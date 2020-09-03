FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3585 постов • 427 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. В Барнауле женщина устроила ДТП

Авария дня. В Барнауле женщина устроила ДТП (4 фото + 2 видео)

Автор:
03 сентября 2020 13:45
Сообщество : Аварии
Метки: skoda   авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   
861
4
2
1 сентября, в селе Власиха 59-летняя женщина на автомобиле Scoda Octavia выезжала на главную дорогу и столкнулась с Kia Rio, за рулем которой находилась 22-летняя девушка. От удара Kia отбросило на встречный автобус.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: skoda   авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Ligov 2 дня назад
*59-летняя женщина на автомобиле Scoda Octavia выезжала на главную дорогу*
Вроде еще не старая, но уже слепая и глупая...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей 12 часов назад
на такое способны только бабы, пенсы и в дупель бухие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Габит Калыков 22 часа назад
Оригинальный способ разворота придумали эти две машины - задом через перекресток.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Яков День назад
Хорошее село - все на иномарках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Хмурый тапок 2 дня назад
дрочер ты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Хмурый тапок 2 дня назад
а не сайт аварий и тем более смертельных
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Хмурый тапок 2 дня назад
фишки - сайт хорошего настроения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Хмурый тапок 2 дня назад
джони, лайкодрочер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 дня назад
Баба за рулем - горе в семье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 дня назад
Вторая "авария дня" от Johnny за 20 минут???

https://old.fishki.net/auto/3411097-avarija-dnja.htmlhttps://old.fishki.net/auto/3411097-avarija-dnja.html

Которая из них более аварийная?
Или есть смысл писать просто "авария"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ProstoBoBka 2 дня назад
Девушка за рулем шкоды... "Я включила поворотник, меня видно, я поехала", а на остальное пофиг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кружок ProstoBoBka 2 дня назад
Фигасе девушка ... 59 лет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
522
Alexandr F 2 дня назад
Все, что нужно знать о картонном корейском авто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента 11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента Авария дня. В Воркуте водитель без прав протаранил автомобиль в котором ехала семья Авария дня. В Воркуте водитель без прав протаранил автомобиль в котором ехала семья Водитель скутера выжил после серьезного столкновения с автомобилем Водитель скутера выжил после серьезного столкновения с автомобилем Авария дня. Момент смертельного ДТП в Санкт-Петербурге Авария дня. Момент смертельного ДТП в Санкт-Петербурге Вот это попадос! В Петербурге автомобилистка въехала в спорткар Lamborghini Вот это попадос! В Петербурге автомобилистка въехала в спорткар Lamborghini Авария дня. Столкновение двух минивэнов в Хабаровске Авария дня. Столкновение двух минивэнов в Хабаровске
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1668150



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Закулисье голливудской классики
3
15
Закулисье голливудской классики
Финита ля трагедия: Ефремов в суде признал свою вину - прокурор запросила для него 11 лет колонии
1
176
Финита ля трагедия: Ефремов в суде признал свою вину - прокурор запросила для него 11...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
С продажи б/у вещей на Avito предложили взимать налоги
0
56
С продажи б/у вещей на Avito предложили взимать налоги
Согласны?
0
6
Согласны?
11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента
11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
24

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#интересное#дтп#дети#разное#автоприкол#комментарии#подборка#СССР
#прикол#факты#авария#история#картинки#фотографии#германия#настроение#позитив#сша
#фото#животные#кино#навальный#природа#авто авария#забавно#общество#соцсети#фильмы

На что жалуетесь?

Вернуться