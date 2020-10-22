Как баварцы создали BMW 7-й серии с 16-цилиндровым двигателем

По сути 6,6-литровый монстр создавался на базе знаменитого мотора V12 с заводским индексом М70. Его масса превысила 300 кг, он крутился “всего” до 6000 об/мин, оснащался лишь двумя клапанами на цилиндр, но все равно выдавал 408 л.с. мощности и максимальный крутящий момент свыше 600 Нм!



«Семерку» с V16 назвали Goldfish – «Золотая рыбка», но больше бы ей подошло прозвище «Золотая акула». Дело не только в массе – на самом деле E32 с V16 была лишь на 60 кг тяжелее BMW 750iL. Проблема в другом. Мотор занимал столько места, что под капотом яблоку негде было упасть. Дополнительные радиаторы охлаждения убрали в заднюю часть кузова, где также появились огромные воздухозаборники, похожие на жабры акулы.