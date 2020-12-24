Отреставрированный Jaguar S-Type 1966 года выпуска провел 20 лет в сарае и теперь выставлен на продажу

Этот седан Jaguar S-Type модель 1966 года — самая настоящая находка, так как он был практически полностью восстановлен, после чего его просто поставили в сарай! Было это еще в прошлом веке, на дворе стоял 1999 год!
Чудеса, реально не могу понять владельца, который потратил приличное количество денег и времени на любимый авто и потом просто поставил его в сарай!
Несмотря на то, что амбар и Ягуар находились в Западном Массачусетсе, где очень суровые и влажные зимы, кузов сохранился очень хорошо.
Как можно было бросить такого красавца на произвол судьбы?
Несмотря на то, что амбар и Ягуар находились в Западном Массачусетсе, где очень суровые и влажные зимы, кузов сохранился очень хорошо.
Как можно было бросить такого красавца на произвол судьбы?
Интерьер устал, но определенно не пострадал от грызунов, которые едят все подряд, а ведь это была натуральная кожа самой лучшей выделки.
Салон выглядит довольно чистым, и только кожа вся потрескалась и местами порвалась, но не похоже что это из-за неаккуратной эксплуатации, скорее из-за возраста.
Салон выглядит довольно чистым, и только кожа вся потрескалась и местами порвалась, но не похоже что это из-за неаккуратной эксплуатации, скорее из-за возраста.
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Продавец отмечает, что панели интерьера выполнены из настоящего дерева, что неудивительно для той поры.
Все планки находятся в хорошем состоянии, ни один элемент не треснул.
Все планки находятся в хорошем состоянии, ни один элемент не треснул.
А на полочке для мелочевки лежит винтажный огнетушитель Halon, компания до сих производит средства пожаротушения!
Даже ключи находятся на своем законном месте.
Даже ключи находятся на своем законном месте.
В целом салон выглядит не так изумительно, как кузов снаружи, но не думаю что с ним будут какие-то серьезные трудности, чтобы вернуть первозданный вид.
На самом деле, продавец отмечает, что реставрация 30-летнего автомобиля включала полное вырезание любой ржавчины и замену на новый кусок металла, что, вероятно, указывает на то, что работы, которые произошли два десятилетия назад, были сделаны на высоком уровне.
Пороги вообще как новые, особенно с учетом того, что Ягуары тех пор ржавели чуть не на глазах и в присутствии владельца.
В задней части коррозия пошла совсем глубоко и я немного сомневаюсь в словах владельца о том, что они полностью зачистили автомобиль и вырезали все поврежденные ржавчиной элементы.
Двигатель не работает, но свободно вращается вручную. В любом случае диагноз можно будет поставить только после полного разбора.
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