Первый послевоенный Crosley. Почему американцы покупали эту мелкую и тесную машину?

Несмотря на всё это, примитивный Crosley CC Four пользовался устойчивым спросом. В отличие от европейцев, у американцев сороковые годы 20 века прошли гораздо мягче, поэтому деньги и желание купить новую машину имелись, а выбирать было не из чего.



Можно сказать, что в Crosley удачно воспользовались моментом, потому что уже в 1949 году, когда новинки представили практически все существовавшие в то время автозаводы, спрос на мелкую простецкую машинку резко упал. В начале 1950-х корпорация и вовсе закрыла автомобильное подразделение, а сохранившиеся экземпляры теперь продаются на аукционах. Впрочем, по меркам классических авто, они и сейчас стоят не дорого.