Номинант на звание «Отец года»: по МКАДу на электросамокате с ребенком за спиной

Отец с ребенком за спиной проехался на электрическом самокате по МКАД. На видео, снятом из окна попутной машины, видно, как по обочине на достаточно большой скорости едет мужчина, а за его спиной сидит маленький мальчик.
Личность нарушителя сейчас устанавливают правоохранители.
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