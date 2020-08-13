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Эпичная ситуация на парковке: когда приехал первым и поставил машину правильно

Эпичная ситуация на парковке: когда приехал первым и поставил машину правильно (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 августа 2020 10:38
Сообщество : Юмор
Метки: авто   машины   парковка   смешно   стоянка   юмор   я паркуюсь как олень   
39357
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Что, казалось бы, может пойти не так? Отвечаем уверенно: все!

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Метки: авто   машины   парковка   смешно   стоянка   юмор   я паркуюсь как олень   
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148  комментариев
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27k
Минчанин День назад
Самое печальное: если бы все стали как положено, по разметке, туда возможно было бы ещё машины 3-5 воткнуть.
Люди сами себе злобные буратино.

Поступают как полные идиоты, плюют на всех, а потом жалуются, что мы плохо живём, все вокруг хамы и быдло и т.д.

Да, возможно, что парковочная разметка относительно въезда тут нанесена не совсем удачно и для того, чтобы в неё вписаться, нужно выполнить дополнительный маневр.
Но, нужно хоть немного о других думать.
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6k
Dabus Полчаса назад
Просто один мудак поставил свою машину неправильно, и все остальные (нормальные люди) стали парковать свои машины параллельно ему что бы не съедать лишнее место
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3k
Дмитрий Горчилин 4 часа назад
Бывают такие места, где парковаться удобно только одним способом, где всегда так парковались. А потом какой-то не слишком знающий местные подробности гражданин нарисовал разметку.
Вот потому для нового человека это выглядит дикостью, остальные ставят машины как привыкли, по-уму.
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7k
alex9845 4 часа назад
Тут сколько на штрафах заработать то можно! Если это конечно не спальный район. А в городах штраф можно получить даже за то что малость вылезли из своего места
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5k
Сгусток позитива 5 часов назад
олени, что с них взять..
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4k
Валерий 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
LU-LU 6 часов назад
Эпичная ситуация на парковке: когда приехал первым и поставил машину правильно
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3k
Andrey Abramov 8 часов назад
Вроде мужик, а паркуется по бабски, мордой в бардюр. Я бы без обязательной сдачи параллельной парковки задом права не выдавал.
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21k
Carma Warrior Andrey Abramov 7 часов назад
К чему этот высер? Вы видео смотрели?
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16k
Lunatic Asylum Andrey Abramov 7 часов назад
Ты идиот или несколько поколений родственных браков сказываются? Есть какие-то ОСОБЫЕ требования к парковке жопой или передом, у вас в сельском ауле умалишенных реднеков? Так не лезь с ними к здоровым людям! Он - единственный человек, который НОРМАЛЬНО (по ПДД) запарковался, а те, кто по твоему запарковались "по-пацански" встали, как бараны.
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3k
bumtester Carma Warrior 5 часов назад
Andrey Abramov видимо только недавно научился парковаться задом, и жутко этим гордится.
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1k
Алексей Лыков Andrey Abramov 4 часа назад
Возле магазинов всегда мордой паркуюсь, чтобы багажник в проезд смотрел и удобнее потом было покупки складывать. Мне надо пойти права сдать?
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21k
Carma Warrior bumtester 38 минут назад
А ну наверное :))) Как по мне водитель обязан парковаться хоть с подвыпердотом :))))
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11k
Graf_Dracula 8 часов назад
Белая ворона.
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804
Oggych 9 часов назад
Синдром баранов
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2k
soar 13 часов назад
- Шеф, шеф, будьте осторожны, в районе, где вы едете, какой-то чудак несется по встречке!
- Чудак?!!! Да тут их тысячи!!!
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263
Moon24 16 часов назад
Ставить нужно по правилам и по разметке . Так называемые другие должны сунуть языки в ж... если опоздали
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1k
Фрэнд Moon24 15 часов назад
Чтобы ставить по правилам и разметке, нужно уметь ездить.
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17k
Сергей Костюнин Фрэнд 12 часов назад
Точнее маневрировать
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6k
gena 16 часов назад
Это не автор и не другие водители мყдаки, а мყдак тот, кто разметку рисовал.
Видимо ставить машину по этой разметке удобно только если приедешь первым и будешь ставить машину на пустой пакровке.
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18k
pssst gena 8 часов назад
Ставить машину по этой разметке удобно носом, а местные олени предпочитают парковаться задом. Вот и все.
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21k
Carma Warrior gena 7 часов назад
Если честно, то я не понимаю в чем проблема данной разметки. Мне кажется нормальный водитель должен уметь парковаться, как носом, так и задом, так и параллельно, а если надо, то и с подвыпердом. ;)
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3k
Maria Popelinitskaya 17 часов назад
свитер с оленем уже был?
свитер с оленем уже был?
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4k
starfire 17 часов назад
Я всегда говорю, что при медосмотре на права психиатр зря деньги получает. А накроколог спрашивает: пьете? Что, вы, да нибожемой. Штампик: здоров.
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1
elron 18 часов назад
это в понедельник наверное было
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7
Денис Сверхувниз 19 часов назад
Автор видео п.и.з.д.и.т. Автор поста "эпичная ситуация.." тоже тот ещё..
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21k
Андрей 21 час назад
Эпичная ситуация на парковке: когда приехал первым и поставил машину правильно
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9k
Костя Андрей 11 часов назад
тем не менее на левой картинке 7 авто припаркованы, на 6 мест паркинга - так что не всё так просто
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3k
Илья Андрей 9 часов назад
Со мной подобная ситуация произошла. Впервые в жизни сел за руль в другой стране (Швеция) - попросил товарища дать машину на час, в магаз сгонять.
Товарищу пришлось долго объяснять шерифу, что этот дебил русский не умеет парковаться :)
Со мной подобная ситуация произошла. Впервые в жизни сел за руль в другой стране (Швеция) - попросил товарища дать машину на час, в магаз сгонять. Товарищу пришлось долго объяснять шерифу, что этот дебил русский не умеет парковаться :)
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7k
Cornho 21 час назад
Всё просто до скукоты: мерс встал по-человечески, японоводы потом как им привычнее, т.е. по-дебильному. На то они и японоводы, чего от них хотеть-то?
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3k
Вовака Cornho 21 час назад
ну куда уж нам, до тебя бмвкалиновод
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7k
Cornho Вовака 16 часов назад
Это точно.
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28k
winergy2012 22 часа назад
Где то рядом бар.
Где то рядом бар.
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16k
kamanch winergy2012 17 часов назад
та-да-да-да-да-дамммм
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 22 часа назад
Я конечно не сексист, но ключевое здесь ПАРЕНЬ первым приехал на парковку...
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