Новый рекорд скорости: SSC Tuatara официально самый быстрый серийный автомобиль в мире

Bugatti потрясла автомобильный мир в прошлом году, когда объявила, что прототип Chiron Super Sport достиг максимальной скорости 304,773 миль в час (490,484 км/ч). Но был один человек, на которого это событие не произвело особого впечатления — это Джерод Шелби, глава компании SSC.
Оливер Уэбб. Вы едва ли слышали об этом гонщике, но скоро о нём узнает весь мир. Он сидел за рулём гиперкара SSC Tuatara во время установления мирового рекорда. В субботу 10 октября на 11-километровом участке шоссе State Route 160 в Неваде автомобиль компании SSC North America побил скоростной рекорд и стал самым быстрым серийным автомобилем на планете — 508,73 км/ч против 446,97 км/ч. В зачёт пошло среднее арифметическое значение результатов двух заездов. И если в первом британец разогнал Туатару до 484,53 км/ч, то при движении в обратную сторону — до ошеломительных 532,93!
Американцы гордятся коэффициентом аэродинамического сопротивления Туатары, который составляет 0,279. На скоростях от 240 до 530 км/ч прижимная сила распределяется в соотношении 37 на 63% в пользу кормы. Тяга назад идёт через семиступенчатый «робот» итальянской фирмы Automac Engineering. В обычном режиме на переключение требуется около 100 миллисекунд, а в трековом — 50.
Во время эпохальной сессии Tuatara побила ещё три рекорда, которые до этого поставила Agera RS. Среди них самая высокая скорость на дороге общего пользования (532,93 км/ч), а также самая высокая средняя скорость на протяжении одного километра и одной мили (1,6 км) — 517,16 и 503,92 км/ч.
Железный человек Оливер Уэбб в мире автоспорта известен своими чемпионствами в соревнованиях Mini Max Championship 2004 года, Formula BMW Scholarship 2007-го, а также в European Le Mans series и 24 часах Дубая. А с осени 2019 года Уэбб — амбассадор фирмы W Motors.
При этом, по словам Уэбба, гиперкар настолько уверенно разгонялся, что ускорение с 500 до 532 км/ч заняло всего пять секунд, а поехать ещё быстрее помешал лишь сильный боковой ветер. Следует напомнить, что SSC Tuatara — среднемоторный заднеприводный автомобиль сухой массой 1247 кг, который почти полностью сделан из углеволокна (монокок, внешние панели, элементы подвески и даже колёса). Мотор — двухнаддувный V8 5.9, который в зависимости от типа топлива выдаёт 1369 или 1774 л.с. (на обычном бензине или биоэтаноле E85 соответственно). Всего американцы планирует сделать 100 экземпляров рекордного купе по цене $1,6 млн каждое (124,5 млн рублей). Поставки клиентам уже начались.
Источник:
Ссылки по теме:
- Lamborghini Countach чемпиона Формулы-1 Кеке Росберга продается по внушительной цене
- Хардкорный Honda NSX Type R для энтузиаста, который может потратить 20 миллионов рублей
- Как с завода! Dodge Viper GTS 1996 года с минимальным пробегом
- Donkervoort D8 GTO-JD70 — первый в мире серийный спортивный автомобиль, позволяющий достигать в поворотах перегрузок в 2G
- SSC Tuatara: началось производство самого быстрого серийного гиперкара на планете
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...
- Ну как тачка вообще? Не ломается?
- Да вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь?
- Да смотрю, что-то не очень народ их покупает.