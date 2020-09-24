23 сентября, в Мегионе на улице Заречная 30-летний водитель легкового автомобиля BMW совершил наезд на девятилетнего ребенка, который пребегал дорогу на красный свет. От полученных травм школьник скончался на месте.
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Мальчик перебегал дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора
Репортаж телеканала "Акцент Мегион"
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Да, столкновения он не избежал бы. Но на скорости 40 последствия наезда были бы другими. Пацан с переломами отправился бы в больничку, а не на кладбище.