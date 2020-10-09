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Полувековой сон: Porsche 356B Super 1963 года продают на eBay

Полувековой сон: Porsche 356B Super 1963 года продают на eBay (19 фото)

Автор:
09 октября 2020 09:19
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   porsche   авто   
469
19
Термин «гаражная находка» сегодня потерял всякое значение, он часто используется для описания машин, оставленных на год или два в гараже какого-нибудь дедушки. Однако этот Porsche 356B - настоящее сокровище: он стоял без движения последние 50 лет и сейчас его продают на eBay.
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Метки: barn find   porsche   авто   
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Сергей Иванов 22 минуты назад
его лет 10 назад купил за 300$ мой знакомый Dave Morris. Подмандил малеха и вдувает. Красава!
его лет 10 назад купил за 300$ мой знакомый Dave Morris. Подмандил малеха и вдувает. Красава!
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