Два кузова в одном: необычный электрический Porsche

Но всеобщая автомобильная электрификация последнего времени не оставила в стороне и «поршевские» гоночные шедевры. Не знаем, хорошо это или плохо, но одно ясно — уходит целая эпоха брутальных, «правильно» звучащих и «правильно» ездящих автомобилей. К сожалению, скоро они останутся только в виде музейных экспонатов, которые вывозят пару раз в год на исторические гонки или специальные трек-дни.



Вот и сегодня мы представляем вам любимый проект известного американского композитора, художника и архитектора Кристофера Дженни. Это сильно модифицированный электромобиль, созданный на базе Porsche 911 Targa 1975 года. Его сделали специалисты из команды MIT Electric Vehicle Team and PhenomenArts.