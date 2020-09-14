В хозяйстве бесполезен: Porsche 356 в деталях

Но, кажется, если такая стоит в гараже, то холодильник как-то сам по себе наполняется продуктами, а у детишек есть личный водитель. Потому как на обслуживание и мелкие ремонты, типа настройки карбюраторов, замены свечей, проводов, тормозных шлангов и троса сцепления этой машины владелец потратил почти $5 тыс. за три года. Проехав за всё это время всего около 2000 миль. Кажется, вместо вентилятора охлаждения мотора там стоит пылесос для денег.