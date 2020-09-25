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В заброшенной школе нашли редкие автомобили

В заброшенной школе нашли редкие автомобили (22 фото)

Автор:
25 сентября 2020 08:33
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   авто   автомир   автомобили   заброшенные здания   находка   школа   
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Американский фотограф Брайант Нил обнаружил в американском штате Нью-Йорк заброшенную школу. Но каково было его удивление, когда он попал внутрь здания и обнаружил около десятка редких автомобилей под слоем пыли и ржавчины.

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Метки: barn find   авто   автомир   автомобили   заброшенные здания   находка   школа   
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