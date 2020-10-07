Легендарный автодом Airstream: его любили все, от хиппи до космонавтов

Есть множество разных домов на колёсах, но Airstream выделяется среди них всех. Согласно одной известной легенде, благодаря «Эйрстримам» появилось на свет целое поколение американцев. Полагаю, эта легенда родилась не на пустом месте.
Поначалу это были туристические прицепы повышенной комфортности, сделанные из алюминия в модных тогда обтекаемых формах. Затем появились полноценные автодома, вот как этот экземпляр.
Машина 1982 года выпуска, немного потрёпанная временем и предыдущими владельцами, но внутри выглядит получше, чем половина съемных однушек, в которых доводилось жить автору этих строк в своё время.
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Внешние панели кузова традиционно для Airstream сделаны из крылатого металла, между собой и с каркасом они соединяются заклёпками. Сам кемпер, разумеется, на раме.
Внутри есть гостиная, кухня с газовой плитой, духовым шкафом, мойкой и холодильником. Так что есть где спечь яблочный пирог.
Дальше идет спальня с двумя кроватями. Они раздельные, не часто встретишь такую компоновку в автодомах.
За спальней – санузел, совмещенный с душевой кабинкой. Он находится в самой корме, места немного, но всё необходимое есть. Имеется водонагреватель.
Комфортную атмосферу в салоне обеспечивают три кондиционера. Одни – штатный, автомобильный, еще два автономных блока стоят на крыше, над гостиной/кухней и над спальней.
Электроэнергией всё это дело обеспечивает генератор, работающий на пропане. На стоянках автодом подключается к внешней сети.
Для своего времени это был очень комфортный автодом, такие даже НАСА использовала для отдыха астронавтов перед полётом. Можно сказать, его любили все, от хиппи до космонавтов.
Силовой агрегат находится спереди, под полом. Двигатель 454CI, V8 от Chevrolet, так называемый «большой блок», объемом 7.4 литра. Такие моторы устанавливали на «Корветы». Коробка передач автоматическая.
Доступ к двигателю через люк в салоне, но это скорее для обслуживания, для полноценного ремонта, типа замены прокладки головки блока, мотор придется снимать с машины, делая это снизу.
Постепенно эти сухопутные яхты отходят в прошлое. В наши дни их покупают обычно американские пенсионеры, ностальгируя по своей бурной молодости.
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