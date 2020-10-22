Как баварцы создали BMW 7-й серии с 16-цилиндровым двигателем

Можно только догадываться куда бы повернула история противостояния BMW и Mercedes-Benz, если б в Мюнхене все же запустили 16-цилиндровый E32 в серию...
BMW 7-й серии в кузове Е32 – по-настоящему знаковый автомобиль. Считается, что именно эта «семерка» впервые напугала Mercedes-Benz, заставив трехлучевых рассматривать соседей из Мюнхена в качестве полноценных конкурентов.
Технический уровень E32 для середины 80-х и впрямь нечто запредельное – ксеноновые фары, доводчики дверей, двухзонный климат-контроль, адаптивная подвеска, трекшн-контроль, электрорегулировка дивана. И это не говоря уже про 12-цилиндровый мотор, которого на тот момент не было даже у Mercedes-Benz!
Временами кто-то вспоминает, что BMW якобы готовили к выпуску еще более мощную версию «семерки» – аж с 16 цилиндрами! Но это не так, вернее не совсем так.
Технический уровень E32 для середины 80-х и впрямь нечто запредельное – ксеноновые фары, доводчики дверей, двухзонный климат-контроль, адаптивная подвеска, трекшн-контроль, электрорегулировка дивана. И это не говоря уже про 12-цилиндровый мотор, которого на тот момент не было даже у Mercedes-Benz!
Временами кто-то вспоминает, что BMW якобы готовили к выпуску еще более мощную версию «семерки» – аж с 16 цилиндрами! Но это не так, вернее не совсем так.
16-цилиндров под капот 7-й серии втиснулись с большим трудом
С одной стороны – да, действительно проект 16-цилиндровой 7-й серии существовал. Одну машину даже построили! Вот только речь о серийном выпуске даже не заходила. По сути это был интригующий, масштабный и дорогостоящий эксперимент – конструкторское бюро BMW решило создать «семерку» скажем так с минимально и максимально возможными вариантами силовых агрегатов.
Так на свет появилась 7-я серия – вот вы не поверите! – с трехцилиндровым мотором. На другом же полюсе обосновался убер-флагман с двигателем V16.
Так на свет появилась 7-я серия – вот вы не поверите! – с трехцилиндровым мотором. На другом же полюсе обосновался убер-флагман с двигателем V16.
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Диски-паутинки – классика дизайна 80-х годов
По сути 6,6-литровый монстр создавался на базе знаменитого мотора V12 с заводским индексом М70. Его масса превысила 300 кг, он крутился “всего” до 6000 об/мин, оснащался лишь двумя клапанами на цилиндр, но все равно выдавал 408 л.с. мощности и максимальный крутящий момент свыше 600 Нм!
«Семерку» с V16 назвали Goldfish – «Золотая рыбка», но больше бы ей подошло прозвище «Золотая акула». Дело не только в массе – на самом деле E32 с V16 была лишь на 60 кг тяжелее BMW 750iL. Проблема в другом. Мотор занимал столько места, что под капотом яблоку негде было упасть. Дополнительные радиаторы охлаждения убрали в заднюю часть кузова, где также появились огромные воздухозаборники, похожие на жабры акулы.
«Семерку» с V16 назвали Goldfish – «Золотая рыбка», но больше бы ей подошло прозвище «Золотая акула». Дело не только в массе – на самом деле E32 с V16 была лишь на 60 кг тяжелее BMW 750iL. Проблема в другом. Мотор занимал столько места, что под капотом яблоку негде было упасть. Дополнительные радиаторы охлаждения убрали в заднюю часть кузова, где также появились огромные воздухозаборники, похожие на жабры акулы.
Жабры, конечно, добавляли "Золотой рыбке" не столько элегантности, сколько грозности
Кстати, «Голдфиш» оснащался 6-ступенчатой механической коробкой передач от спорткупе 8-й серии (Е31). Похоже «автоматы» того времени просто не пережевывали настолько гигантский момент! Логично, что "рыбка на палке" долетала до 100 км/ч за 6 секунд и разгонялась до максимальных 281 км/ч.
Увы, но вопрос о массовом производстве даже не поднимался. Весь проект «Голдфиш» создавался как демонстрация технических возможностей BMW. В Мюнхене понимали – главная проблема «семерки» с V16 не цена, не сложности в эксплуатации и даже не расход топлива. Главное – это кошмарные экологические характеристики, в частности содержание вредных веществ в выхлопе.
Увы, но вопрос о массовом производстве даже не поднимался. Весь проект «Голдфиш» создавался как демонстрация технических возможностей BMW. В Мюнхене понимали – главная проблема «семерки» с V16 не цена, не сложности в эксплуатации и даже не расход топлива. Главное – это кошмарные экологические характеристики, в частности содержание вредных веществ в выхлопе.
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а далее читаем "Дополнительные радиаторы охлаждения убрали в заднюю часть кузова, где также появились огромные воздухозаборники, похожие на жабры акулы."