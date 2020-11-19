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Канадцев призывают не позволять лосям лизать их машины, и это не шутка

Канадцев призывают не позволять лосям лизать их машины, и это не шутка (3 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2020 13:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авто   дикие животные   животные   канада   лоси   лось   соль   
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В Канаде автомобилистов призывают не позволять лосям лизать их машины. Это может показаться странной шуткой, но на самом деле это правда. Лоси облизывающие автомобили, стали настоящей проблемой.

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Метки: авто   дикие животные   животные   канада   лоси   лось   соль   
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Олег 2 часа назад
А представителю национального парка Джасперу Стивену Янгу не приходила в голову светлая мысль, что можно потратить ресурсы и время не на установку дебильных знаков, а на оборудование в парке нескольких банальных солонцов?
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