FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 4099 постов • 453 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
«Откуда ты взялся на сумасшедшей скорости?!», — небольшое ДТП с водителем Land Cruiser

«Откуда ты взялся на сумасшедшей скорости?!», — небольшое ДТП с водителем Land Cruiser (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2021 11:38
Сообщество : Аварии
Метки: land cruiser   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   
1557
1
1
Таксист из Москвы стал участником небольшого ДТП, произошедшего по вине невнимательного водителя Toyota Land Cruiser. Совершая поворот направо из среднего ряда, мужчина на внедорожнике не посмотрел в зеркало и стукнул такси.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: land cruiser   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Павел Коваленко 2 часа назад
чепушила на крузе хочет чтобы такси отъехал с места дтп,чтобы на него вину скинуть,хитрожопая сука!поворотник он включил король дороги!жаль таксист был не на уазике))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
13k
speaktr-st 18 минут назад
Ооо, да. Прекрасно знаю таких "нищебродов", три раза встречался с такими.
Покупают понторезки, даже застраховать нормально не могут. Ездят с ОСАГО и трясутся за каждую царапину.
У меня не крузак, а Ниссан Патрол Y62. Налог 60 тыс., КАСКО 80 тыс. Но я могу позволить не напрягая финансы это оплатить. И если попаду в мелкое ДТП, да просто вызову комиссара и спокойно оформлюсь. Уж точно не буду бегать и орать как бешеный орангутан.
А это чмо, сто процентов на ОСАГО, вот и бесится, что самому надо будет ремонтироваться, а денег нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Инквизитор РФ speaktr-st 10 минут назад
Оформлял документы по ДТП в ВСК, к ресепшену подошел мужик тоже оформлять. У девочки челюсть упала, когда в документах у подошедшего мужика увидела майбах по ОСАГО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Mike Snow 52 минуты назад
Чмо на крузаке. Поворотник он включил, сука. Жаль не КАМАЗ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
dima423 Час назад
Прям ЖИЗА...вчера ехал с работы 2 долбайопа в течении 5 минут так же со 2 ряда передо мной во двор решили повернуть... 1 таксист, ваще на биби не реагируя, хорошо вовремя оттормозился, вторая баба, там сразу сигналить начал успела сама перестать перестраиваться... Просто идиотизм какой то...в зеркала нее смотрят вообще бараны)) да еще в такую погоду когда все в снегу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Rhodium dima423 Минуту назад
Меня так чуть мусорка не прижала к отбойнику. Оттормозила резко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alecsey_n Час назад
По правилам "ДДД" ездить дешевле. Экономит время, деньги и нервы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
V2.Smirnov alecsey_n 7 минут назад
И провоцирует Д поступать как М.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bhaal Час назад
Как обычно, из хер знает какого ряда, поворачиваем на парковку. А заранее перестроиться в крайний правый и повернуть нельзя, конечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Karelian Bhaal Полчаса назад
Есть водятлы, которые не признают правых рядом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр Час назад
Чем больше тачка - тем меньше мозг!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Froll Час назад
Отъехай вперёд
.Вот откуда такие хитрожопые клоуны берутся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kiber Час назад
Жаль видео не с начала, полноты картины не хватает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
dima423 kiber Час назад
а что тут тебе не понятно?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kiber dima423 2 минуты назад
что тебе очевидно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ProstoBoBka 2 часа назад
Самое печальное, что таких дол....ов становится все больше! Они включили и начали маневр, им пофиг что они подрезают и нарушают ПДД. Они уверены, что они правы! Вину в нарушение ПДД этим дол....ам смогут объянить только сотрудники ДПС или на группе разбора!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
boom 3 часа назад
не понимаю, зачем пытаться кого-то уболтать своими мыслями по поводу произошедшего (обеих сторон касается).
кто-то не согласен - ок, звонить гибдд, они сами напишут, а там группа разбора и тд, если нужно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
SSD boom 2 часа назад
Крузак понимает, что гайцы его виновным сделают, поэтому и просит отъехать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
7k
SSD 3 часа назад
Спецом протаранил... Очередной "санитар". Видно было, что поворачивает, включил "дурочка"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
13k
Ligov SSD 2 часа назад
Оправдывать никого и не нужно. На крузаке мудила однозначно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Eltiftel SSD 2 часа назад
он на тормоз давил, слышно как АБС работало
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
myymoo SSD Час назад
таксисту не выгодно спецом бить, аренду ему никто не спишет, даже если он не виноват в дтп.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
dima423 SSD Час назад
да очевидно что не спецом...дорогу посмотри, каток... но на самом деле таких чмырей как этот крузовод именно надо спецом таранить... заепали потому что
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Mike Snow SSD 50 минут назад
Водитель-теоретик? Ты хоть понимаешь что машина как на коньках?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Платить или не платить: вот в чем вопрос Платить или не платить: вот в чем вопрос ДТП на пустом перекрестке ранним утром в Тверской области ДТП на пустом перекрестке ранним утром в Тверской области Крепче за баранку держись, шофер: массовое ДТП в Ленинградской области Крепче за баранку держись, шофер: массовое ДТП в Ленинградской области Авария дня. Два человека серьезно пострадали в Ленинградской области Авария дня. Два человека серьезно пострадали в Ленинградской области В Смоленске водитель сбил двух пешеходов и протаранил встречный автомобиль В Смоленске водитель сбил двух пешеходов и протаранил встречный автомобиль Общественный транспорт победил! В Перми внедорожник протаранил трамвай Общественный транспорт победил! В Перми внедорожник протаранил трамвай
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1732780



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Стал героем ТВ: в Польше только белорус додумался вытолкать буксующий автобус
1
47
Стал героем ТВ: в Польше только белорус додумался вытолкать буксующий автобус
Истинные размеры военного арсенала: 20 примеров вооружения по сравнению с человеком
4
87
Истинные размеры военного арсенала: 20 примеров вооружения по сравнению с человеком
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Девушка показала, как легко отмыть грязную сковородку
0
61
Девушка показала, как легко отмыть грязную сковородку
7 млн просмотров на YouTube собрал за три месяца сюжет с белорусским котиком в бассейне
2
13
7 млн просмотров на YouTube собрал за три месяца сюжет с белорусским котиком в бассейне
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#прикол#СССР#девушки#сша#Россия#аварии#картинки
#Юмор#факты#подборка#дтп#собака#полиция#шоу бизнес#авто аварии#автомобили#китай
#животные#история#кино#приколы#в мире#люди#прикольные#познавательно#дети#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться