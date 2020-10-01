Ночью 30 сентября, на Ярославском шоссе в районе Мытищ и Королева водитель Kia протаранил остановившийся из-за неисправности Opel. Два человека погибли, еще шестеро получили травмы, включая трех детей.
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Марианна Симонова сообщает: "Я была за рулем на аварийке, в нас въехал водитель. Погибла моя мама... У меня колесо открутилось, и я остановилась естественно, а он уснул скорее всего за рулем."
Среди пострадавших трое детей, одному из которых нет и года. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
В какой машине ехал второй погибший, не сообщается.
Авторский пост
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Оставаться сидеть в машине с аварийкой на третьей полосе - чистой воды самоубийство. Да и вообще, машина ведь не как вкопанная встает при поломке, надо к обочине прижиматься, пока она еще катится. А при большинстве поломок можно своим ходом до обочины дохромать. Спущенное колесо или заглохший движок - не повод ждать, как быстро в тебя влетят.
Киа, конечно, виновата, и ответит. Но и девушка внесла свою лепту в эту трагедию.
Опель:
ПДД РФ, 16. Движение по автомагистралям
16.2. При вынужденной остановке на проезжей части водитель должен обозначить транспортное средство в соответствии с требованиями раздела 7 Правил и принять меры для того, чтобы вывести его на предназначенную для этого полосу (правее линии, обозначающей край проезжей части).
Киа:
ПДД РФ, 10. Скорость движения
10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Второй момент ну стоишь ты посреди - включи блин заднюю передачу, задние противотуманки, поставь на ручник и выжми тормоз раз блин сидишь за рулем, что-бы тебя было как можно лучше видно. Скажи пассажирам настроить подголовник и прижаться к нему. Да и это все фигня, по нормальному надо было брать всех в ахабку и аккуратно на обочину за отбойник отходить.
Тупая курица и слепошарый летчик!
Детишкам выздоровления!
И скорость не очень то большая, и объехать можно было без проблем.
Болтовня в салоне? Сообщения набирал?
Маму и детей подставила, дура.