FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6560 постов • 645 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Первый послевоенный Crosley. Почему американцы покупали эту мелкую и тесную машину?

Первый послевоенный Crosley. Почему американцы покупали эту мелкую и тесную машину? (9 фото)

Автор:
29 сентября 2020 09:11
Сообщество : Автомир
Метки: Crosley   авто   автомир   автомобили   малолитражка   олдтаймер   ретро авто   
446
9
Американские автомобили – это не только огромные и шикарные короли дорог, были в истории автопрома США и вот такие забавные машинки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Crosley   авто   автомир   автомобили   малолитражка   олдтаймер   ретро авто   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии В хозяйстве бесполезен: Porsche 356 в деталях В хозяйстве бесполезен: Porsche 356 в деталях Новости автоаукционов: Gooding & Company, Август 2020 года Новости автоаукционов: Gooding & Company, Август 2020 года Новости автоаукционов: Gooding&Company 2020 в Лондоне Новости автоаукционов: Gooding&Company 2020 в Лондоне Essex Terraplane модель 1933 года — семейная реликвия ищет новый дом Essex Terraplane модель 1933 года — семейная реликвия ищет новый дом Новости автоаукционов: RM Sothebys, Август 2020 года Новости автоаукционов: RM Sothebys, Август 2020 года
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

308686



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Жизнь и смерть безумного африканского президента
6
94
Жизнь и смерть безумного африканского президента
«Я понимал, что нарушаю госграницу…»
7
45
«Я понимал, что нарушаю госграницу…»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Цивилизация добралась до белых медведей
1
1
Цивилизация добралась до белых медведей
Немецкая бабушка омолаживается татушками
0
23
Немецкая бабушка омолаживается татушками
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#прикол#интересное#автомобили#автомир#море#прикольные#океан#кино
#факты#животные#в мире#люди#природа#яавтор#разное#картинки#авто авария#олдтаймер
#интересно#история#авария#австралия#россия#дтп#сша#настроение#война#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться