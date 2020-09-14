Погиб 38-летний водитель Volkswagen и его пассажиры: 36-летняя женщина и 9-летний ребёнок. 15-летняя девочка, ехавшая в этом же автомобиле, попала в больницу. Сейчас её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.