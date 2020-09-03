2 сентября, на трассе «Вятка» в Яранском районе 28-летний водитель инкассаторско автомобиля Ford Transit врезался во встречный VW Transporter. В результате аварии пострадали четыре человека.
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Оба водителя, а также два пассажира автомобиля VW Transporter (30 летняя женщина и 2 – летняя девочка), получили травмы.
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