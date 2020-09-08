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ЗИЛ против "Бентли Континенталь". Разбираем кто виноват в ДТП

ЗИЛ против "Бентли Континенталь". Разбираем кто виноват в ДТП (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2020 04:59
Метки: бентли континенталь   виноват   дтп   зил   против   
683
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Разбираемся с ДТП на площади Ленина города Новосибирска, в котором ЗИЛ подбил дорогущую купе Bentley Continental GT. Кто в нем виноват.
Водитель дорогого купе «подлез» под грузовик, а водитель ЗИЛа слегка ударил дорогостоящий автомобиль.

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Метки: бентли континенталь   виноват   дтп   зил   против   
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12  комментариев
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14k
Андрей Донченко 3 часа назад
Водитель на ЗиЛе не то, чтобы плохо видел Бентли, а, скорее всего, не видел его вовсе. Обзорность справа на грузовиках очень плохая. А на капотном ЗиЛе и подавно.
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53k
Алекс Юстасов 24 минуты назад
Понты и слепая зона...
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2k
Варяг Полчаса назад
Ясно как день, Ефремов виноват(с).
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35k
Вепс Полчаса назад
Слепые зоны практически у всех грузовиков одинаковы, различия только в размерах. Ну и есть отличие между капотными и безкапотными.
Вот слепые зоны капотного грузовика. Видел водитель ЗИЛа легковуху или нет проверяется простейшим экспериментом.
Слепые зоны практически у всех грузовиков одинаковы, различия только в размерах. Ну и есть отличие между капотными и безкапотными. Вот слепые зоны капотного грузовика. Видел водитель ЗИЛа легковуху или нет проверяется простейшим экспериментом.
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12k
Володя 42 минуты назад
Водитель Бентли судя по всему не очень опытный, раз стал так перестраиваться. Сам и виноват. Не обеспечил безопасности манёвра. Водитель ЗИЛа остановился, убеждаясь в том что приоритет в движении ему предоставляют, а водитель Бентли к тому же плохо чувствует габариты, поэтому дернулся и создал дтп.
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
имбецил на бентли стопудняк в телефоне залип...
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9k
Taximaxi 2 часа назад
Тут неважно кто виноват виноват. Важно ,кого назначат виноватым.
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55k
Viktor 2 часа назад
Маловато будет!
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20k
Ваня 3 часа назад
а что тут гадать - мудак на бентли... окуевшие в край...
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12k
куджо 4 часа назад
П*др на бентли...
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста куджо 4 часа назад
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27k
BuG куджо 2 часа назад
Подстава
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