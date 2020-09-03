Финита ля трагедия: Ефремов в суде признал свою вину - прокурор запросила для него 11 лет колонии

Сегодня завершился суд по делу Михаила Ефремова. Вина актера доказана, сам он согласился с обвинением. Наконец-то!
Несмотря на многочисленные попытки защиты и самого актера доказать свою невиновность, прокурор сочла его вину доказанной. "Считаю, что вина Ефремова в преступлении подтверждается видеоматериалами, данными экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу", - цитирует гособвинителя агентство ТАСС.
Суд привел доказательства того, что актер начал употреблять спиртное за сутки до ДТП, свидетельством чему стали видеоматериалы из бара Ulyss. "Вместо того, чтобы вызвать такси или трезвого водителя, сел в свою машину и отправился в поездку по Москве. В результате произошло ДТП, произошло столкновение с машиной под управлением Захарова, у которого не было возможности избежать столкновения", - резюмировала представитель гособвинения. Еще до аварии Ефремов допустил ряд нарушений - в их числе превышение скорости, потому наезд на фургон был следствием недопустимого поведения актера, а не случайностью.
Что касается ранее предпринятой попытки Ефремова уйти от ответственности. заявив о потери памяти, то судья призвала отнонестись к этому со скепсисом. "Первоначально Ефремов полностью признал вину и дал признательные показания, которые полностью согласуются с другими доказательствами по делу. Однако затем он от них отказался, сославшись, что не помнит ничего про день ДТП из-за сильного опьянения. Это произошло спустя несколько дней. Столь избирательная потеря памяти опровергается другими обстоятельствами дела, в том числе показаниями свидетелей автоаварии и протоколами первого допроса Ефремова", - заявила она.
Наконец, после долгих месяцев противостояния Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. "Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину", - заявил артист без уточнения деталей.
К поступку актера в Сети отнеслись с изрядной долей скепсиса. Для чего был весь этот спектакль в несколько актов с мнимым инсультом, признанием своей вины и последующим заявлением о потере памяти и прочими многочисленными эпизодами, которые раз за разом даже у горячих поклонников артиста вызывавали смешанные чувства жалости, стыда и омерзения? А кто-то и вовсе решил, что это еще один просчитанный ход, который может стать более выгодным, нежели чем упорное отрицание своей вины.
Формы смягчения наказания применяются при условии раскаяния и признания вины. Так что вполне возможно может получить условку— bugulr (@bugulr) September 3, 2020
И вот еще вопрос: что теперь будет со свидетелями, утверждавшими, что в тот злополучный день вовсе не Ефремов находился за рулем внедорожника? Понесут ли они наказание за дачу ложных показаний:
Прокурор предложила суду отправить Ефремова в колонию на 11 лет и, кроме того, лишить его прав. "Также прошу лишить права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года", - заявила Диана Галиуллина в прениях сторон. Интересно, какое все-таки наказание определит суд актеру.
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Во вторых, никогда нельзя полностью доверяться адвокату, особенно выходцу с южных регионов. Ну, признал бы он сразу вину, на втором заседании без шума и пыли огласили бы приговор и полетел бы Миша белым лебедем... А на какие шиши тогда адвокат харчеваться будет? А тут 2 месяца цирка, клиент отстегивает хорошую сумму, по ТВ показывают. Правда, после такой защиты я бы этого адвоката и юрисконсультом не взял бы на работу. Но мало что ли у нас в стране таких "ефремовых"?
И ещё у меня есть сомнения в квалификации этого распиаренного Пашаева, он обычный мошенник, наживающийся на незнании законов людьми.