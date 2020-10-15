Автомобили Cadillac и трейлеры Airstream на старых фотографиях из США

Есть вещи, которые в голове укладываются с трудом. Как арбуз с солью, или чай с солью. Вот и Cadillac с трейлером в голове уживаются, но удивления это всё не уменьшает. А американцам нормально, даже в рекламе, а не только в жизни.

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