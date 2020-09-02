В Кении представили новое авто собственной разработки - смеялись все, даже кенийцы

В следующий раз, когда будете плохо думать об отечественном автопроме, вспомните о кенийской машинке! Кстати, это чудо африканского автопрома хотят поставлять на экпорт. Берите на заметку!
С автомобильной промышленностью в Кении всегда было не ахти. Да что и говорить, если средний показатель по Африке составляет 42 автомобиля на 1000 жителей, а в Кении несколько лет назад он был и того ниже.
Практически весь автопарк состоит из импортированных машин, среди которых преобладают грузовики (больше 90%). Легковые авто, главным образом японского производства, изрядно поношеные.
В 90-х годах правительство страны предприняло программы по либерализации торговли, направленные на открытие кенийского автомобильного рынка, что, разумеется, не способствовал развитию собственного автопрома. Однако в 1986 году бывший президент страны Даниэль Мой поручил университету Найроби разработать народное авто, доступное для большинства кенийцев. В 1990 году такая машина была построена, однако из-за недостаточного финансирования в массовое производство он не пошел. Проект был закрыт.
Чтобы как-то помочь автопрому, правительство освободило от таможенных пошлин несобранные части машин, тогда как готовый импортный транспорт при ввозе в страну облагается 25% -ной импортной пошлиной и 20%-м акцизным сбором.
Благодаря этим мерам в Кению снова пришли международные производители автомобилей и те бренды, которые ранее покинули рынок страны. К примеру, завод Peugeot, который закрылся в 2002 году, начал сборку своих авто в июне 2017 года. В Мосбасе открыла свой сборочный цех и Toyota , а концерн Volkswagen стал собирать в Кении Volkswagen Vivo. На эти авто предоставляется 3-летняя гарантия, послепродажное обслуживание и трехлетнее техобслуживание.
Чтобы как-то помочь автопрому, правительство освободило от таможенных пошлин несобранные части машин, тогда как готовый импортный транспорт при ввозе в страну облагается 25% -ной импортной пошлиной и 20%-м акцизным сбором.
Благодаря этим мерам в Кению снова пришли международные производители автомобилей и те бренды, которые ранее покинули рынок страны. К примеру, завод Peugeot, который закрылся в 2002 году, начал сборку своих авто в июне 2017 года. В Мосбасе открыла свой сборочный цех и Toyota , а концерн Volkswagen стал собирать в Кении Volkswagen Vivo. На эти авто предоставляется 3-летняя гарантия, послепродажное обслуживание и трехлетнее техобслуживание.
Но в 2019 году в Кении появилось собственное авто - не собранное в стране по чужестранной лицензии, а разработанное своими дизайнерами.
Это чудо инженерной мысли под названием Laikipia BJ-50 должно было стать народным. Его широко рекламировали на выставках и пытались продвинуть как бюджетную модель для обычных кенийцев.
Так собирают народный автомобиль.
Kenya is not a serious country .... We have elevated comedy to real life ... Mainstream Media celebrates village contraptions as innovation & the Jua Kali artisans take it seriously. pic.twitter.com/P0o2fGIJqd— Donald B Kipkorir (@DonaldBKipkorir) August 21, 2020
#BJ50TukTukChronicles @LaikipiaCountyG Governor @NdirituMuriithi and Laikipia West MP @pmariru arrive for the start of the @mentorthon in Ndururumo High Sch aboard the #BJ50 @DonaldKipkorir @Alfienganga @LaikipiaHub pic.twitter.com/RipGGCrrKR— Kiama Kaara (@KiamaKaara) March 14, 2019
И хотя авто, по идее, должно было, собственно народ машинкой не проникся и покупать ее не захотел. Местные жители устроили массовый троллинг детища кенийского автопрома. Среди эпитетов, которыми награждали Laikipia BJ-50, самым мягким было упоминание о мешке для дыма (?!).При таком отношении кенийцев рассчитывать на массовые продажи авто не приходилось.
Предприниматели Майна Кирури и его друг Джордж Ваньоро вызвались помочь улучшить оригинал. Они разработали новый, более привлекательный дизайн машины на базе Laikipia BJ-50, который выглядит по их мнению не в пример лучше. "Товарищи кенийцы, больше не жалуйтесь и не ропщите. Мы с моим другом Джорджем Ваньоро помогли улучшить внешний вид Laikipia BJ-50", - прокомментировал сообщение в соцсетях Майна, который представил видоизмененную модель народного авто.
Цена нового автомобиля при этом вырастет, и остается неясным - захотят ли кенийцы покупать машину за 450000 кенийских шиллингов. Кенийское агентство по продвижению экспорта и правительственное агентство по брендингу заявили, что готовы сделать все возможное, чтобы Laikipia BJ-50 смогла стать ликвидным товаром и продаваться за рубежом. Хотя у простых кенийцев на этот счет возникают закономерные сомнения. Если авто и в собственной стране не пользуется спросом, то кому оно будет нужно за границей?
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Вряд ли Фольксваген и прочие ведущие мировые производители продают даже собранные в самой Кении автомобили дешевле.
Так что по цене машина точно вне конкуренции. А дизайн для езды по африканским грунтовым дорогам, подозреваю, не особо важен.
Другое дело, что для большинства кенийцев, подозреваю, и 3.5 тыс евро - очень дорого.
Так что фз, какие у авто перспективы. Индийский Тато Нано за 2.5 тыс долларов тоже не очень зашел на индийском рынке.