Отреставрированный Jaguar S-Type 1966 года выпуска провел 20 лет в сарае и теперь выставлен на продажу

Чудеса, реально не могу понять владельца, который потратил приличное количество денег и времени на любимый авто и потом просто поставил его в сарай!



Несмотря на то, что амбар и Ягуар находились в Западном Массачусетсе, где очень суровые и влажные зимы, кузов сохранился очень хорошо.



Как можно было бросить такого красавца на произвол судьбы?