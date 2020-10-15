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Автомобили Cadillac и трейлеры Airstream на старых фотографиях из США

Автомобили Cadillac и трейлеры Airstream на старых фотографиях из США (23 фото)

Автор:
15 октября 2020 08:50
Сообщество : Автомир
Метки: Airstream   cadillac   автодом   автомир   автопутешествие   дом на колесах   кемпер   ретро фото   
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Есть вещи, которые в голове укладываются с трудом. Как арбуз с солью, или чай с солью. Вот и Cadillac с трейлером в голове уживаются, но удивления это всё не уменьшает. А американцам нормально, даже в рекламе, а не только в жизни.
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Метки: Airstream   cadillac   автодом   автомир   автопутешествие   дом на колесах   кемпер   ретро фото   
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1  комментарий
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sanchesS80 Час назад
Могу сказать что Airstream до сих пор в США продаётся и считается весьма не дешевым брэндом прицепов-кемперов.
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