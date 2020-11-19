Канадцев призывают не позволять лосям лизать их машины, и это не шутка

В Канаде автомобилистов призывают не позволять лосям лизать их машины. Это может показаться странной шуткой, но на самом деле это правда. Лоси облизывающие автомобили, стали настоящей проблемой.
Любопытные информационные табло появились на дорогах в канадской провинции Альберта, в национальном парке Джаспер: на них выведена надпись, призывающая водителей не давать лосям облизывать машины — в буквальном смысле этого слова.
Разгадка кроется в том, что лосям зимой недостает необходимых минералов — и они находят их на машинах, поскольку последние ездят по посыпанным солью дорогам. Сам по себе процесс облизывания транспортных средств, как утверждается, здоровью животных навредить не может, однако из-за этого пристрастия они все чаще неожиданно выбегают на дорогу, из-за чего увеличивается риск возникновения ДТП. Власти советуют водителям избегать лосей, чтобы последние, таким образом, не обзаводились вредной привычкой.
«Несколько лет назад это выглядело как эпизодическая проблема, но теперь слишком распространено...», — прокомментировал появление дорожных знаков представитель национального парка Джаспер Стив Янг.
«Несколько лет назад это выглядело как эпизодическая проблема, но теперь слишком распространено...», — прокомментировал появление дорожных знаков представитель национального парка Джаспер Стив Янг.
Если уж голодный лось начал облизывать автомобиль, то не стоит его провоцировать на агрессивные действия — подходить к нему и пытаться мешать его трапезе. Вместо этого рекомендуется посигналить или медленно отъехать от животного.
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