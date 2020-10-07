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Два кузова в одном: необычный электрический Porsche

Два кузова в одном: необычный электрический Porsche (10 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2020 09:42
Сообщество : Автомир
Метки: porsche   porsche 911   авто   автомир   рестомод   самоделка   электрокар   электромобиль   
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993 поколение Porsche 911 является одним из самых востребованных версий немецкого спортивного автомобиля, некоторые наиболее сохранившиеся экземпляры оцениваются почти в $1 млн. Однако этот пример, который был построен членами MIT Electric Vehicle Team и PhenomenArts, далек от оригинала, он имеет кузов 993 и раму 911 Targa 1975 года.

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Метки: porsche   porsche 911   авто   автомир   рестомод   самоделка   электрокар   электромобиль   
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182
чокнутый 13 часов назад
кал какой то получился
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Седой 11 часов назад
Как он далеко уедет, сколько весит, что за батареи(мне показалось что это нормальные кислотные) про стоимость вообще молчу, поскольку это так понимаю вроде как тюнинг. Короче понты от Порше
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Aleksandr Седой 9 часов назад
не, это литий-полимерные банки по 3,2В, собранные последовательно...
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23k
Седой Aleksandr 8 часов назад
Пусть дерзают ребята, техника двигается вперед, кто отстанет того выдавливают с рынка конкуренты
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905
Шурман 12 часов назад
Испоганили машину
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