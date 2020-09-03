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Финита ля трагедия: Ефремов в суде признал свою вину - прокурор запросила для него 11 лет колонии

Финита ля трагедия: Ефремов в суде признал свою вину - прокурор запросила для него 11 лет колонии (8 фото)

Автор:
03 сентября 2020 12:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: вина   дтп   ефремов   обвинение   признание вины   пьяный наезд   суд   шоу бизнес   
1789
8
Сегодня завершился суд по делу Михаила Ефремова. Вина актера доказана, сам он согласился с обвинением. Наконец-то!

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Метки: вина   дтп   ефремов   обвинение   признание вины   пьяный наезд   суд   шоу бизнес   
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37  комментариев
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24k
Fat Lynx Полчаса назад
Не вы-е-бывал-ся бы, не юлил, остался бы мужиком, который совершил ошибку и раскаялся... русские простили бы и забыли, отсидел бы пару лет на поселении и вышел... нет же, надо было запомниться мудаком!
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2k
Варяг 17 секунд назад
Ну всё, наконец то... Россия спасена!!! Главного упыря упрятали!!!!Уррраааа!!!!!!!!!!!
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41k
Цыц тут у меня 5 минут назад
Во первых, сам мудак конченный.
Во вторых, никогда нельзя полностью доверяться адвокату, особенно выходцу с южных регионов. Ну, признал бы он сразу вину, на втором заседании без шума и пыли огласили бы приговор и полетел бы Миша белым лебедем... А на какие шиши тогда адвокат харчеваться будет? А тут 2 месяца цирка, клиент отстегивает хорошую сумму, по ТВ показывают. Правда, после такой защиты я бы этого адвоката и юрисконсультом не взял бы на работу. Но мало что ли у нас в стране таких "ефремовых"?
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18k
Батончик с маком 6 минут назад
через пару недель он в еспч начнёт жаловаться
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1k
Том Сойер 10 минут назад
Этот ублюдок со своим "шоу" уже реально задолбал! Сам себя опустил ниже плинтуса, м.удил.а синеносая! Наверное, рассчитывал, что получится наепать..... Не вышло.
Этот ублюдок со своим "шоу" уже реально задолбал! Сам себя опустил ниже плинтуса, м.удил.а синеносая! Наверное, рассчитывал, что получится наепать..... Не вышло.
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167
Nane First NameLast 12 минут назад
Впереди еще апелляция, мировой суд, повторное рассмотрение дела. Так что рано радуетесь. Сидеть он не будет ни секунды. Хотя, как актер он мне нравился. А как человек - на поверку оказался негодяем. Убийца должен сидеть! Чтобы другим тоже неповадно было.
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58k
Gogaren_3Meu 18 минут назад
У меня есть сомнения, что спектакль закончился - стопудово будут ещё апелляции с обеих сторон.
И ещё у меня есть сомнения в квалификации этого распиаренного Пашаева, он обычный мошенник, наживающийся на незнании законов людьми.
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32k
jonnyD 18 минут назад
Буффонада закончилась , отмашка дана ...
Буффонада закончилась , отмашка дана ...
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7k
ScorpionDS 21 минуту назад
Согласен с тем, что теперь следует открыть криминальные дела против свидетелей, которые давали ложные показания.
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40k
zloykoyot 21 минуту назад
Наглядный пример как чрезмерная хитрожопость заставляет человека самому себе насрать на голову. Вначале был шанс на пяток лет поселения, теперь меньше 8 ожидать не приходится. Надо было дальше этого мудака-адвоката слушать, накиздел бы на все 12. Ну плюсом ко всему дверка камеры приоткрылась для Джигурды и горе-свидетелей, которые хотели легкого бабла срубить.
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3k
Горожанин Полчаса назад
Узник совести и политзаключенный. Вот посмотрите, так и будет. Сумасшедшая тоталитарная идея современного либерализма и свихнувшийся Запад не дадут иначе смотреть на великого и свободного Ефремова. Только так - жертва режима.
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27k
Azesh Горожанин 15 минут назад
да прям. Уголовка есть уголовка, никто за него топить не будет. Вон глянь, даже из Лехаима героя-мученика не выходит сделать, а вроде сам бог велел.
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3k
Горожанин Azesh 12 минут назад
Конечно, не выходит. Потому что сумасшедшие. Но Новичок-то Навальному уже приписали. Так и с Ефремовым будет. Кретины, мыслят (если вообще это можно назвать мышлением) и действуют по шаблону.
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24k
Acu900 Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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1k
Vladimir Taranovich Полчаса назад
Это была его последняя роль
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53k
Dominus Vladimir Taranovich 3 минуты назад
На зоне может еще в тюремном театре играть
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14k
КешаИванов Полчаса назад
Сразу бы раскаялся, семье водителя потерю кормильца возместил и 5 - тью годами отделался бы, в половину вышел бы условно-досрочно.
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299
im240 Полчаса назад
поздно мишка. поздно. раньше ты был позор отца, алкаш и оппозиционер. А вся эта ситуация наглядно и фактически показала, что ты обычный трус и мразь. От этого уже не отмыться. И не важно на сколько и куда тебя посадят.
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29k
Опаньки Полчаса назад
В ОСТРОГ ЕГО!!!!
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19k
Сибиряк 36 минут назад
Тебя посодют.
Тебя посодют.
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8k
myymoo Сибиряк Полчаса назад
Ща ещё посмотрим сколько дадут.
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137k
☭Cheкаво☭ Сибиряк Полчаса назад
Этот бой лучше.
Этот бой лучше.
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1k
Alphyn 36 минут назад
И сдаётся мне, что будет условный срок, ведь "уважаемый человек" с кучей различных достоинств и прочее.
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137k
☭Cheкаво☭ Alphyn Полчаса назад
Володя под ником ПУТИНН может по щадить...но этот остолоп нпа него тяфкает))
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1k
Alphyn ☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Я лично за суровое наказание, тем более что дело связано со смертью человека. Просто знаю практику по таким делам.
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137k
☭Cheкаво☭ Alphyn Полчаса назад
ага, не нужно плодить....как там его. по судебной ТЯЖБЕ....принциндент кажись)
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137k
☭Cheкаво☭ Alphyn 23 минуты назад
он из ЭЛИТАРНОГО КЛУБА, мождно давить людей.....сварщиков. шахтеров. учителей....и т.д
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☭Cheкаво☭ 36 минут назад
в ЧЕРНЫЙ ДЕЛЬФИН, наглого остолопа.
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