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Старые самцы в стаде жизненно важны для слоновьих сообществ

Старые самцы в стаде жизненно важны для слоновьих сообществ (3 фото)

Автор:
19 сентября 2020 12:41
Сообщество : Животные
Метки: авто   дикие животные   животные   слон   слоны   стадо   
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По мнению ученых, старые слоны в стаде не только занимают основное место, но и очень важны для будущих поколений. Это утверждение кардинально меняет представления многих. Анализируя модели лидерства в стаде слонов-самцов африканской саванны, ученые обнаружили, что старые животные чаще руководят движением.

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Метки: авто   дикие животные   животные   слон   слоны   стадо   
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1  комментарий
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Frank Borman 2 часа назад
Все как у людей. В человеческих стадах старые самцы-политики тоже являются лидерами, управляют жизнью стада и наслаждаются властью. Вова и Батька, например.
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