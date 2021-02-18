ДТП с учебным автомобилем в Нижневартовске

17 февраля, в Нижневартовске водитель Toyota LC Prado решил обгонать учебный автомобиль, водитель которого остановился для поворота налево и пропускал встречную машину.
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