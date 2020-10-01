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Авария дня. Смертельное ДТП на пустой ночной дороге в Подмосковье

Авария дня. Смертельное ДТП на пустой ночной дороге в Подмосковье (1 фото + 2 видео)

Автор:
01 октября 2020 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   проспал торможение   смертельное дтп   
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Ночью 30 сентября, на Ярославском шоссе в районе Мытищ и Королева водитель Kia протаранил остановившийся из-за неисправности Opel. Два человека погибли, еще шестеро получили травмы, включая трех детей.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   проспал торможение   смертельное дтп   
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7k
Кыся 10 часов назад
Я не заметил "открутившегося колеса". Зато заметил отсутствие знака аварийной остановки.
Оставаться сидеть в машине с аварийкой на третьей полосе - чистой воды самоубийство. Да и вообще, машина ведь не как вкопанная встает при поломке, надо к обочине прижиматься, пока она еще катится. А при большинстве поломок можно своим ходом до обочины дохромать. Спущенное колесо или заглохший движок - не повод ждать, как быстро в тебя влетят.

Киа, конечно, виновата, и ответит. Но и девушка внесла свою лепту в эту трагедию.
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1k
Cool Pool 2 часа назад
200-е - водитель КИА попал!

Опель:
ПДД РФ, 16. Движение по автомагистралям
16.2. При вынужденной остановке на проезжей части водитель должен обозначить транспортное средство в соответствии с требованиями раздела 7 Правил и принять меры для того, чтобы вывести его на предназначенную для этого полосу (правее линии, обозначающей край проезжей части).

Киа:
ПДД РФ, 10. Скорость движения
10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
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2k
ImNIK 2 часа назад
П**дец. Что в голове должно быть, что-бы включить аварийку и остаться по среди скоростной магистрали всей семьей. Да и вообще если движок не заклинило, то я не знаю что такого должно случиться, что нельзя было докатиться до левого/правого отбойника (я не говорю дотолкать, т.к. на магистрали это тоже спорное решение а именно докатиться).
Второй момент ну стоишь ты посреди - включи блин заднюю передачу, задние противотуманки, поставь на ручник и выжми тормоз раз блин сидишь за рулем, что-бы тебя было как можно лучше видно. Скажи пассажирам настроить подголовник и прижаться к нему. Да и это все фигня, по нормальному надо было брать всех в ахабку и аккуратно на обочину за отбойник отходить.
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6k
Barachek_Obachek 8 часов назад
Вот стоишь себе спокойно колесо закручиваешь в левом ряду, а тут какой-то мудель полусонный влетает в зад
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4k
Серега 9 часов назад
Вот сразу видно "золотая рыбка" - она однозадачная: ехала, услышала звук и остановилась, увидела и поняла что нужно вызвать помощника. Она не думала о безопасности или о чем еще другом. Она однозадачна.
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4k
Олег 10 часов назад
На обочине стоять с включенной аварийкой, и то, та еще лотерея. А здесь практически в левом бешеном ряду... Мда
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33k
dima423 10 часов назад
КАК это колесо открутилось? почему не откатилась к обочине? Люди такие глупые иногда. считают что можно встать посреди трассы и им ничего не будет угрожать... вот лично я бы никогда так не встал, и были ситупации у меня когда машина ломалась посреди дороги и движок клинило и глохла машина и тд, все равно всегда до обочины откатывался
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35k
Нанук Паналык 10 часов назад
Классика жанра.
Тупая курица и слепошарый летчик!
Детишкам выздоровления!
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22k
Павел Плеханов 10 часов назад
Полное ощущение, что Kia не тормозил совсем. Т.е. о наличии препятствия водитель узнал контактным способом.
И скорость не очень то большая, и объехать можно было без проблем.
Болтовня в салоне? Сообщения набирал?
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2k
RoseM 10 часов назад
Купят права, а потом становятся "на ремонт" в средней полосе.

Маму и детей подставила, дура.
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396
Fenix174 10 часов назад
Зря в правый ряд не съехала. Но киа то даже не тормозил. В телефон наверное залип. Присядет теперь
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