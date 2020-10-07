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Номинант на звание «Отец года»: по МКАДу на электросамокате с ребенком за спиной

Номинант на звание «Отец года»: по МКАДу на электросамокате с ребенком за спиной (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2020 14:00
Метки: авто   видео   мкад   нерадивый отец   отец   ребенок   самокат   электросамокат   
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Отец с ребенком за спиной проехался на электрическом самокате по МКАД. На видео, снятом из окна попутной машины, видно, как по обочине на достаточно большой скорости едет мужчина, а за его спиной сидит маленький мальчик.

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Метки: авто   видео   мкад   нерадивый отец   отец   ребенок   самокат   электросамокат   
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winergy2012 7 часов назад
Он кого то сбил?
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Vossen

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