Нетерпеливый водитель и принципиальная автомобилистка

На "убитом" участке дороги (если это можно так назвать) в Ярославле нетерпиливый автор ролика хотел опередить женщину на Honda Pilot, но в итоге произошло столкновение.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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