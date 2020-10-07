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Легендарный автодом Airstream: его любили все, от хиппи до космонавтов

Легендарный автодом Airstream: его любили все, от хиппи до космонавтов (22 фото)

Автор:
07 октября 2020 10:10
Сообщество : Автомир
Метки: Airstream   авто   автодом   автомир   дом на колесах   кемпер   олдтаймер   
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Есть множество разных домов на колёсах, но Airstream выделяется среди них всех. Согласно одной известной легенде, благодаря «Эйрстримам» появилось на свет целое поколение американцев. Полагаю, эта легенда родилась не на пустом месте.
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Метки: Airstream   авто   автодом   автомир   дом на колесах   кемпер   олдтаймер   
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