Родители наказали сына за угон семейного автомобиля, раздав все его вещи соседям

Наказали Анхеля таким образом — отец вытащил из дома его кровать и заставил мальчика несколько часов просидеть на ней перед домом с табличкой: «Извините, я угнал машину родителей и превышал скорость». А в это время устроил раздачу соседям всего имущества, которое было в комнате парнишки. Одежда, телевизор и спальный гарнитур были бесплатно отданы — таким образом отец как бы извинился перед ними за безрассудное поведение своего сына.



«Мы ведь тоже чьи-то соседи, и нам бы не понравилось, если бы у них произошло нечто подобное. Он мог кого-нибудь сбить, могло случиться непоправимое, — объяснил Рамон свое решение в интервью местному телевидению.



С сыном он провел воспитательную беседу, и тот на вопрос, не слишком ли жестко с ним поступили, ответил: «Хотя наказание немного странное, я думаю, что оно вполне справедливое».