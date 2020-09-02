В Кении представили новое авто собственной разработки - смеялись все, даже кенийцы

В 90-х годах правительство страны предприняло программы по либерализации торговли, направленные на открытие кенийского автомобильного рынка, что, разумеется, не способствовал развитию собственного автопрома. Однако в 1986 году бывший президент страны Даниэль Мой поручил университету Найроби разработать народное авто, доступное для большинства кенийцев. В 1990 году такая машина была построена, однако из-за недостаточного финансирования в массовое производство он не пошел. Проект был закрыт.

Чтобы как-то помочь автопрому, правительство освободило от таможенных пошлин несобранные части машин, тогда как готовый импортный транспорт при ввозе в страну облагается 25% -ной импортной пошлиной и 20%-м акцизным сбором.



Благодаря этим мерам в Кению снова пришли международные производители автомобилей и те бренды, которые ранее покинули рынок страны. К примеру, завод Peugeot, который закрылся в 2002 году, начал сборку своих авто в июне 2017 года. В Мосбасе открыла свой сборочный цех и Toyota , а концерн Volkswagen стал собирать в Кении Volkswagen Vivo. На эти авто предоставляется 3-летняя гарантия, послепродажное обслуживание и трехлетнее техобслуживание.