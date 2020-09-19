Старые самцы в стаде жизненно важны для слоновьих сообществ

По мнению ученых, старые слоны в стаде не только занимают основное место, но и очень важны для будущих поколений. Это утверждение кардинально меняет представления многих. Анализируя модели лидерства в стаде слонов-самцов африканской саванны, ученые обнаружили, что старые животные чаще руководят движением.
Нет бессмысленному истреблению!
Полученные данные дают возможность утверждать, что бытующее мнение о том, что пожилые самцы слонов лишние в популяции, в корне неверно. Ученые высказали озабоченность по поводу отстрела особей преклонного возраста, что в данное время происходит как в виде законной охоты, так и вследствие незаконных действий браконьеров. Ученые убеждены, что выборочная охота нецелесообразна.
Полученные данные дают возможность утверждать, что бытующее мнение о том, что пожилые самцы слонов лишние в популяции, в корне неверно. Ученые высказали озабоченность по поводу отстрела особей преклонного возраста, что в данное время происходит как в виде законной охоты, так и вследствие незаконных действий браконьеров. Ученые убеждены, что выборочная охота нецелесообразна.
Основное преимущество
Массовое истребление старых особей крайне нежелательно для колонии африканских слонов в целом из-за потери лидера, который помогает молодежи, только что ставшей самостоятельной и независимой от матери, правильно ориентироваться и действовать в новой незнакомой и часто небезопасной среде.
Дело в том, что самцы африканских слонов до наступления подросткового возраста живут в стаде, во главе которого стоит самка. Но став старше, в возрасте 10-20 лет, они уходят из стада, примкнув к группе, состоящей исключительно из самцов.
Для лучшего понимания ситуации ученые разделили самцов на несколько групп по возрасту(10-15, 16-20, 21-25 и 26+). Так удалось установить, что лидерство в стаде определяется тем, какой слон идет впереди всей группы. И основным преимуществом выбора является преклонный возраст. Во главе – старики.
Массовое истребление старых особей крайне нежелательно для колонии африканских слонов в целом из-за потери лидера, который помогает молодежи, только что ставшей самостоятельной и независимой от матери, правильно ориентироваться и действовать в новой незнакомой и часто небезопасной среде.
Дело в том, что самцы африканских слонов до наступления подросткового возраста живут в стаде, во главе которого стоит самка. Но став старше, в возрасте 10-20 лет, они уходят из стада, примкнув к группе, состоящей исключительно из самцов.
Для лучшего понимания ситуации ученые разделили самцов на несколько групп по возрасту(10-15, 16-20, 21-25 и 26+). Так удалось установить, что лидерство в стаде определяется тем, какой слон идет впереди всей группы. И основным преимуществом выбора является преклонный возраст. Во главе – старики.
Мать и отец стада
До недавнего времени основное внимание ученых привлекали самки слонов. Пожилые слонихи способны принимать наиболее эффективные решения, которые очень важны для стада в процессе выживания. Они также руководят перемещениями стада в угодьях, предназначенных для охоты.
К сожалению, о роли пожилых самцов как лидеров стада известно немного. Ученые склоняются к мнению о том, что старые слоны-самцы занимают в стаде слонов-самцов такую же руководящую роль, как и самки преклонного возраста в племенных стадах, поэтому им также нужна защита со стороны государства.
Сложности сообществ самцов слонов часто игнорируются при принятии управленческих и природоохранных решений, исходя из предположения, что покинув стадо, они остаются одинокими и независимыми.
Но значение стариков велико: они выступают лидерами, передают ценный опыт молодежи и управляют передвижениями стада, которое состоит исключительно из самцов.
До недавнего времени основное внимание ученых привлекали самки слонов. Пожилые слонихи способны принимать наиболее эффективные решения, которые очень важны для стада в процессе выживания. Они также руководят перемещениями стада в угодьях, предназначенных для охоты.
К сожалению, о роли пожилых самцов как лидеров стада известно немного. Ученые склоняются к мнению о том, что старые слоны-самцы занимают в стаде слонов-самцов такую же руководящую роль, как и самки преклонного возраста в племенных стадах, поэтому им также нужна защита со стороны государства.
Сложности сообществ самцов слонов часто игнорируются при принятии управленческих и природоохранных решений, исходя из предположения, что покинув стадо, они остаются одинокими и независимыми.
Но значение стариков велико: они выступают лидерами, передают ценный опыт молодежи и управляют передвижениями стада, которое состоит исключительно из самцов.
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