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Нетерпеливый водитель и принципиальная автомобилистка

Нетерпеливый водитель и принципиальная автомобилистка (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2020 13:11
Сообщество : Автомир
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   
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На "убитом" участке дороги (если это можно так назвать) в Ярославле нетерпиливый автор ролика хотел опередить женщину на Honda Pilot, но в итоге произошло столкновение.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   
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6  комментариев
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29k
Опаньки 2 часа назад
судя по тому что рег выложил таки видео, он так и не отдуплил кто он теперь
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13k
Габит Калыков Полчаса назад
Был у меня такой случай в 90х лохматых годах, зимой. В поселке тоже по разбитой дороге тащились втроем, а посредине. Тут тот, который за мной ехал, захотел меня объехать, а я в это момент объезжал яму и взял левее. Получилось, будто я не дал ему обогнать. Тот, на Жигули шестерке, разозлился и дал газу, объехал меня и подрезал. В этот момент он налетел на кочку и его выбросило на левую обочину прямо на дерево. Приложился, к слову, знатно - прямо боком в стойку.
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3k
Пепелац 52 минуты назад
И уже не спешит...
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1k
Александр Алехин Час назад
Автор наверное едет такой и думает "Я дурак, поэтому она мне уступит дорогу".
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945
Леонид 2 часа назад
Рег редкостный чудак, интересно какая мысля по поводу второй машины у него была? Хонда должна была испариться ? Или затормозить и встать за ним? Какое дальнейшее развитие событий предполагал рег?
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12k
Ligov Леонид 2 часа назад
Ну как какое развитие он предполагал? Что Хонда утрется его хамством и уступит. Дебил еще тот...
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