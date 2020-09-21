И как такие права получают: Женщина не смогла выехать с парковки

Женщина на автомобиле Porsche не смогла выехать с парковочного места в Гонконге. Она зацепила соседний BMW, а затем лишилась своей водительской двери.
Удивительно, как ей перед этим удалось припарковать машину задним ходом.
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