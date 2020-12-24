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Отреставрированный Jaguar S-Type 1966 года выпуска провел 20 лет в сарае и теперь выставлен на продажу

Отреставрированный Jaguar S-Type 1966 года выпуска провел 20 лет в сарае и теперь выставлен на продажу (16 фото)

Автор:
24 декабря 2020 09:10
Сообщество : Аварии
Метки: barn find   jaguar   jaguar s-type   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
148
16
Этот седан Jaguar S-Type модель 1966 года — самая настоящая находка, так как он был практически полностью восстановлен, после чего его просто поставили в сарай! Было это еще в прошлом веке, на дворе стоял 1999 год!
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Метки: barn find   jaguar   jaguar s-type   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Чиуауа 36 минут назад
взять что ли?
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