настройками шасси, двигателей и трансмиссии. При этом многие модели из той и другой линейки будут делиться не только агрегатами, но и платформами.

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Метки: Haval   Haval F7   авто   автомир   автомобили   китайские автомобили   китайский автопром   тест-драйв   
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71k
Я Только спросить. 5 дней назад
Хаваль в переводе с иврита это - "Жалко"..
Хаваль в переводе с иврита это - "Жалко"..
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501
Blink 3 дня назад
скажем дружно на х нужно)
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259
PeaceDuke 4 дня назад
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15k
Ал 4 дня назад
Кому то надо ???
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14k
sanchesS80 5 дней назад
"но… ожидаемой разгонной динамики не ощущается"
Автор первый раз за рулём автомобиля? Он что, ожидает что 190 л.с. будут разгонять большую и тяжелую машину со свистом? 190 сил отличны для лёгкой машины. А для такой достаточно не мелкой и приличной по массе машины это как раз середнячок.

В остальном не знаю. Довелось ездить на Haval H6 - мне понравилось.
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8k
Антон Семёныч 5 дней назад
А че только этот салон показали. Покажите этот и объясните на.х.у.я, а главное зачем эти жёлтые полоски?
И однозонный климат - это как раз то что нужно за 1,5 млн. Ну а про тупоролый коробку-робот есть ролик в ютубе.
А так да, машина интересная.

А че только этот салон показали. Покажите этот и объясните на.х.у.я, а главное зачем эти жёлтые полоски? И однозонный климат - это как раз то что нужно за 1,5 млн. Ну а про тупоролый коробку-робот есть ролик в ютубе. А так да, машина интересная.
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370
whyicannotremovemyprofile Антон Семёныч 5 дней назад
...жёлтые полоски... - а если памперс протечёт?:)
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