Редкий Ferrari выставят на торги: владелец по странной причине припарковал его в гараже на 46 лет

Спящую красавицу разбудила команда аукционного дома, которая пришла познакомиться с новым лотом поближе. Купе спал накрытый простыней, под слоем практически полувековой пыли, закрытый за деревянными дверями амбара, после того, как в 1974 году на французских дорогах были введены ограничения по скорости.
Дитя Энцо Феррари модель 330 GT 2+2 не смог соответствовать новым требованиям и был спрятан подальше от лишних глаз.
27 октября 1966 года именно этот Ferrari 330 GT 2+2, с шасси под номером 8535 был поставлен франко-британской компанией на учет, эксклюзивным импортером итальянских жеребцов во Франции в то время.
Таким образом, именно в Париже 330 GT и совершил свои первые поездки в руках своего первого владельца. В июле 1967 года он стал частью большой семьи, в которой так и остался до сих пор.
Автомобиль эксплуатировали практически каждый день, начиная от поездок на местный блошиный рынок и заканчивая зимними выездами в горы, чтобы покататься на лыжах.
27 октября 1966 года именно этот Ferrari 330 GT 2+2, с шасси под номером 8535 был поставлен франко-британской компанией на учет, эксклюзивным импортером итальянских жеребцов во Франции в то время.
Таким образом, именно в Париже 330 GT и совершил свои первые поездки в руках своего первого владельца. В июле 1967 года он стал частью большой семьи, в которой так и остался до сих пор.
Автомобиль эксплуатировали практически каждый день, начиная от поездок на местный блошиный рынок и заканчивая зимними выездами в горы, чтобы покататься на лыжах.
Вот так и наступил 1974 год, когда на французской территории были введены жесткие ограничения скорости, ее владелец, раздраженный штрафами, решил уложить ее спать в своем втором доме на юго-западе Франции.
Спустя несколько лет, владелец отдал машину одному из своих сыновей, который вытащил длинную спичку, но, увлеченный своей карьерой, он так и не смог забрать машину.
И так красавица продолжала спать вплоть до сегодняшнего дня. В маленькой деревушке недалеко от Монпелье, старая деревянная дверь приютила самое настоящие сокровище.
Спустя несколько лет, владелец отдал машину одному из своих сыновей, который вытащил длинную спичку, но, увлеченный своей карьерой, он так и не смог забрать машину.
И так красавица продолжала спать вплоть до сегодняшнего дня. В маленькой деревушке недалеко от Монпелье, старая деревянная дверь приютила самое настоящие сокровище.
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Вход был через небольшую деревянную дверь, из-за которой в темноте вначале показались желтые фары "Карелло", а затем уже и сама прекрасная итальянская незнакомка.
Поднятая в воздух пыль и низкое декабрьское солнце создали ореол света, который падал на вздернутый нос, украшенный вставшей на дыбы лошадью.
Кузов напомнил самую настоящую картину того периода, на котором облупилась краска, подписанный рукой знаменитого Пининфарины.
Интерьер, обтянутый в коричневую кожу, прекрасно сохранился и остался даже запах, напоминающий какими роскошными были автомобили Gran Turismo в свое время.
Настоящая капсула времени, в салоне все еще лежали аудиокассеты, с последними хиты 70-х годов. Обратите внимание какие огромные были коробки для кассет, сложенные позади пепельницы.
Под капотом стоит знаменитый 4-литровый 12-цилиндровый двигатель Colombo, благодаря которому автомобиль смог путешествовать и немало повидать.
Три карбюратора Weber нависают над крышкой блока цилиндров, украшенной именем Commandatore.
Феррари 1960-х годов - редкость, такое пробуждение - еще большая редкость, поэтому многие из этих автомобилей были сохранены и восстанавливаются на протяжении многих лет.
Этот 330 GT 2+2 модель 1966 года вскоре будет выставлен на аукцион Osenat, оставив своему будущему владельцу выбор между восстановлением его в идеальное состояние или сохранением патины, на покрытие которой ушло 40 лет.
Автомобиль будет продаваться с парой новых выхлопных труб, крышками на крылья для технического обслуживания, и различными деталями как новыми, так и бывшими в употреблении.
Автомобиль будет продаваться с парой новых выхлопных труб, крышками на крылья для технического обслуживания, и различными деталями как новыми, так и бывшими в употреблении.
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