FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 4116 постов • 456 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
ДТП с учебным автомобилем в Нижневартовске

ДТП с учебным автомобилем в Нижневартовске (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: land cruiser   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   учебный автомобиль   
779
1
1
17 февраля, в Нижневартовске водитель Toyota LC Prado решил обгонать учебный автомобиль, водитель которого остановился для поворота налево и пропускал встречную машину.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: land cruiser   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   учебный автомобиль   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
harlamov 3 часа назад
Хороший ученик. далеко пойдет)
Нормально научил дятла на Прадо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
251k
Booharik 38 минут назад
Знакомые места! Ул. Северная от Восточного выезда до перекрёстка с ул. Пермской в сторону ж.д. вокзала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
379
Лимонадный Джо Час назад
У нас,в Белоруссии правила гласят: п.93.1 водителю запрещается выполнять обгон,если водитель транспортного средства,движущегося впереди по той же полосе движения,подал сигнал левого поворота. А пункт 94 правил гласит,что автомобиль,выполняющий левый поворот,объезд можно выполнять только с правой стороны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
viktor_benc Лимонадный Джо 18 минут назад
Это история из другого пункта ПДД "9.2. На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения. На таких дорогах повороты налево или развороты могут выполняться на перекрестках и в других местах, где это не запрещено Правилами, знаками и (или) разметкой."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65
Railman Час назад
водитель крузака 100% олень,считающий,что если купил дорогую тачилу,то законы физики не действуют и пдд соблюдать не нужно. Ученика учебной машины жалко,человек ездить еще не начал,а вот такие вот "на 20 секунд не успею" всю охоту отобьют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−7
Е2е4 Час назад
А дурачье диванное, из тех грамотеев (и им подобных даунов, указывающих обвешать фуры зеркалами и не давить их, дебилов) почему еще не отметилось; мол, "перед поворотом налево ученик не убедился и бла, бла, бла, а вот в пдд... и мне только что сегодня инструктор по вождению сказал..." где вы, клоуны, которые уже как пол года как с в.у?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
283
Юрий 2 часа назад
Не ученик, а учитель!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
913
Шурман 3 часа назад
Было дело еду по городу и спереди учебная машина , то что достала это легко сказано , короче когда появился просвет я газанул и обогнал :) вот только проблема сделал я это у корпуса полиции , короче мне лекцию прочитали и права отдали и штрафа не было , но отчитали как пацана .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Это, мать ее, пробка» - актеры дубляжа в московской реальности «Это, мать ее, пробка» - актеры дубляжа в московской реальности В Беларуси учебный автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе В Беларуси учебный автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе На Алтае пьяный водитель съехал с моста, пытаясь скрыться от полиции На Алтае пьяный водитель съехал с моста, пытаясь скрыться от полиции Общественный транспорт победил! В Перми внедорожник протаранил трамвай Общественный транспорт победил! В Перми внедорожник протаранил трамвай Авария дня. Это было действительно неожиданно Авария дня. Это было действительно неожиданно ДТП на пустом перекрестке ранним утром в Тверской области ДТП на пустом перекрестке ранним утром в Тверской области
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1734720



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Неожиданные анкеты и переписки с сайтов знакомств, которые заставят вас посмеяться
7
70
Неожиданные анкеты и переписки с сайтов знакомств, которые заставят вас посмеяться
Их не должно было быть! Отражения, которые получились случайно
2
40
Их не должно было быть! Отражения, которые получились случайно
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Квадроцикл Polaris с колесами-шипами выглядит очень устрашающе
0
22
Квадроцикл Polaris с колесами-шипами выглядит очень устрашающе
Этот лимузин Jeep Wrangler, вероятно, худший внедорожник в мире
0
3
Этот лимузин Jeep Wrangler, вероятно, худший внедорожник в мире
Люди, на чью молодость выпало одно из самых страшных испытаний
Люди, на чью молодость выпало одно из самых страшных испытаний
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#люди#аварии#авто аварии#позитив#сша#дети#картинки
#фото#прикол#история#природа#дтп#истории#приколы#автомир#забавно#прикольные
#факты#подборка#интересное#Россия#знаменитости#кино#СССР#автомобили#зима#снег

На что жалуетесь?

Вернуться