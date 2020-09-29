Первый послевоенный Crosley. Почему американцы покупали эту мелкую и тесную машину?

Американские автомобили – это не только огромные и шикарные короли дорог, были в истории автопрома США и вот такие забавные машинки.
С маркой Crosley прочно ассоциируется звуковая техника, проигрыватели винила, кто-то вспомнит радиоприемники, а о существовании одноименных автомобилей теперь едва ли кто-то знает. Между тем, по окончании Второй мировой, когда в США начало возобновляться производство легковушек, эти крохотные машины стали одними из первооткрывателей новой, так сказать, эпохи.
Немудрено, ведь крупным автогигантам требовалось время на создание новых моделей и перехода с военных заказов на мирные рельцы, в то время как корпорация Кросли быстренько склепала простенькую и дешевую машину. Расчет, видимо был, как в своё время с дешевыми радиоприемниками, на которых собственно, Пауэл Кросли-младший и сколотил своё состояние – быстро, много и не дорого.
Начиналась эпоха новых кузовов так называемой понтонной формы, без ярко выраженных крыльев, вычурных капотов и прочих пережитков прошлого, и Кросли одним из первых настроился на эту новую волну автомобильного дизайна.
Начиналась эпоха новых кузовов так называемой понтонной формы, без ярко выраженных крыльев, вычурных капотов и прочих пережитков прошлого, и Кросли одним из первых настроился на эту новую волну автомобильного дизайна.
Любопытная техническая особенность – это была первая в мире машина с дисковыми тормозами на всех колёсах. Правда, этот факт давно позабыт, ведь спустя год Crosley CC Four комплектовали уже обычными барабанами, как бы абсурдно не звучало, но тогда они казались более надёжными, а заодно привычными и понятными в обслуживании тормозами.
Характерной особенностью ранних версий был верхнеклапанный двигатель, с блоком цилиндров отштампованным из стального листа. Изначально это был мотор, самолётного генератора, созданный для работы в сухом отсеке и с постоянной нагрузкой, на автомобиле он зарекомендовал себя не с лучшей стороны, и от него быстро отказались. На этом образце 1947 года выпуска стоит уже мотор с обычным, литым чугунным блоком.
Про комфорт в салоне сказать особо нечего. Есть сиденья, руль, приборы и коврик. Пролезть в багажник можно откинув спинку заднего сиденья, как у нашего Москвич – 401, и его немецкого предка. Да и вообще, там тесно, не представляю где там разместиться заявленным четверым человекам.
За отдельную (немалую) доплату можно было установить радио, а отопитель не предусматривался даже в виде опции.
Крыша над головой есть, да и ладно. Кузов был в разных вариантах, как с жестким верхом, так и кабриолет. Все версии были только двухдверными.
Несмотря на всё это, примитивный Crosley CC Four пользовался устойчивым спросом. В отличие от европейцев, у американцев сороковые годы 20 века прошли гораздо мягче, поэтому деньги и желание купить новую машину имелись, а выбирать было не из чего.
Можно сказать, что в Crosley удачно воспользовались моментом, потому что уже в 1949 году, когда новинки представили практически все существовавшие в то время автозаводы, спрос на мелкую простецкую машинку резко упал. В начале 1950-х корпорация и вовсе закрыла автомобильное подразделение, а сохранившиеся экземпляры теперь продаются на аукционах. Впрочем, по меркам классических авто, они и сейчас стоят не дорого.
Можно сказать, что в Crosley удачно воспользовались моментом, потому что уже в 1949 году, когда новинки представили практически все существовавшие в то время автозаводы, спрос на мелкую простецкую машинку резко упал. В начале 1950-х корпорация и вовсе закрыла автомобильное подразделение, а сохранившиеся экземпляры теперь продаются на аукционах. Впрочем, по меркам классических авто, они и сейчас стоят не дорого.
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