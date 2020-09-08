ЗИЛ против "Бентли Континенталь". Разбираем кто виноват в ДТП

Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.



Только непонятно, почему водитель ЗИЛа начал движение в сторону стоящей легковушки и не затормозил. Неясно также, почему водитель купе, в свою очередь, не двинулся со всеми на загоревшийся зеленый, а продолжал стоять.



Кто виноват по вашему мнению:



1 Водитель ЗИЛ



2 Водитель Bentley Continental GT