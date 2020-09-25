В заброшенной школе нашли редкие автомобили

Другая история связана с красным Chevrolet Corvette C4, которую сын владельца мастерской попросил построить на свою свадьбу. Во время вечеринки ночью машину угнали, и ее не видели более десяти лет. Однажды раздался звонок из полиции штата Нью-Йорк — они заявили, что нашли машину в лесу, и та была серьезно повреждена. Оказалось, что той ночью сын врезался в ограждение, а потом решил сообщить об угоне Corvette и спрятал ее в лесу возле дома своего друга. Периодически они катались на «Шеви» через поле.