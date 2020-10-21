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Новый рекорд скорости: SSC Tuatara официально самый быстрый серийный автомобиль в мире

Новый рекорд скорости: SSC Tuatara официально самый быстрый серийный автомобиль в мире (9 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 09:08
Сообщество : Автомир
Метки: SSC Tuatara   ssc   авто   автомир   автомобили   гипрекар   рекорд скорости   спорткар   
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Bugatti потрясла автомобильный мир в прошлом году, когда объявила, что прототип Chiron Super Sport достиг максимальной скорости 304,773 миль в час (490,484 км/ч). Но был один человек, на которого это событие не произвело особого впечатления — это Джерод Шелби, глава компании SSC.

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Метки: SSC Tuatara   ssc   авто   автомир   автомобили   гипрекар   рекорд скорости   спорткар   
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6  комментариев
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2k
Варяг 3 часа назад
ну всё продаю сой москвич-412 и покупаю SSC Tuatara.. уговорили!!!
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13k
Ego sum qui sum Час назад
шустрым спортивным машинам идут яркие цвета, а не черный
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825
Lovels Travel 2 часа назад
Перед светофором останавливаются два авто - ВАЗ и SSC Tuatara. Водитель ВАЗа, крутя ручку, опускает стекло и спрашивает водителя SSC:
- Ну как тачка вообще? Не ломается?
- Да вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь?
- Да смотрю, что-то не очень народ их покупает.
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2k
KL11 3 часа назад
что за шины? на следующий сезон надо купить.
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