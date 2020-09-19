Старые самцы в стаде жизненно важны для слоновьих сообществ

Мать и отец стада



До недавнего времени основное внимание ученых привлекали самки слонов. Пожилые слонихи способны принимать наиболее эффективные решения, которые очень важны для стада в процессе выживания. Они также руководят перемещениями стада в угодьях, предназначенных для охоты.



К сожалению, о роли пожилых самцов как лидеров стада известно немного. Ученые склоняются к мнению о том, что старые слоны-самцы занимают в стаде слонов-самцов такую же руководящую роль, как и самки преклонного возраста в племенных стадах, поэтому им также нужна защита со стороны государства.



Сложности сообществ самцов слонов часто игнорируются при принятии управленческих и природоохранных решений, исходя из предположения, что покинув стадо, они остаются одинокими и независимыми.



Но значение стариков велико: они выступают лидерами, передают ценный опыт молодежи и управляют передвижениями стада, которое состоит исключительно из самцов.