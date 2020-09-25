В заброшенной школе нашли редкие автомобили

Американский фотограф Брайант Нил обнаружил в американском штате Нью-Йорк заброшенную школу. Но каково было его удивление, когда он попал внутрь здания и обнаружил около десятка редких автомобилей под слоем пыли и ржавчины.
Смотритель этого места рассказал фотографу, как они сюда попали.
Эта школа была построена в 1913 году, получила пристройку в середине пятидесятых, а где-то в 80-х ее закрыли. В 2000-х годах в здании школы открылась автомобильная мастерская, в которой в основном занимались постройкой хот-родов и тюнингом автомобилей. Несколько помещений на втором этаже здания были переоборудованы в жилые — там располагались сотрудники мастерской.
Эта школа была построена в 1913 году, получила пристройку в середине пятидесятых, а где-то в 80-х ее закрыли. В 2000-х годах в здании школы открылась автомобильная мастерская, в которой в основном занимались постройкой хот-родов и тюнингом автомобилей. Несколько помещений на втором этаже здания были переоборудованы в жилые — там располагались сотрудники мастерской.
Мастерская закрылась после несчастного случая. Однажды ночью во время погрузки готовой машины владелец мастерской получил серьезные травмы по вине одного из работников, который управлял грузовиком. Хозяин фирмы планировал завершить свои последние несколько проектов, но не смог полностью восстановиться от травм и переехал во Флориду.
В школе остались ржаветь несколько автомобилей. Например, Chrysler PT Cruiser 2006 года выпуска почти без пробега, хот-род Ford Model-A, Ford Mustang (1999 год), Cadillac Deville (1960 год), Mercury (1948 год) и Chevrolet 210 (1957 год).
С несколькими машинами связаны интересные истории. Для своей дочери хозяин мастерской восстановил Oldsmobile Cutlass 1967 года выпуска и подарил ей на 16-летие. Девушка несколько раз прокатилась на машине и решила, что она не подходит ей для ежедневного пользования — и оставила автомобиль у отца.
Другая история связана с красным Chevrolet Corvette C4, которую сын владельца мастерской попросил построить на свою свадьбу. Во время вечеринки ночью машину угнали, и ее не видели более десяти лет. Однажды раздался звонок из полиции штата Нью-Йорк — они заявили, что нашли машину в лесу, и та была серьезно повреждена. Оказалось, что той ночью сын врезался в ограждение, а потом решил сообщить об угоне Corvette и спрятал ее в лесу возле дома своего друга. Периодически они катались на «Шеви» через поле.
Источник:
Ссылки по теме:
- Британец откопал на заднем дворе 65-летний Ford, похороненный под землей
- В Пенсильвании обнаружено 50 классических автомобилей, стоявших в старом ангаре
- Купленный в Сирии Fiat 124 простоял 41 год в старом шотландском сарае
- Что можно найти в морском контейнере? Настоящее сокровище!
- Автомобили, которые нашли во время сноса московских гаражей
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...