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В Кении представили новое авто собственной разработки - смеялись все, даже кенийцы

В Кении представили новое авто собственной разработки - смеялись все, даже кенийцы (15 фото)

Автор:
02 сентября 2020 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автопром   выставка   кения   смешно   технологии   транспорт   
12231
15
В следующий раз, когда будете плохо думать об отечественном автопроме, вспомните о кенийской машинке! Кстати, это чудо африканского автопрома хотят поставлять на экпорт. Берите на заметку!

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Метки: авто   автопром   выставка   кения   смешно   технологии   транспорт   
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57  комментариев
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337
Gleb_Skameikin 3 часа назад
Зато работают, а не скакают по майданам
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1k
Алексей 7 минут назад
Вроде не вооруженным глазом видно, что окрашенные экземпляры - явно концепты. Серийные каркасы очень сильно отличаются по формам, а так же местоположению и размеру фар и люков. Почему не показали готовый серийный образец? Если глумиться, то надо это делать честно!
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39
Sweetie 11 минут назад
Кения не самая бедная страна Африки, в странах где люди живут на 1-2 доллара в сутки такое авто нашло бы покупателя
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6k
Tamdima 21 минуту назад
В Кении представили новое авто собственной разработки - смеялись все, даже кенийцы
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2k
Слава Андреев 22 минуты назад
Телега с моторчиком.
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−32
радонеж 37 минут назад
он ни чуть не хуже таза
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17k
Vital Idol 40 минут назад
на советскую инвалидку похожа! которые, кстати, выпускались в СССР, а что делают для инвалидов в России?!
на советскую инвалидку похожа! которые, кстати, выпускались в СССР, а что делают для инвалидов в России?!
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3k
elllfa 41 минуту назад
Laikipia... название больше похоже на онкологическое заболевание, да как и сам автомобиль
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0
Сергей Мешняков 58 минут назад
Лучше бы они, к стиральной машине колёса прикрутили, красивее было.
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−16
Атомный Крот Час назад
450 тыс KSh - это всего 3.5 тыс евро.

Вряд ли Фольксваген и прочие ведущие мировые производители продают даже собранные в самой Кении автомобили дешевле.

Так что по цене машина точно вне конкуренции. А дизайн для езды по африканским грунтовым дорогам, подозреваю, не особо важен.

Другое дело, что для большинства кенийцев, подозреваю, и 3.5 тыс евро - очень дорого.

Так что фз, какие у авто перспективы. Индийский Тато Нано за 2.5 тыс долларов тоже не очень зашел на индийском рынке.
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7
SavageTi Час назад
BJ - blowjob, если понимаете о чем я
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4k
Дмитрий Час назад
Офигенный спорткар. В местных фильмах полюбас снимут))))
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7k
Stranger Час назад
В Советском Союзе было примерно такое же соотношение количества автомобилей на душу населения. И почти любой советский гражданин был готов душу продать за какой нибудь Запорожец или даже инвалидку. А эти вон - брезгуют!
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1k
Андрей Час назад
Не надо ВАЗу идеи подкидывать!
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6k
Акакий Час назад
напоминает потуги ижмаша ежегодные с электромотоциклами
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1k
Ivan Час назад
И почему ВАЗ скрывает участие отечественных дизайнеров? Видна же рука мастеров!
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174
Alex Час назад
Африка...Колыбель всей цивилизации.
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203
Остап_Бендер_Задунайский 2 часа назад
Ахахах б.ля, норм. брычка!
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2k
Хрюн 2 часа назад
30 лет назад над китайскими авто тоже смеялись. А теперь хороший кусок рынка за ними. И останавливаться они не собираются. Так и к кенийскому авто надо подходить той точки зрения что они хотя бы пытаются что то делать. В отличии от других африканских стран угробивших свою и так не большую промышленность доставшуюся им от колонизаторов.
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90
Vasily Shevtsov 2 часа назад
Слишком похоже на революционный броневичок. Настораживает...
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6k
Дмитрий Поволяев 2 часа назад
450000 кенийских шиллингов это 307 000 рублей, Блин да за 307 тысяч рублей у нас Блоггеры и то лучше тачки собирают)))
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