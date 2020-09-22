Ржавый Porsche 1967 года удалось продать за внушительную сумму

Автомобиль, который вы видите на фотографиях, когда-то было красивым серым Porsche 911S 1967 года, с 2,0-литровым шестицилиндровым двигателем. Интерьер был выполнен темных тонах, а рулевое колесо сделано из дерева. Вместо того чтобы стать частью чьей-то, коллекции этот Porsche простоял без движения под навесом почти 30 лет.
В 2018 году кто-то обнаружил Porsche и купил ее, чтобы восстановить, но отказался от этой идеи и выставил машину на продажу.
Большая часть оригинальных деталей 911S сохранилась — включая мотор, пятиступенчатую коробку, 15-дюймовые легкосплавные диски Fuchs. Но едва ли в машине функционирует хотя бы один узел.
Автомобиль находится в очень плачевном состоянии. Продавец отмечает, что Porsche продается без ключей.
Аукцион закончился в понедельник, 21 сентября. Последняя ставка составляла 54 тысячи долларов — это 4,1 миллионов рублей.
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Может потому и не ездил больше ....