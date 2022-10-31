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Сам себя наказал: водитель «Крузака» устроил небольшое ДТП

Сам себя наказал: водитель «Крузака» устроил небольшое ДТП

Автор:
31 октября 2022 11:14
Сообщество : Аварии
Метки: Land Cruiser   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   учительна дороге   
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Очередной самый умный водитель на большом чёрном джипе объехал всех справа и захотел вклиниться обратно в ряд.

Источник:

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Метки: Land Cruiser   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   учительна дороге   
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11  комментариев
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6k
Roman 6 часов назад
Лучше бы таких государство наказывало.
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62
Сигизмунд Лазаревич Минуту назад
Два мудака на тайотах... хуже этих слабоумных только глиномесы на бмв.
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65
AlexSko Час назад
к парню торопился. ещё и без страховки
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15k
эмосурикат прямоползающий 2 часа назад
почему он оказался справа история умалчивает, на видео это не видно, а так может там выезд такой же как съезд на видео, но вот по факту самого дтп - встретились два дебила, один решил не пускать, в принципе имеет право, он в своей полосе, но смысл создавать аварийную ситуацию, а крузак в зеркала не смотрит
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6k
Том Сойер 4 часа назад
Ленд Крузер головного мозга.....
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