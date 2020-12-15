Редкий Ferrari выставят на торги: владелец по странной причине припарковал его в гараже на 46 лет

Дитя Энцо Феррари модель 330 GT 2+2 не смог соответствовать новым требованиям и был спрятан подальше от лишних глаз.



27 октября 1966 года именно этот Ferrari 330 GT 2+2, с шасси под номером 8535 был поставлен франко-британской компанией на учет, эксклюзивным импортером итальянских жеребцов во Франции в то время.



Таким образом, именно в Париже 330 GT и совершил свои первые поездки в руках своего первого владельца. В июле 1967 года он стал частью большой семьи, в которой так и остался до сих пор.



Автомобиль эксплуатировали практически каждый день, начиная от поездок на местный блошиный рынок и заканчивая зимними выездами в горы, чтобы покататься на лыжах.