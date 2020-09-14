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Авария дня. Жуткое ДТП с погибшими в Магнитогорске

Авария дня. Жуткое ДТП с погибшими в Магнитогорске (2 фото + 2 видео)

Автор:
14 сентября 2020 11:00
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   
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На пересечении шоссе Космонавтов и улицы Магнитной 34-летний водитель самосвала Dongfeng, совершая поворот, столкнулся с Volkswagen Polo. После столкновения произошло возгорание автомобилей. В результате аварии погибли три человека.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   
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11  комментариев
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892
Pulsar День назад
Вот ситуация, когда не смотря на травмы, нужно было вытаскивать людей из авто.
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Isakov Sergey 13 часов назад
Авто загорелось далеко не мгновенно.
Все свидетели стояли и смотрели с мобильными телефонами на последствия ДТП, пока не стало поздно спасать пострадавших?!
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139
Алексей 2 дня назад
Столько свидетелей, а помочь некому.
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2k
Борис Карабанов 2 дня назад
Матерь Божья! Это с какой же скоростью ехал Polo? Видимо, поэтому водитель самосвала и не смог адекватно оценить расстояние.
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17k
BiZ Алекс 15 часов назад
половик не ожидал, что надо оттормаживаться. камазист должен был перед ним оттормозиться.
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10k
Алекс BiZ 15 часов назад
Так в этот то и жопа. Не ожидал.... ты на дороге. С женой и ребенком.Ты даже попутный паровоз ожидать должет а не тупо иплом в окно скучать.
Камаз - питор. Никто не отрицает. Половик или делетант или просто дятел.
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BiZ Алекс 15 часов назад
камазист сядет теперь. а оттормозился бы половик, камазист ездил бы дальше и кого-нибудь убил другого.
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Алекс BiZ 15 часов назад
История не терпит сослогательного наклонения. Может и не убил бы никого? По крайней мере у половика была возможность не убить своих.
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BiZ Алекс 12 часов назад
но не понял бы точно
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