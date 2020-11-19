Канадцев призывают не позволять лосям лизать их машины, и это не шутка

Разгадка кроется в том, что лосям зимой недостает необходимых минералов — и они находят их на машинах, поскольку последние ездят по посыпанным солью дорогам. Сам по себе процесс облизывания транспортных средств, как утверждается, здоровью животных навредить не может, однако из-за этого пристрастия они все чаще неожиданно выбегают на дорогу, из-за чего увеличивается риск возникновения ДТП. Власти советуют водителям избегать лосей, чтобы последние, таким образом, не обзаводились вредной привычкой.



«Несколько лет назад это выглядело как эпизодическая проблема, но теперь слишком распространено...», — прокомментировал появление дорожных знаков представитель национального парка Джаспер Стив Янг.