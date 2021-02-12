«Откуда ты взялся на сумасшедшей скорости?!», — небольшое ДТП с водителем Land Cruiser

Таксист из Москвы стал участником небольшого ДТП, произошедшего по вине невнимательного водителя Toyota Land Cruiser. Совершая поворот направо из среднего ряда, мужчина на внедорожнике не посмотрел в зеркало и стукнул такси.
Видео опубликовано на канале «Никита Таксист»
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Метки: land cruiser аварии авто авто аварии видео дтп мелкое дтп
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Покупают понторезки, даже застраховать нормально не могут. Ездят с ОСАГО и трясутся за каждую царапину.
У меня не крузак, а Ниссан Патрол Y62. Налог 60 тыс., КАСКО 80 тыс. Но я могу позволить не напрягая финансы это оплатить. И если попаду в мелкое ДТП, да просто вызову комиссара и спокойно оформлюсь. Уж точно не буду бегать и орать как бешеный орангутан.
А это чмо, сто процентов на ОСАГО, вот и бесится, что самому надо будет ремонтироваться, а денег нет.
кто-то не согласен - ок, звонить гибдд, они сами напишут, а там группа разбора и тд, если нужно