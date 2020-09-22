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Ржавый Porsche 1967 года удалось продать за внушительную сумму

Ржавый Porsche 1967 года удалось продать за внушительную сумму (30 фото)

Автор:
22 сентября 2020 14:30
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   porsche   porsche 911   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
392
30
Автомобиль, который вы видите на фотографиях, когда-то было красивым серым Porsche 911S 1967 года, с 2,0-литровым шестицилиндровым двигателем. Интерьер был выполнен темных тонах, а рулевое колесо сделано из дерева. Вместо того чтобы стать частью чьей-то, коллекции этот Porsche простоял без движения под навесом почти 30 лет.

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Метки: barn find   porsche   porsche 911   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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3  комментария
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52k
Racer777 56 минут назад
Там сквозная коррозия везде! Там весь кузов переваривать придется.
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20k
Sergey Timonin Час назад
Пуля?
Может потому и не ездил больше ....
Пуля? Может потому и не ездил больше ....
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2k
ваня панкин 2 часа назад
и еще столько же уйдет на полную реставрацию...
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