На пересечении шоссе Космонавтов и улицы Магнитной 34-летний водитель самосвала Dongfeng, совершая поворот, столкнулся с Volkswagen Polo. После столкновения произошло возгорание автомобилей. В результате аварии погибли три человека.
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Погиб 38-летний водитель Volkswagen и его пассажиры: 36-летняя женщина и 9-летний ребёнок. 15-летняя девочка, ехавшая в этом же автомобиле, попала в больницу. Сейчас её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
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Все свидетели стояли и смотрели с мобильными телефонами на последствия ДТП, пока не стало поздно спасать пострадавших?!
Камаз - питор. Никто не отрицает. Половик или делетант или просто дятел.