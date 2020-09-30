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Scootacar Mark I — микроавто, которое появилось благодаря женскому капризу

Scootacar Mark I — микроавто, которое появилось благодаря женскому капризу (13 фото)

Автор:
30 сентября 2020 10:36
Сообщество : Автомир
Метки: Scootacar   авто   автодизайн   автомир   автомобили   малолитражка   ретро авто   
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История этой забавной машины началась в середине 1950-х и была очень любопытной. Согласно легенде, своим появлением автомобиль обязан жене одного из управляющих компании Hunslet Engine, специализирующейся на производстве локомотивов.

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Метки: Scootacar   авто   автодизайн   автомир   автомобили   малолитражка   ретро авто   
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