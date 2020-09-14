В хозяйстве бесполезен: Porsche 356 в деталях

Porsche 356 – машина легендарная. Это самый первый легковой автомобиль знаменитой марки, можно так сказать, её родоначальник. Первая небольшая партия этих машин покинула ворота сборочного цеха в 1948 году, производство продолжалось до 1965-го.
Всего было выпущено около 75 тыс. различных версий Порше 356, примерно половина из них уцелела до наших дней, и вот – один из экземпляров, сохранившихся в хорошем виде. Давайте заглянем в салон, в багажник, под машину, и, конечно же, под капот, заодно задав себе вопрос – нужна ли такая машина, или Фиат Добло всё ж получше будет.
Всё, чем укомплектована машина здесь – заводское. Красивый руль с деревянной окантовкой, дополнительные фары – противотумаки, люк с электроприводом (1963-й год, на минутоку), всё это с завода устанавливалось в качестве опций.
Колёсные диски – обычная железная штамповка. Они тоже оригинальные. Легкосплавных в то время еще не придумали.
Два кожаных ремня – дополнительная страховка от внезапного открытия крышки багажника на ходу. Что бы крышка не легла на лобовик. Это тоже опция, которую ставили с завода, но сами ремни уже – новодел. Машине без малого 60 лет, оригинальные ремни давно истлели.
Два кожаных ремня – дополнительная страховка от внезапного открытия крышки багажника на ходу. Что бы крышка не легла на лобовик. Это тоже опция, которую ставили с завода, но сами ремни уже – новодел. Машине без малого 60 лет, оригинальные ремни давно истлели.
Как видим – уже тогда в багажнике Порше яблоку негде было упасть. Ну, пару яблок конечно влезет, а мешок картошки – точно нет. Хотя, если выбросить запаску… В любом случае, в наш «Запорожец» поместится больше.
Вдалеке виден бачок для омывайки. Лючок в правом крыле – это горловина бензобака, который и занимает почти весь объем багажника. Чуть ниже расположен аккумулятор. Ну, так себе решение.
Перейдем к самому интересному. Что там под капотом, и сможет ли это починить сосед по гаражному кооперативу, Петрович.
Перейдем к самому интересному. Что там под капотом, и сможет ли это починить сосед по гаражному кооперативу, Петрович.
Двигатель объемом 1.6 литра, четырёхцилиндровый воздушник. Он очень похож на мотор «Жука», только здесь установлены два карбюратора «Зенит». Настройка их синхронной работы, кстати, задача очень непростая, а повторять эту процедуру приходится довольно часто. Петрович точно здесь не справится.
Зато в остальном весь мотор можно перебрать даже самому, при желании. Гаражный мастер точно сможет. С современными Порше так не выйдет.
Крыльчатка принудительного охлаждения крепится к выходу вала генератора постоянного тока. Меньше деталей – выше надёжность.
Крыльчатка принудительного охлаждения крепится к выходу вала генератора постоянного тока. Меньше деталей – выше надёжность.
Коробка передач механическая четырёхступенчатая. Сцепление однодисковое, привод тросиком.
Здесь хорошо видна задняя подвеска.
Здесь хорошо видна задняя подвеска.
Качающиеся трубы, выполняющие роль поперечных рычагов идут от коробки передач. Они соединяются с пластинами – продольными рычагами, на которых сверху расположен упругий элемент. За всем этим делом видны амортизаторы.
Трубы–воздуховоды это система отопления салона. Здесь всё предельно просто. Никаких салонных фильтров нет, их тогда еще тоже не придумали.
Передняя подвеска торсионная. На поздних версиях, как здесь, уже стояли дисковые тормоза.
Передняя подвеска торсионная. На поздних версиях, как здесь, уже стояли дисковые тормоза.
Porsche 356 – машина для водителя и переднего пассажира, хотя скорее – прекрасной спутницы. Машина для двоих, ну может еще маленькой собачки.
Вот как выглядят задние сиденья, если их можно так называть.
Вот как выглядят задние сиденья, если их можно так называть.
Спинки складываются и сверху на них 4 наполненных пакета из «Магнита» точно поместятся. Всё не так уж плохо.
Спидометр, тахометр, указатель уровня бензина и температуры масла в блоке с контрольными лампами и часы. Богатая и красивая панель приборов.
Спидометр, тахометр, указатель уровня бензина и температуры масла в блоке с контрольными лампами и часы. Богатая и красивая панель приборов.
Настроение в пути приподнимет радиоприемник Беккер. Антенна выдвигается автоматически при его включении.
Рычажок с желтой точкой посредине позволяет ехать с ветерком в прямом смысле слова, он открывает люк над головой.
Что сказать в завершении. Porsche 356 – бесполезная машина в хозяйстве. Картошку с рынка на ней не привезешь, детишек в школу отвезти – тоже едва ли выйдет.
Но, кажется, если такая стоит в гараже, то холодильник как-то сам по себе наполняется продуктами, а у детишек есть личный водитель. Потому как на обслуживание и мелкие ремонты, типа настройки карбюраторов, замены свечей, проводов, тормозных шлангов и троса сцепления этой машины владелец потратил почти $5 тыс. за три года. Проехав за всё это время всего около 2000 миль. Кажется, вместо вентилятора охлаждения мотора там стоит пылесос для денег.
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