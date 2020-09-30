Scootacar Mark I — микроавто, которое появилось благодаря женскому капризу

Как бы там ни было, уцелевшие до наших дней образцы, по разным данным от 150 до 170 штук, являются редкой коллекционной ценностью и стоят очень приличных денег. Цена за хорошо сохранившийся, или восстановленный экземпляр на аукционах доходит до 25 тыс. евро.