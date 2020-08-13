Эпичная ситуация на парковке: когда приехал первым и поставил машину правильно

Что, казалось бы, может пойти не так? Отвечаем уверенно: все!
Парень первым приехал на парковку, занял хорошее место. А спустя время вернулся и застал удивительную картину, которая знакома, пожалуй, каждому автомобилисту на территории постсоветского пространства.
Когда ты предпочитаешь правила, а остальные - экспромт.
Острожно! Видео содержит ненормативную лексику!
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Люди сами себе злобные буратино.
Поступают как полные идиоты, плюют на всех, а потом жалуются, что мы плохо живём, все вокруг хамы и быдло и т.д.
Да, возможно, что парковочная разметка относительно въезда тут нанесена не совсем удачно и для того, чтобы в неё вписаться, нужно выполнить дополнительный маневр.
Но, нужно хоть немного о других думать.
Вот потому для нового человека это выглядит дикостью, остальные ставят машины как привыкли, по-уму.
- Чудак?!!! Да тут их тысячи!!!
Видимо ставить машину по этой разметке удобно только если приедешь первым и будешь ставить машину на пустой пакровке.
Товарищу пришлось долго объяснять шерифу, что этот дебил русский не умеет парковаться :)