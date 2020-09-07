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Свадебные гонки на трассе закончились гибелью трех человек

Свадебные гонки на трассе закончились гибелью трех человек (5 фото + 2 видео)

Автор:
07 сентября 2020 18:08
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   гонки   дтп   ингушетия   кортеж   свадьба   
7905
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Запечатленная на видео трагедия разыгралась в воскресенье на дороге близ ингушского города Назрань. А начиналось всё с веселого свадебного торжества по кавказским обычаям.

Источник:

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Метки: авария   авто   видео   гонки   дтп   ингушетия   кортеж   свадьба   
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77  комментариев
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18k
Слепой Пью 4 часа назад
Дети гор! Дикие люди! Может, им машины не продавать - лошадок хватит?
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73
Alex 5 минут назад
либо наркота, либо пьяные. не увидеть встречку по прямой дороге в такой ситуации мог только слепой.
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1k
lafonten 7 минут назад
Что скажет светский суд? Или он там не действует?
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2k
Нескучный сад 8 минут назад
Бля, мне кажется гориллы быстрее эволюционируют в человека разумного, чем эти приматы...
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1k
NickLon 24 минуты назад
И, причём, все их родственники, наверняка, причитали на похоронах "Вай-вай-вай, какой несчастный случай!" А то, что несчастный случай произошёл ещё когда родились эти дебилы, даже не задумывались.
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16k
Евгений Полчаса назад
При чём здесь превышении скорости?
При чём здесь превышении скорости?
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1k
XAHsolo Полчаса назад
Свадебные гонки на трассе закончились гибелью трех человек
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9k
Seledochnik 40 минут назад
Довольно низкий iq у этих людей
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8k
Нихуахуа 45 минут назад
Ублюдок на мерсе.
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495
Сергей Зеленский 49 минут назад
Свадебные гонки на трассе закончились гибелью трех человек
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624
Роман Машков 50 минут назад
добо е пы они везде долбо е пы
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1k
Андрей 56 минут назад
Как из песни... Никого не жалко , никого........
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2k
Frank Borman 57 минут назад
Вах! Свадьба прошла хорошо, в лучших кавказских традициях. Несколько правоверных отправились на небеса к Аллаху. Теперь они чпокают красивых гурий-девственниц, курят гашиш и счастливы.
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8k
Евгений Frank Borman 37 секунд назад
Да, отправились, только не из мерседеса, а из 2115,которая никаких правил не нарушала
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32k
Гёз Уленшпигель Час назад
Слава Аллаху , что эти дети гор не выехали за пределы своего кишлака, и самоликвидировались у себя на исторической родине!
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8k
Евгений Гёз Уленшпигель Минуту назад
Они-то живи, ликвидировались пассажиры 2115
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5k
Владимир Час назад
"А начиналось всё с веселого свадебного торжества по кавказским обычаям."

Испокон веков, еще не родился Давид и уж тем более сын его Соломон (мир с ними обоими!) ингуши устраивали гонки на мерседесах и ВАЗах...
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4k
Андрей Крылов Час назад
макаки черножопые.
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9k
butata Час назад
Обезьяны, хуле
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3k
Карабас-Барабас Час назад
Свадебные гонки на трассе закончились гибелью трех человек
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9k
net Час назад
Что за традиции? Почетное место ехать рядом. А зачем? В чём крутость ехать рядом? Не понимаю ценности этой процедуры.
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1k
Пачо Эррера net Час назад
На северокавказских свадьбах считается большим почётом ехать сразу за машиной молодожёнов, вот они там и толкаются машинами.
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9k
net Пачо Эррера Час назад
Просто это же глупо)) можно и отдельно ехать))
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158
Constructor 2 часа назад
им на ишаках бы ездить ..
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−42
Alisher Alisher 2 часа назад
Нет слов - одни эмоции
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