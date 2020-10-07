Два кузова в одном: необычный электрический Porsche

993 поколение Porsche 911 является одним из самых востребованных версий немецкого спортивного автомобиля, некоторые наиболее сохранившиеся экземпляры оцениваются почти в $1 млн. Однако этот пример, который был построен членами MIT Electric Vehicle Team и PhenomenArts, далек от оригинала, он имеет кузов 993 и раму 911 Targa 1975 года.
Любые тюнинговые изменения такого харизматичного исторического автомобиля очень болезненно воспринимаются фанатами Porsche, а специалистов и компаний, которые делают что-то достойное в этом направлении, в мире можно сосчитать по пальцам.
Но всеобщая автомобильная электрификация последнего времени не оставила в стороне и «поршевские» гоночные шедевры. Не знаем, хорошо это или плохо, но одно ясно — уходит целая эпоха брутальных, «правильно» звучащих и «правильно» ездящих автомобилей. К сожалению, скоро они останутся только в виде музейных экспонатов, которые вывозят пару раз в год на исторические гонки или специальные трек-дни.
Вот и сегодня мы представляем вам любимый проект известного американского композитора, художника и архитектора Кристофера Дженни. Это сильно модифицированный электромобиль, созданный на базе Porsche 911 Targa 1975 года. Его сделали специалисты из команды MIT Electric Vehicle Team and PhenomenArts.
Вот и сегодня мы представляем вам любимый проект известного американского композитора, художника и архитектора Кристофера Дженни. Это сильно модифицированный электромобиль, созданный на базе Porsche 911 Targa 1975 года. Его сделали специалисты из команды MIT Electric Vehicle Team and PhenomenArts.
Питание автомобиля осуществляется от 64 аккумуляторных батарей емкостью по 200 А/ч каждая, половина из которых расположена спереди, а другая половина — сзади, для оптимального распределения веса. Электромобиль приводится в движение четырьмя электродвигателями Agni 95R, расположенными в средней части кузова, подключенными к двум редукторам с фиксированным передаточным числом 1:3,2.
Помимо специально разработанной трансмиссии, которая потребовала довольно много трудозатрат, полностью электрический 911-й обладает уникальным интерьером с iPad Mini на рулевом колесе и 15-дюймовым планшетом с портретной ориентацией в центре приборной панели. Третий небольшой экран, расположенный ниже, отображает информацию о состоянии батареи.
Помимо специально разработанной трансмиссии, которая потребовала довольно много трудозатрат, полностью электрический 911-й обладает уникальным интерьером с iPad Mini на рулевом колесе и 15-дюймовым планшетом с портретной ориентацией в центре приборной панели. Третий небольшой экран, расположенный ниже, отображает информацию о состоянии батареи.
Автомобиль полностью функционален и даже несколько раз со своим знаменитым владельцем официально появлялся на музыкальных фестивалях. Во время «Porsche Day» в автомобильном музее Ларца Андерсона электромобиль получил приз в категории «Лучшая модификация».
Судить о том, правомерна ли такая кардинальная переделка легендарной модели или нет, оставим на долю фанатов и ярых пуристов чистоты и оригинальности автомобилей Porsche. А от себя добавим, что ничего не должно быть закостенело постоянным.
Ведь даже сам немецкий производитель недавно представил серийный Taycan — первый автомобиль Porsche, работающий исключительно на электрической тяге, что является знаком к изменениям и развитию марки в ногу с современными тенденциями.
Ведь даже сам немецкий производитель недавно представил серийный Taycan — первый автомобиль Porsche, работающий исключительно на электрической тяге, что является знаком к изменениям и развитию марки в ногу с современными тенденциями.
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