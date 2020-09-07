Свадебные гонки на трассе закончились гибелью трех человек

Запечатленная на видео трагедия разыгралась в воскресенье на дороге близ ингушского города Назрань. А начиналось всё с веселого свадебного торжества по кавказским обычаям.
На радостях участники свадебного кортежа устроили традиционные гонки на дороге, пытаясь занять место рядом с машиной невесты. И совсем позабыв о скорости и о том, что на дороге встречаются и другие автомобили...
На видео попал роковой момент: два автомобиля пытаются обойти друг друга, и на мгновение "Мерседес" вылетает на встречную полосу, лоб в лоб врезаясь во встречную легковушку.
В итоге столкновения иномарки с ВАЗ-2115 погибли трое жителей сельского поселения Экажево Назрановского района республики. Все они родственники: брат, сестра, сноха. Семеро детей остались без родителей, уточняет The Magas Times.
В итоге столкновения иномарки с ВАЗ-2115 погибли трое жителей сельского поселения Экажево Назрановского района республики. Все они родственники: брат, сестра, сноха. Семеро детей остались без родителей, уточняет The Magas Times.
Погибших с трудом извлекли из искореженных автомобилей. В салоне "Мерседеса" обнаружили наркотические вещества, а водитель иномарки сбежал с места аварии, сообщает интернет-газета "Ингушетия".
Муфтий Ингушетии Исса Хамхоев заявил по поводу трагического события:
"Любой, кто проводит свадьбы, должен взять за правило предупреждать всех участников кортежа о категорической недопустимости подобных гонок и призвать молодежь воздерживаться от шагов, выходящих за рамки элементарной человеческой морали и здравого смысла. Объяснять, что ислам — религия толерантности и умеренности, в которой нет места подобному соперничеству".
На ближайшие дни намечено также совещание местного духовенства, призванное прекратить смерти в гонках свадебных кортежей в Республике Ингушетия.
"Любой, кто проводит свадьбы, должен взять за правило предупреждать всех участников кортежа о категорической недопустимости подобных гонок и призвать молодежь воздерживаться от шагов, выходящих за рамки элементарной человеческой морали и здравого смысла. Объяснять, что ислам — религия толерантности и умеренности, в которой нет места подобному соперничеству".
На ближайшие дни намечено также совещание местного духовенства, призванное прекратить смерти в гонках свадебных кортежей в Республике Ингушетия.
Кстати, неделю назад в Дагестане в подобных гонках разбился свадебный кортеж из пяти машин
Один из участников ДТП также подробно заснял происшествие на камеру.
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