Автомобили Cadillac и трейлеры Airstream на старых фотографиях из США

Есть вещи, которые в голове укладываются с трудом. Как арбуз с солью, или чай с солью. Вот и Cadillac с трейлером в голове уживаются, но удивления это всё не уменьшает. А американцам нормально, даже в рекламе, а не только в жизни.
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