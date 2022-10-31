Сам себя наказал: водитель «Крузака» устроил небольшое ДТП

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Очередной самый умный водитель на большом чёрном джипе объехал всех справа и захотел вклиниться обратно в ряд.
Источник:
АНТИФИШКИ
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