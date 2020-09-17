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Авария дня. Под Воронежем водитель фуры устроил смертельное ДТП и сбежал

Авария дня. Под Воронежем водитель фуры устроил смертельное ДТП и сбежал (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   фура   
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15 сентября, в Семилукском районе Воронежской области водитель водитель фуры MAN выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta. После водитель большегруза сбежал с места ДТП.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   фура   
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4  комментария
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10k
P.F. 2 дня назад
Молодая женщина, еще жить да жить, эх... Вот так едешь себе спокойно никого не трогаешь и тут, бац, прилетает тебе в лоб такой неадекват...
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Kazanzaki 4 часа назад
Досыпать побежал.
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86
чокнутый 2 дня назад
как зае.бали эти дальнобои, едут сука рылом уже в руль клюют, но не остановятся на сон, лишь бы быстрее доехать, козлы!
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