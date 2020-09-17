15 сентября, в Семилукском районе Воронежской области водитель водитель фуры MAN выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta. После водитель большегруза сбежал с места ДТП.
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27-летнего водителя «Лады», жителя Рамонского района, и его 28-летнюю пассажирку, жительницу Воронежа, доставили в больницу. К сожалению, спасти жизнь женщины не удалось — она скончалась.
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Очевидец Илья Цицилин сообщает:
"Водитель фуры со Старого Оскола, после аварии он убежал в поле, оставил все документы и телефон, наверно он обдолбыш какой-то, он тупо свернул резко на эту Гранту, как будто поджидал её, запись с видеорегистратора моя".
"Водитель фуры со Старого Оскола, после аварии он убежал в поле, оставил все документы и телефон, наверно он обдолбыш какой-то, он тупо свернул резко на эту Гранту, как будто поджидал её, запись с видеорегистратора моя".
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