Финита ля трагедия: Ефремов в суде признал свою вину - прокурор запросила для него 11 лет колонии

Что касается ранее предпринятой попытки Ефремова уйти от ответственности. заявив о потери памяти, то судья призвала отнонестись к этому со скепсисом. "Первоначально Ефремов полностью признал вину и дал признательные показания, которые полностью согласуются с другими доказательствами по делу. Однако затем он от них отказался, сославшись, что не помнит ничего про день ДТП из-за сильного опьянения. Это произошло спустя несколько дней. Столь избирательная потеря памяти опровергается другими обстоятельствами дела, в том числе показаниями свидетелей автоаварии и протоколами первого допроса Ефремова", - заявила она.