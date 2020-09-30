Scootacar Mark I — микроавто, которое появилось благодаря женскому капризу

История этой забавной машины началась в середине 1950-х и была очень любопытной. Согласно легенде, своим появлением автомобиль обязан жене одного из управляющих компании Hunslet Engine, специализирующейся на производстве локомотивов.
Вероятно, дама испытывала сложности с парковкой своего «Ягуара» в городе, поэтому очень хотела компактную машину, которую можно было легко припарковать на любом пятачке. Как бы там ни было, производитель тепловозов начал разработку непрофильного для себя товара.
Одним из ведущих конструкторов был Гарри Браун, имевший опыт в разработке микролитражек. Не все его проекты были удачными, но более подходящей канидатуры, наверное, не нашли.
Одним из важных параметров новой машины была высокая посадка, и хорошая обзорность с места водителя. Помним про главное требование потенциального заказчика – удобство парковки.
Одним из важных параметров новой машины была высокая посадка, и хорошая обзорность с места водителя. Помним про главное требование потенциального заказчика – удобство парковки.
Поговаривают, что пропорции кузова конструкторы рисовали буквально с натуры – один из инженеров, чей рост был схож с ростом жены директора, сел в углу у стены на высокий деревянный ящик, взял в руки руль от велосипеда и держал на удобном для себя уровне.
Обведенный мелом на стенах силуэт во многом повлиял на внешность машины. Деревянный ящик превратился в сиденье, под которым находился мотоциклетный мотор объемом 198 см3.Мощность 8 л.с.
Двигатель оснастили принудительным воздушным охлаждением, коробка передач была четырёхступенчатой, привод – цепью на единственное заднее колесо, максимальная скорость 50 км/час.
Сам кузов сделан из стеклопалстика, установлен на трубчатой раме. Остекление, за исключением ветрового – из плексигласа, для снижения веса. Единственная дверь слева, салон двухместный.
Сам кузов сделан из стеклопалстика, установлен на трубчатой раме. Остекление, за исключением ветрового – из плексигласа, для снижения веса. Единственная дверь слева, салон двухместный.
В 1957 году первые экземпляры Scootacar Mark I (что-то опять-таки созвучное с Ягуаром) покинули ворота сборочного цеха. Часть машин была окрашена в красный цвет, и чем-то напоминала лондонскую телефонную будку, из-за чего и получила такое народное прозвище.
Стоила трёхколёсная «телефонная будка» 288 фунтов стерлингов, и особой популярностью в те годы не пользовалась. В 1964 году выпуск Scootacar Mk I был прекращен суммарным тиражом в 1000 экземпляров.
К сожалению, ничего не известно о даме, променявшей свой Ягуар на «телефонную будку». Долго ли ездила на трёхколёсном «Марке» или решила всё же прокачать свои навыки парковки обычного седана.
Как бы там ни было, уцелевшие до наших дней образцы, по разным данным от 150 до 170 штук, являются редкой коллекционной ценностью и стоят очень приличных денег. Цена за хорошо сохранившийся, или восстановленный экземпляр на аукционах доходит до 25 тыс. евро.
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