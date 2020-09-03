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Авария дня. Водитель инкассаторского автомобиля устроил ДТП в Кировской области

Авария дня. Водитель инкассаторского автомобиля устроил ДТП в Кировской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 13:24
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   инкассатор   лобовое столкновение   
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2 сентября, на трассе «Вятка» в Яранском районе 28-летний водитель инкассаторско автомобиля Ford Transit врезался во встречный VW Transporter. В результате аварии пострадали четыре человека.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   инкассатор   лобовое столкновение   
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9  комментариев
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22k
Павел Плеханов 2 дня назад
Двойной дебил.
Первое - нюхать чужую выхлопную трубу на трассе не самая лучшая идея. Второе - прозевал торможение грузовика, а когда спохватился - крутанул на встречку.
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393
vasily.asd12 День назад
Я думал, инкассаторские машины бронированные
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55
............ 2 дня назад
28 лет водителю, все ясно, возомнил себя шофером в доску, самоуверенный е.блан
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1k
Serge Novikoff 2 дня назад
Таких надо не просто лишать прав за встречку, а накладывать запрет работать водителем.
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2k
Ухалус Посовиномус 2 дня назад
Как раз и компенсацию с собой вез... мудоуобище слепошарое
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1k
Хмурый тапок 2 дня назад
Ваш пост гувно
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26k
EvilHomer 2 дня назад
Наберут дебилов по объявлениям. Мало того, что дистанцию не соблюдает, еще и на встречку ушел.
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1k
Том Сойер 2 дня назад
Авария дня. Водитель инкассаторского автомобиля устроил ДТП в Кировской области
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7k
Мафусаил 2 дня назад
Ну куда на встречку то
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