ЗИЛ против "Бентли Континенталь". Разбираем кто виноват в ДТП

Разбираемся с ДТП на площади Ленина города Новосибирска, в котором ЗИЛ подбил дорогущую купе Bentley Continental GT. Кто в нем виноват.
Водитель дорогого купе «подлез» под грузовик, а водитель ЗИЛа слегка ударил дорогостоящий автомобиль.
Водитель дорогого купе «подлез» под грузовик, а водитель ЗИЛа слегка ударил дорогостоящий автомобиль.
2 сентября, площадь Ленина, поток автомобилей в сторону Фрунзе стоит на красном светофоре на пересечении с улицей Орджоникидзе. Зеленый грузовик ЗИЛ буксирует разбитый троллейбус, который ранее устроил ДТП на ул. Кирова, протаранив кроссовер KIA Sportage.
Черный Bentley Continental GT на красный свет заезжает за стоп-линию и по диагонали встает перед грузовиком. Загорается зеленый, и машины потихоньку начинают движение. Bentley стоит, водитель ЗИЛ пытается ехать вперед, возможно, он плохо видит легковушку, а возможно, и намеренно движется. В какой-то момент происходит легкое столкновение — дорогостоящее купе получает повреждения кузова, зеркала и оконного стекла.
Черный Bentley Continental GT на красный свет заезжает за стоп-линию и по диагонали встает перед грузовиком. Загорается зеленый, и машины потихоньку начинают движение. Bentley стоит, водитель ЗИЛ пытается ехать вперед, возможно, он плохо видит легковушку, а возможно, и намеренно движется. В какой-то момент происходит легкое столкновение — дорогостоящее купе получает повреждения кузова, зеркала и оконного стекла.
Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Только непонятно, почему водитель ЗИЛа начал движение в сторону стоящей легковушки и не затормозил. Неясно также, почему водитель купе, в свою очередь, не двинулся со всеми на загоревшийся зеленый, а продолжал стоять.
Кто виноват по вашему мнению:
1 Водитель ЗИЛ
2 Водитель Bentley Continental GT
Только непонятно, почему водитель ЗИЛа начал движение в сторону стоящей легковушки и не затормозил. Неясно также, почему водитель купе, в свою очередь, не двинулся со всеми на загоревшийся зеленый, а продолжал стоять.
Кто виноват по вашему мнению:
1 Водитель ЗИЛ
2 Водитель Bentley Continental GT
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Метки: бентли континенталь виноват дтп зил против
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Вот слепые зоны капотного грузовика. Видел водитель ЗИЛа легковуху или нет проверяется простейшим экспериментом.