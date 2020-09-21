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И как такие права получают: Женщина не смогла выехать с парковки

И как такие права получают: Женщина не смогла выехать с парковки (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 14:47
Сообщество : Автомир
Метки: porsche   авария   авто   автоприкол   видео   дтп   женщина за рулем   парковка   
1955
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Женщина на автомобиле Porsche не смогла выехать с парковочного места в Гонконге. Она зацепила соседний BMW, а затем лишилась своей водительской двери.

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Метки: porsche   авария   авто   автоприкол   видео   дтп   женщина за рулем   парковка   
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21  комментарий
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10k
P.F. 3 часа назад
Женщина за рулем - богиня!
Пассажиры молятся, пешеходы крестятся...
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7k
Антон Семёныч Полчаса назад
Владею киа оптима 2019 года выпуска. Если я еду на первой скорости и открыл дверь, то машина сразу встает на электронный ручник. На других скоростях не экспериментировал.
Порш получается глупее корейцев?
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239
andrey Антон Семёныч Полчаса назад
а если ты на пятой откроешь двери ? тоже станет на ручник ?
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1k
Свирепый Бамбр andrey 20 минут назад
Электронный ручник это не механический. Если его нажать на скорости, то машина спокойно остановится.
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5k
Валерий 39 минут назад
Обезьяна с гранатой, да еще и узкоглазая!
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40k
6opbka 2 часа назад
"И как такие права получают:" за деньги можно всё
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4k
Roman 6opbka 43 минуты назад
Иными словами - как почти все.
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40k
6opbka Roman 19 минут назад
я чесна сдавал
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926
Шурман 3 часа назад
У меня на бмв есть замечательная функция если открыта дверь то машина хрен куда поедет даже если включен драйв . Машина просто будет орать что включено зажигание и открыта дверь .
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926
Шурман Опаньки 2 часа назад
Прикинь :)
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3k
Sanar Опаньки 2 часа назад
А у меня TLC и Honda Insight, а ещё он с Бельгии а я с Северного Кавказа, а он раньше жил в Казахстане а я на Дальнем востоке, вот у тебя сегодня день открытий)
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926
Шурман Sanar 2 часа назад
:))
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239
andrey Шурман Полчаса назад
а если она едет уже и дверь открыть ? а если она едет 100 по трасе ?
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926
Шурман andrey 20 минут назад
Вот на трассе не проверял :))) я не хочу получить премию Дарвина :) в гараже проверял просто тронулся отпустил педаль и открыл двери она встала как вкопанная . Проверял и на х5 и на ф11м
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Баба за рулем - горе в семье. У кого то сегодня ночью будет горячий секс.
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8k
Serg2001 3 часа назад
Ну вы поняли... ))
Ну вы поняли... ))
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29k
Опаньки Serg2001 2 часа назад
нет
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8k
Serg2001 Опаньки 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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115
чокнутый 3 часа назад
пиз.да тупая, одна штука
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5k
Фельдъегерь 3 часа назад
судя по всему деньги есть - починит
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