Очень наглый персонаж из Саратова объезжал пробку и устроил ДТП

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Такие наглые персонажи встречаются очень редко. Устроил ДТП на встречной полосе и обвинил во всём другого водителя! Разве включенный поворотник дает право двигаться по встречке?
Присутствует ненормативная лексика!
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ждать, увы, невмоготу.
У меня Приора Лада -
Мне налево быстро надо...
А вот его "собратьев" налетела бы туча .
Такие торопливые все стали. Нервные.