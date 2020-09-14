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В хозяйстве бесполезен: Porsche 356 в деталях

В хозяйстве бесполезен: Porsche 356 в деталях (21 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2020 09:35
Сообщество : Автомир
Метки: porsche   porsche 356   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Porsche 356 – машина легендарная. Это самый первый легковой автомобиль знаменитой марки, можно так сказать, её родоначальник. Первая небольшая партия этих машин покинула ворота сборочного цеха в 1948 году, производство продолжалось до 1965-го.

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Метки: porsche   porsche 356   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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15k
Flying Dutchmen. 2 дня назад
Порш - это Жук, которогго слегка ударили сверху...
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bum-bum 2 дня назад
что б ты понимал в классических автомобилях, школота обоссаная.
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zaMKADpride

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