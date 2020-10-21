Новый рекорд скорости: SSC Tuatara официально самый быстрый серийный автомобиль в мире

При этом, по словам Уэбба, гиперкар настолько уверенно разгонялся, что ускорение с 500 до 532 км/ч заняло всего пять секунд, а поехать ещё быстрее помешал лишь сильный боковой ветер. Следует напомнить, что SSC Tuatara — среднемоторный заднеприводный автомобиль сухой массой 1247 кг, который почти полностью сделан из углеволокна (монокок, внешние панели, элементы подвески и даже колёса). Мотор — двухнаддувный V8 5.9, который в зависимости от типа топлива выдаёт 1369 или 1774 л.с. (на обычном бензине или биоэтаноле E85 соответственно). Всего американцы планирует сделать 100 экземпляров рекордного купе по цене $1,6 млн каждое (124,5 млн рублей). Поставки клиентам уже начались.