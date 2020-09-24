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Авария дня. В ХМАО погиб перебегавший дорогу ребёнок

Авария дня. В ХМАО погиб перебегавший дорогу ребёнок (1 фото + 2 видео)

Автор:
24 сентября 2020 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дети   дтп   смертельное дтп   
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23 сентября, в Мегионе на улице Заречная 30-летний водитель легкового автомобиля BMW совершил наезд на девятилетнего ребенка, который пребегал дорогу на красный свет. От полученных травм школьник скончался на месте.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дети   дтп   смертельное дтп   
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29  комментариев
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5k
Вася 3 дня назад
бэхавод пи.да.р проскакун через перекрёстки, пёр под 80 (в замедленном фрагменте видно, что ехал почти в два раза быстрее чем другие автомобили), всегда надо расчитывать на граждан на перекрёстке и ехать осторожно, мало ло ли, пожилой человек остановится или ребёнок растерянный побежит..
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9k
Seledochnik 2 дня назад
Естественный отбор. Жаль, что родители не привили ребенку инстинкт самосохранения и то, что дорога не место для игр и догонялок. Стоят как бакланы друг друга дразнят с разных концов тротуара, резко ускоряются щелкая иплом, вот и результат.
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2k
Laplander 3 дня назад
У БМВ шансов избежать ДТП никаких, во первых скорость кажется превышена, во вторых, ребёнок выбегал из за Газели, т.е. БМВ увидело его в последний момент. Ну и тётка тоже молодец. И вообще, куда все торопятся в Мегионе??? Один летит, другие бегут. Это небольшой город, там и торопиться то некуда, пешком город можно обойти.
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2k
ImNIK 3 дня назад
Б*я а там еще один кандидат был. Все обнюханные что ли на этом перекрестке.
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1k
alex 3 дня назад
родители! научите детей дорогу переходить. даже, если правильно переходит - убедись, что гонщики отсутствуют. не факт, что пропустят. у нас всегда сейчас тормозят перед переходом, ибо было несколько случаев. а сбивали люди из других областей. может у них это непривычно, пропускать пешеходов? я понимаю, что для детей игра такая, а для взрослых? альцгеймер пойдёт и хана. следите за своими детьми. хоть маленькими, хоть старенькими. они же дети. P.S. если маленькие не понимают - расстрелять. ибо попадают невинные люди
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28k
Лесли 🥰 3 дня назад
Сначала не побежал, стоят и ждал! Зачем он потом-то ломанулся??! Родители почему ваши дети пренебрегают правилами??
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718
Kariya Лесли 🥰 3 дня назад
Два варианта: ломанулся за друзьями "которые ждут", и ломанулся за женщиной "которая тоже пошла". Может оба. Как тут в комментах говорят, стадный инстинкт сработал.
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27k
Кот Баюн Лесли 🥰 3 дня назад
у него мозгов не хватило осознать, что еще и встречное движение есть, он стоял и ждал пока поток проедет, но башку повернуть не догадался...
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24k
Aqueronte 3 дня назад
Ну все, больше он никуда не спешит.
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12k
Юрий 3 дня назад
А знака 40 перед переходом не было? У нас везде знаки стоят.
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935
maloy 3 дня назад
Тётку бы по хорошему притянуть, но по закону ей ничего не пришьешь. Ну а бмвисту за превышение скорости в городской черте присесть
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292
im240 maloy 3 дня назад
жаль конечно водилу. По факту даже на сорока километрах у него варианта избежать столкновения с этим оленёнком, не было.
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935
maloy im240 3 дня назад
Да, возможно и не было, но на 40 км он бы или успел ещё снизить скорость или травмы были бы не такие серьёзные. Даже если бы ребёнок все равно погиб, то у водителя гемморая не было бы почти никакого. Тогда бы и учли, что ребёнок бежал на красный и технической возможности у него не было бы и тд и тп.
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292
im240 maloy 3 дня назад
Сейчас посчитал скорость машины, 62,7км/ч. огорчительно...
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609
Алексей im240 3 дня назад
---даже на сорока километрах у него варианта избежать столкновения с этим оленёнком, не было---

=============
Да, столкновения он не избежал бы. Но на скорости 40 последствия наезда были бы другими. Пацан с переломами отправился бы в больничку, а не на кладбище.
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292
im240 Алексей 3 дня назад
виноваты родители пацана. а отвечать будет водила. справедливо, куле...
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