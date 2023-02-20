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Очень наглый персонаж из Саратова объезжал пробку и устроил ДТП

Очень наглый персонаж из Саратова объезжал пробку и устроил ДТП

Автор:
20 февраля 2023 12:05
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автохам   видео   встречка   дтп   
686
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Такие наглые персонажи встречаются очень редко. Устроил ДТП на встречной полосе и обвинил во всём другого водителя! Разве включенный поворотник дает право двигаться по встречке?

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автохам   видео   встречка   дтп   
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13  комментариев
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12k
кот базилий 45 минут назад
Абрек Мастурбекович - "мине туда нада"
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0
Дело 2 минуты назад
C пипироскою во рту
ждать, увы, невмоготу.
У меня Приора Лада -
Мне налево быстро надо...
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3k
cnob7 7 минут назад
просто , если бы на месте рега оказался бы чел, который этого га.н.д.о.на уронил, то тот бы стопудово написал бы заяву, что его избили.
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1k
Nick Z 8 минут назад
цыгане
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2k
Aleks 8 минут назад
Права забрать на десять лет, ему же пох на все, будет и дальше по встречкам ездить.
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1k
svarog19692007 15 минут назад
А что самое хреновое - ни один водитель , (или свидетель проишествия) не вышел , не вступился , и не помог успокоить этого "хероя" Вот такая у НАС взаимовыручка .
А вот его "собратьев" налетела бы туча .
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23k
MrGod 23 минуты назад
Опять тупое животное, которому пох на всё и всех.
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1k
Змей Горыныч 44 минуты назад
У носорога в ауле все так ездят. Вот я хоть ненавижу наших нацюков, но таких "гостей" они мигом на место ставят
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375
Javier 51 минуту назад
Вот наглец, ещё и предъявляет...
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10k
GROMOZEKA 54 минуты назад
Ишак ипаный
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10k
Б.Касторский Час назад
Нормально. Потратить время на оформление ДТП, лишиться прав и всё ради экономии в минут 5-10.
Такие торопливые все стали. Нервные.
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