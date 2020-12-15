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Редкий Ferrari выставят на торги: владелец по странной причине припарковал его в гараже на 46 лет

Редкий Ferrari выставят на торги: владелец по странной причине припарковал его в гараже на 46 лет (20 фото)

Автор:
15 декабря 2020 09:44
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   ferrari   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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Спящую красавицу разбудила команда аукционного дома, которая пришла познакомиться с новым лотом поближе. Купе спал накрытый простыней, под слоем практически полувековой пыли, закрытый за деревянными дверями амбара, после того, как в 1974 году на французских дорогах были введены ограничения по скорости.
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Метки: barn find   ferrari   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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ваня панкин 2 часа назад
красотка... восстановление нужно однозначно...
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Лан не урчи

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