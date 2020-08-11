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Родители наказали сына за угон семейного автомобиля, раздав все его вещи соседям

Родители наказали сына за угон семейного автомобиля, раздав все его вещи соседям (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 августа 2020 12:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авто   видео   воспитание   наказание   ребенок   ребенок за рулем   угон автомобиля   
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14-летний Анхель Мартинес из Аризоны без спроса поехал кататься на родительском Range Rover, и был пойман полицией. Отец с матерью решили серьезно наказать сына, а заодно и показать соседям, что они осуждают поступок своего отпрыска и извиняются за него.

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Метки: авто   видео   воспитание   наказание   ребенок   ребенок за рулем   угон автомобиля   
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16k
BillyBonzz 4 дня назад
Да кто в детстве не угонял покататься отцовскую машину)))
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27k
Кот Баюн 3 дня назад
ну и хлебало у тинейджера, реально даун самый натуральный, да и голос не по годам басистый...
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27k
Кот Баюн 3 дня назад
а где комп или приставка ?
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3k
panama Кот Баюн 2 дня назад
У соседей
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207
im240 3 дня назад
так по роже видно, что они дебила родили... зачем выращивать было?
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163
Дмитрий 3 дня назад
Будет малому хороший урок.
У меня были несовершеннолетние знакомые, которые шутки ради угнали автомобиль соседа, чтобы покататься "до утра", а потом долго просили заявление забрать, но убедить так и не смогли и получили судимость.
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5k
Ковыль Перистый 4 дня назад
Лишить сына за угон автомобиля каких-либо удовольствий, а также вещей, в которых нет необходимости (гаджетов, одежды, карманных денег, которые не являются необходимыми) - это нормально, на мой взгляд. Но сажать сына на всеобщее обозрение с позорной табличкой на шее - это издевательство, истязание. За это нужно привлекать к уголовной ответственности.
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3k
Alex 4 дня назад
Мне батя таких п.з.д.ю.лей вставил бы, что улицу я бы увидел дня через три, и это только правым глазом.
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174
Dmitriy Alex 4 дня назад
В США за это и сесть можно.
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1k
Vic Twin 4 дня назад
Ну что сказать, это не лучший вариант воспитания, но он работает. Меня мама так когда-то вылечила. В моем глубоком детстве наш сосед на районе перестраивал сарай. Ну мы с другом и залезли туда через временную дырку. Пещера Али-Бабы. Нашли там много чего интересного. Даже набор солдатиков. А я упёр топор. Это же так круто, не какой-то ножик иметь, а целый боевой топор! Дома мама увидела добротный топор и сразу сложила два и два. Отмазка "нашёл" не прокатила. Потом подозреваемый раскололся и дал показания. И вот что маманя сделала.
Привязала к топору верёвку и повесила его мне на шею. И сказала идти этот топор класть на место. При этом шла сзади и причитала: "Люди! Мой сын вор! Он украл топор!" Потом конечно когда я вырос, призналась, что делала это так, чтобы только я и слышал. Никогда не забуду, как я прячась в картофельную ботву полз по огороду, по канавам возвращать топор. Но охота воровать действительно прошла.
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735
Алексей Александрович Vic Twin 4 дня назад
Мамашка дебильная и сын тупорылый. Наследственность!
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9k
Сергей Алексей Александрович 4 дня назад
Зачем нам знать о тебе и твоей маме?
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5k
Ковыль Перистый Vic Twin 4 дня назад
Заставить вернуть украденное и просить прощения - нормально. Но вешать на шею табличку и идти за ним, причитая, что сын вор... Тут у меня даже слов нет (((
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735
Алексей Александрович Сергей 4 дня назад
не тупи ублюдок
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6k
BenderRodriguez 4 дня назад
Боже мой, какая же невыносимо тупая морда у этого подростка! Он же слабоумный!
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597
The mask 4 дня назад
Судя по дому, машинам и вещам сына, могу предположить, что и соседи там далеко не нищие и "2nd hand" вещи никто брать не стал.
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16k
kamanch 4 дня назад
Дебил, унизил ребенка перед посторонними людьми.
Роль защитника семьи в глазах сына он просрар.
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8k
Denissg 4 дня назад
Теперь купит сыну новую одежду и гарнитур, ибо базовые потребности обеспечить обязан. Похоже, это у них семейное - быть не очень умными.
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163
Дмитрий Denissg 3 дня назад
Ну спальный гарнитур продать, чтобы потом новый купить - идея так себе, а вот телевизор с приставкой и гаджетами отдать - уже радикальный метод. Никто не обязан все это покупать малому снова на следующий день. Теперь пусть ждет свой день рождения, Рождество и прочие их праздники.
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16k
BillyBonzz 4 дня назад
"А в это время устроил раздачу соседям всего имущества, которое было в комнате парнишки." (с)
А раздача вещей (которые он сам же и купил а потом купит их еще) как корелируется с тем что сотворил пацан? Он же не отдал и не продал его машину соседям?
Он мог кого-нибудь сбить, могло случиться непоправимое, объяснил Рамон свое решение в интервью местному телевидению. Т.е. батя осудил сына только за возможность совершить что либо на его машине.
Ну так и пацану надо было позвонить "куда надо" на всякий случай, и сказать что батя МОГ а может и не МОГ
его например изнасиловать и посмотрел бы потом, как тот выкручивался ужом перед полицией.
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BillyBonzz 4 дня назад
а че батя его не лупит, на всякий случай, каждый день, авансом, ведь пацан МОЖЕТ разбить окно, уронить на пол чашку и разбить, или еще что сотворить?
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109k
arek14 BillyBonzz 4 дня назад
Родители наказали сына за угон семейного автомобиля, раздав все его вещи соседям
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16k
BillyBonzz arek14 4 дня назад
Родители наказали сына за угон семейного автомобиля, раздав все его вещи соседям
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