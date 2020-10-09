Полувековой сон: Porsche 356B Super 1963 года продают на eBay

Термин «гаражная находка» сегодня потерял всякое значение, он часто используется для описания машин, оставленных на год или два в гараже какого-нибудь дедушки. Однако этот Porsche 356B - настоящее сокровище: он стоял без движения последние 50 лет и сейчас его продают на eBay.

0 Источник: На eBay этот Porsche 356B Super Coupe 1963 года выпуска за 56 500 долларов (примерно 4,5 миллиона рублей по текущему курсу). Автомобиль, простоявший 50 лет без движения, сохранился в неплохом состоянии.

0 Источник: Porsche 356B Super Coupe является модификацией классической 356-й модели, которая сходила с конвейера с 1959 по 1963 годы. Купе оборудовали 1,6-литровым двигателем мощностью 75 лошадиных сил, который работал в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач. Благодаря небольшой массе, которая составляла около 900 килограммов, до «сотни» модель разгонялась за 15 секунд.

×

0 Источник: Найденный в одном из гаражей экземпляр с 1970 года простаивал без движения. Несмотря на это, 67-летний спорткар сохранился в неплохом состоянии. Кузов «Порше» выглядит свежим и практически не имеет следов долголетнего простоя. То же самое можно сказать и об интерьере. Черно-красный кожаный салон купе находится в отлично состоянии.

0 Источник: Однако некоторые детали все же требуют восстановления. Моторный отсек и днище автомобиля практически полностью покрыты толстым слоем ржавчины. А обшивка багажного отделения подлежит замене. Судя по одометру, пробег раритетного спорткара составляет 102 000 километров. Расстаться с 67-летним Porsche продавец готов за 56 500 долларов (примерно 4,5 миллиона рублей по текущему курсу).

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник: