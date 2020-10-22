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Как баварцы создали BMW 7-й серии с 16-цилиндровым двигателем

Как баварцы создали BMW 7-й серии с 16-цилиндровым двигателем (6 фото)

Автор:
22 октября 2020 09:30
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   bmw 7   авто   автомир   автомобили   прототип   свап   
535
6
Можно только догадываться куда бы повернула история противостояния BMW и Mercedes-Benz, если б в Мюнхене все же запустили 16-цилиндровый E32 в серию...
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Метки: bmw   bmw 7   авто   автомир   автомобили   прототип   свап   
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7  комментариев
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Так двигатель в багажнике или всё же под капотом?
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5k
Петр ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
на фото же видно что под капотом.
а далее читаем "Дополнительные радиаторы охлаждения убрали в заднюю часть кузова, где также появились огромные воздухозаборники, похожие на жабры акулы."
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70
Jack Ketch 16 минут назад
вещь
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6k
kaboza 2 часа назад
так в багажнике, или под капотом...
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