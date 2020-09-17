Очевидец Илья Цицилин сообщает:



"Водитель фуры со Старого Оскола, после аварии он убежал в поле, оставил все документы и телефон, наверно он обдолбыш какой-то, он тупо свернул резко на эту Гранту, как будто поджидал её, запись с видеорегистратора моя".