Родители наказали сына за угон семейного автомобиля, раздав все его вещи соседям

14-летний Анхель Мартинес из Аризоны без спроса поехал кататься на родительском Range Rover, и был пойман полицией. Отец с матерью решили серьезно наказать сына, а заодно и показать соседям, что они осуждают поступок своего отпрыска и извиняются за него.
Полицейские поймали четырнадцатилетнего Анхеля Мартинеса за рулем родительского Range Rover. Отец семейства с супругой отправились в Лас-Вегас, чтобы отпраздновать годовщину своей свадьбы, а их сын оставался дома один. И вдруг мужчине позвонили из полиции Феникса (Аризона, США) и сообщили, что их Range Rover замечен мчащимся по окрестностям с большой скоростью. Сначала мужчина подумал, что внедорожник угнали, в панике позвонил сыну, и выяснилось, что тот за рулем их автомобиля.
Когда родители вернулись домой, подросток рассказал, что когда помыл автомобиль, решил сделать кружок вокруг дома, чтобы ветерком быстрее обсушило кузов. Потом сделал еще кружок... и вошел во вкус.
Когда родители вернулись домой, подросток рассказал, что когда помыл автомобиль, решил сделать кружок вокруг дома, чтобы ветерком быстрее обсушило кузов. Потом сделал еще кружок... и вошел во вкус.
Наказали Анхеля таким образом — отец вытащил из дома его кровать и заставил мальчика несколько часов просидеть на ней перед домом с табличкой: «Извините, я угнал машину родителей и превышал скорость». А в это время устроил раздачу соседям всего имущества, которое было в комнате парнишки. Одежда, телевизор и спальный гарнитур были бесплатно отданы — таким образом отец как бы извинился перед ними за безрассудное поведение своего сына.
«Мы ведь тоже чьи-то соседи, и нам бы не понравилось, если бы у них произошло нечто подобное. Он мог кого-нибудь сбить, могло случиться непоправимое, — объяснил Рамон свое решение в интервью местному телевидению.
С сыном он провел воспитательную беседу, и тот на вопрос, не слишком ли жестко с ним поступили, ответил: «Хотя наказание немного странное, я думаю, что оно вполне справедливое».
«Мы ведь тоже чьи-то соседи, и нам бы не понравилось, если бы у них произошло нечто подобное. Он мог кого-нибудь сбить, могло случиться непоправимое, — объяснил Рамон свое решение в интервью местному телевидению.
С сыном он провел воспитательную беседу, и тот на вопрос, не слишком ли жестко с ним поступили, ответил: «Хотя наказание немного странное, я думаю, что оно вполне справедливое».
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Всё остальное было и не раз, но вот машину не угонял, потому что не считал это крутым поступком, да и с детства понимал возможные последствия и это не про наказание от бати. Вместе с батей ездил, но без спросу не брал
У меня были несовершеннолетние знакомые, которые шутки ради угнали автомобиль соседа, чтобы покататься "до утра", а потом долго просили заявление забрать, но убедить так и не смогли и получили судимость.
Привязала к топору верёвку и повесила его мне на шею. И сказала идти этот топор класть на место. При этом шла сзади и причитала: "Люди! Мой сын вор! Он украл топор!" Потом конечно когда я вырос, призналась, что делала это так, чтобы только я и слышал. Никогда не забуду, как я прячась в картофельную ботву полз по огороду, по канавам возвращать топор. Но охота воровать действительно прошла.
Роль защитника семьи в глазах сына он просрар.
А раздача вещей (которые он сам же и купил а потом купит их еще) как корелируется с тем что сотворил пацан? Он же не отдал и не продал его машину соседям?
Он мог кого-нибудь сбить, могло случиться непоправимое, объяснил Рамон свое решение в интервью местному телевидению. Т.е. батя осудил сына только за возможность совершить что либо на его машине.
Ну так и пацану надо было позвонить "куда надо" на всякий случай, и сказать что батя МОГ а может и не МОГ
его например изнасиловать и посмотрел бы потом, как тот выкручивался ужом перед полицией.