1 сентября, в селе Власиха 59-летняя женщина на автомобиле Scoda Octavia выезжала на главную дорогу и столкнулась с Kia Rio, за рулем которой находилась 22-летняя девушка. От удара Kia отбросило на встречный автобус.
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Никто из пострадавших не получил серьезных травм. Врачи всех осмотрели на месте аварии и отпустили домой
Видео из автобуса
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Метки: skoda авария авто авто авария видео дтп не уступил
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Вроде еще не старая, но уже слепая и глупая...
https://old.fishki.net/auto/3411097-avarija-dnja.htmlhttps://old.fishki.net/auto/3411097-avarija-dnja.html
Которая из них более аварийная?
Или есть смысл писать просто "авария"?